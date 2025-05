Norte-americanos deslocam-se às urnas para escolherem próximo presidente

De Euronews com AP

Eleitores de todos os Estados Unidos deslocam-se até às urnas para escolherem o próximo ocupante da Casa Branca. Kamala Harris e Donald Trump são as hipóteses numa eleição histórica sem vencedor anunciado de forma precoce.

As sondagens permanecem renhidas, sem conseguirem apontar um vencedor claro, numa altura que cerca de 82 milhões de norte-americanos votaram de forma antecipada.

Nestas eleições, os eleitores do país decidem ainda a próxima configuração do Congresso norte-americano, com a eleição dos elementos da Câmara dos Representantes e do Senado.

Os resultados eleitorais não serão oficiais até que todos os votos sejam contados, o que poderá demorar alguns dias, em parte devido ao tempo de processamento dos boletins de voto enviados por correio.

Os dois candidatos passaram as últimas horas das suas campanhas na Pensilvânia, o maior estado eleitoral que elege o maior número de delegados entre os chamados swing states.

A vice-presidente, Kamala Harris, e o ex-presidente, Donald Trump, precisam de pelo menos 270 votos eleitorais para vencer. Espera-se que os estados do Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin sejam fundamentais para o caminho da vitória.

Caso seja eleita, Kamala Harris será a primeira mulher a tornar-se presidente dos Estados Unidos. A democrata prometeu trabalhar de forma transversal para resolver as preocupações económicas e outras questões sem se afastar radicalmente do rumo traçado pelo Presidente Joe Biden. Além disso, a candidata focou grande parte da campanha nos direitos das mulheres e na implementação de leis que protejam sua a liberdade reprodutiva.

Já o candidato republicano Donald Trump prometeu substituir milhares de trabalhadores federais, impor tarifas sobre bens importados e organizar a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos.

Trump passou as primeiras horas do dia das eleições no Michigan, onde encerrou um comício noturno em Grand Rapids. O candidato republicano planeia passar o dia na Florida, onde se espera que vote pessoalmente - apesar de ter dito anteriormente que votaria mais cedo. Está prevista uma festa de campanha em Palm Beach na terça-feira à noite.

Harris planeia participar numa festa eleitoral na Universidade de Howard, em Washington, uma universidade historicamente negra onde se licenciou em economia e ciências políticas em 1986 e foi membro ativo da irmandade Alpha Kappa Alpha.