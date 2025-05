"Juízes têm de sair". Musk comenta rejeição do tribunal italiano da detenção de migrantes na Albânia

PUBLICIDADE

"Estes juízes têm de se ir embora". Elon Musk escreveu isto no X na terça-feira, comentando a notícia publicada por um utilizador na rede social sobre a decisão do Tribunal de Roma de suspender a validação da detenção de sete migrantes na Albânia.

O comentário, publicado menos de 24 horas antes da nomeação do dono da Tesla para a direção do DOGE, o novo Departamento para a Eficiência do Governo dos EUA, provocou reações dos políticos italianos.

"Elon Musk tem razão", escreveu o ministro dos Transportes, Matteo Salvini, no Facebook. "A 20 de dezembro posso ser condenado a 6 anos de prisão por ter bloqueado, enquanto ministro do Interior, os desembarques de imigrantes ilegais. Visto do estrangeiro, tudo isto parece ainda mais incrível".

Do Partido Democrático (PD), Simona Bonafè, líder do grupo democrático na Comissão dos Assuntos Constitucionais da Câmara dos Deputados, comentou as palavras de Musk: "O ataque aos juízes italianos sobre a sentença relativa aos imigrantes transferidos para a Albânia representa uma interferência inaceitável nos assuntos internos do nosso país". Bonafè descreveu como grave o facto de Musk se sentir politicamente autorizado a deslegitimar o poder judicial italiano com frases como "estes juízes devem sair".

"A Itália e a Europa não recebem lições de democracia de ninguém, muito menos de Elon Musk, cujo único objetivo é minar os nossos valores fundamentais, o Estado de direito, os princípios mais básicos das nossas democracias, a começar pela independência do poder judicial. Tudo coisas evidentemente desconhecidas para Musk. Vão construir os vossos regimes no espaço", respondeu Sandro Gozi, eurodeputado do Renew Europe e secretário-geral do Partido Democrático Europeu, nas redes sociais.

Numa nota, o porta-voz dos Verdes Europeus e eurodeputado Angelo Bonelli, falou de um "sinal inequívoco do que Musk quer alcançar, nomeadamente construir uma autocracia tecnológica graças ao seu império económico para prescindir da democracia".

"Com as suas plataformas sociais, a sua conquista do espaço com os seus satélites através dos quais pode condicionar conflitos militares e geopolíticos, como na Ucrânia, coloca um problema para a democracia", acrescentou Bonelli. "Espero que a primeira-ministra italiano condene as palavras muito graves de Elon Musk em defesa da nossa Constituição e do nosso poder judicial".

A decisão do tribunal de Roma

Na segunda-feira, a secção de imigração do Tribunal de Roma suspendeu a validação das ordens de detenção dos sete imigrantestransferidos na semana passada para o centro de repatriamento construído pela Itália na Albânia.

A decisão bloqueia, pela segunda vez, a tentativa do Governo italiano de lançar o modelo de externalização do acolhimento e repatriamento de imigrantes, com base num acordo assinado com Tirana no ano passado, e para o qual parte da Europa olha com interesse.

Os sete requerentes de asilo são oriundos do Egito e do Bangladesh, os dois países que já estão no centro de um confronto de semanas entre a justiça e o governo italiano, que começou por contestar a decisão do Tribunal de Roma de 18 de outubro perante o Tribunal de Cassação (que se pronunciará a 4 de dezembro) e depois tomou medidas políticas.

No final de outubro, o Conselho de Ministros aprovou um decreto-lei com uma lista atualizada dos chamados "países seguros" para os migrantes, com a intenção de contornar o obstáculo jurídico imposto pela legislação da UE com uma norma de nível superior ao anterior decreto interministerial.