Itália: juízes de Roma rejeitam novamente detenção de migrantes no CPR na Albânia

A secção de imigração do tribunal de Romasuspendeu a validação das ordens de detenção dos sete imigrantesque foram transferidos na semana passada para o centro de repatriamento construído pela Itália na Albânia.

A decisão de segunda-feira bloqueia, pela segunda vez, a tentativa do Governo italiano de lançar o modelo de externalização do acolhimento e repatriamento de imigrantes, com base num acordo assinado com Tirana no ano passado, e para o qual parte da Europa olha com interesse.

Os sete requerentes de asilo são oriundos do Egito e do Bangladesh, os dois países que já estão no centro do confronto de semanas entre a justiça e o governo, que começou por contestar a decisão perante o Tribunal de Cassação (que se pronunciará a 4 de dezembro) e depois agiu politicamente.

No final de outubro, o Conselho de Ministros aprovou, de facto, um decreto-lei com uma lista atualizada dos chamados "países seguros" para os migrantes, com a intenção de contornar o obstáculo legal imposto pela legislação da UE, com uma norma de nível superior ao anterior decreto interministerial.

Mas a lei é clara: em caso de conflito, o direito europeu prevalece sobre o direito nacional.

Os sete imigrantes serão, portanto, transferidos para Itália e libertados, como aconteceu com o primeiro grupo no mês passado, enquanto se aguarda a decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE), que já foi chamado a pronunciar-se sobre o caso por vários tribunais italianos.

Sem grandes surpresas, os juízes mantiveram a linha já expressa na decisão anterior, motivada pelo facto de o procedimento fronteiriço "acelerado", com o qual os pedidos de asilo de doze migrantes tinham sido rejeitados, ser apenas aplicável a pessoas que não são vulneráveis e, sobretudo, provenientes de países considerados "seguros".

Para os juízes, o Bangladesh e o Egito não são "seguros", com base no recente acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que defende que, para que um país seja considerado seguro, deve sê-lo em todas as suas partes e para todas as categorias de cidadãos.

Quais são as motivações dos juízes de Roma para o regresso dos migrantes?

Sem prejuízo das prerrogativas do legislador nacional, o juiz tem o dever de verificar, sempre e concretamente, a correta aplicação do direito comunitário, que, notoriamente, prevalece sobre o direito nacional quando incompatível com este, tal como previsto na Constituição italiana", argumentou Luciana Sangiovanni, presidente da Secção de Direitos Pessoais e Imigração do Tribunal Civil de Roma, na sua decisão.

Na sua nota, Luciana Sangiovanni sublinhou que "a exclusão de um Estado da lista dos países de origem seguros não impede o repatriamento e/ou a expulsão de um migrante cujo pedido de asilo tenha sido rejeitado ou que, de qualquer modo, não possua os requisitos legais para permanecer em Itália", rejeitando apenas o chamado repatriamento automático para certos países tentado pelo Governo italiano.

Os juízes sublinharam também que a sua decisão não é sobre o mérito do pedido de validação, mas que se trata de uma suspensão tendo em vista o acórdão sobre a matéria que se espera do TJCE no Luxemburgo.

Juizes em confronto com o executivo: "Fui escolhida como para-raios pelo Governo".

O confronto entre a magistratura e o governo em Itália tornou-se mais aceso na questão do repatriamento.

"Não tenho qualquer intenção de entrar em conflito com o governo, é o governo que quer entrar em conflito comigo e eu quero evitá-lo. Houve um pronunciamento unânime sobre a supremacia do direito europeu e não há nada que possamos fazer", disse no domingo a presidente da Magistratura democrática, Silvia Albano, juíza da secção de imigração do Tribunal de Roma, responsável pela não validação da detenção de doze imigrantes no centro de repatriamento na Albânia, no passado dia 18 de outubro.

"Penso que tudo o que aconteceu até agora é muito, muito grave e muito problemático. Fui escolhido como para-raios, foi desencadeada uma campanha personalizada contra mim, fomentada por alguns jornais e emissoras, mas também por políticos, da primeira-ministra Giorgia Meloni para baixo", continuou Albano, no palco da festa do 60º aniversário da associação Magistratura Democrática , em Campidoglio.

A juíza está a ser vigiada pelas ameaças de morte que chegaram ao seu email e às redes sociais, depois de membros destacados dos partidos do governo terem lançado pesadas acusações contra o poder judicial, acusando-o de estar "politizado" ou mesmo em conluio com a oposição de esquerda para sabotar as decisões do executivo.

"O facto de aqueles que tentam aplicar a Constituição serem apelidados de 'juízes comunistas' preocupa-me muito quanto ao estado da nossa democracia e ao seu futuro", acrescentou a juíza Albano.

"A maioria governamental diz que os juízes não devem obstruir os seus planos e não devem criticar as leis. Mas o poder judicial foi criado para garantir a legalidade, os constituintes consagraram certos direitos invioláveis e nós devemos interpretar as leis à luz da Constituição", concluiu a magistrada.

A maioria governamental entre os tons distantes de Nordio e as acusações de Salvini

"Mais uma decisão política não contra governo, mas contra os italianos e a sua segurança. O governo e o parlamento têm o direito de reagir para proteger os cidadãos e fá-lo-ão", afirmou o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini.

Salvini já tinha criticado os juízes "que distorcem e boicotam as leis" e que deveriam"ter a dignidade de se demitir, mudar de emprego e fazer política com a Rifondazione Comunista. Eles são um problema para a Itália".

No domingo, em vídeo ligado à reunião da Magistratura democrática, o ministro da Justiça , Carlo Nordio, lançou uma mensagem de distanciamento, bem recebida pela magistratura mas não pelo resto da maioria.

"Queremos um diálogo com a magistratura, precisamente porque sabemos que é a magistratura que é chamada a aplicar as leis. Espero que haja cada vez menos críticas da magistratura ao mérito político das leis, e espero que a política baixe o tom nas críticas às sentenças", disse o ministro, ele próprio um antigo magistrado.

"Esperemos que a linha Nordio prevaleça sobre a linha Salvini", salienta o secretário-geral da Magistratura democrática Stefano Musolino, que pede ministro da Justiça "que faça o ministro dos Transportes mudar de atitude" para "para sair desta parvoíce institucional".

O presidente da Associação Nacional de Magistrados, Giuseppe Santalucia, também falou de uma condição "inaceitável" para os juízes, que vivem uma situação que "até piorou" em comparação com os tempos de Silvio Berlusconi.

"Porque antes as 'togas vermelhas' eram dos procuradores, enquanto agora as togas vermelhas estão em todo o lado, mesmo nos tribunais civis", concluiu Santalucia, "e qualquer pessoa que tome uma medida indesejável torna-se vermelha".