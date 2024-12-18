Enviado da ONU à Síria apela a uma transição política credível e inclusiva

O enviado da ONU para a Síria, Geir Pedersen, afirmou esta quarta-feira que o processo de transição política deve ter lugar ao abrigo de uma resolução da ONU adotada em 2015 para ajudar a negociar uma solução política entre o governo do agora deposto presidente Bashar Assad e a oposição.

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“Há muita esperança de que possamos ver agora o início de uma nova Síria, uma nova Síria que esteja em conformidade com a Resolução 2254 do Conselho de Segurança”, disse Pedersen.

Ainda não é claro se o Hayat Tahrir al-Sham, ou HTS, o principal grupo rebelde que controla atualmente a Síria, irá prosseguir esse processo.

O grupo criou uma administração provisória composta por membros do seu “governo de salvação” que comandou o seu antigo bastião no norte da Síria.

O governo interino irá supervisionar o país até março, mas os novos dirigentes não deixaram claro como será feita a transição para um novo governo com plenos poderes.

Pedersen alertou também para a persistência da violência em algumas regiões do país, nomeadamente no noroeste, onde as forças curdas e os grupos armados apoiados pela Turquia têm entrado em confronto, e apelou à prestação de assistência humanitária e ao início de um processo para pôr termo às sanções impostas pelo Ocidente à Síria.