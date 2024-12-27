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Sara Netanyahu suspeita de assédio político. Procurador-Geral de Israel ordena investigação

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e a sua mulher Sara participam num comício de campanha eleitoral em Migdal Haemek, 23 de outubro de 2022
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e a sua mulher Sara participam num comício de campanha eleitoral em Migdal Haemek, 23 de outubro de 2022 Direitos de autor  Ariel Schalit/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Ariel Schalit/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
De Gavin Blackburn com AP
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É o mais recente de uma longa série de problemas judiciais para os Netanyahus, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusado de fraude, suborno e abuso de confiança em vários casos em que alegadamente trocou favores com poderosos magnatas dos media e associados ricos.

O Procurador-Geral de Israel ordenou à polícia que abrisse um inquérito contra a mulher do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, por suspeita de assédio a opositores políticos e a uma testemunha no processo de corrupção do líder israelita.

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O Procurador-Geral Gali Baharav-Miara fez o anúncio na quinta-feira, afirmando que a investigação se centraria nas conclusões de um relatório recente da investigação do programa Uvda sobre Sara Netanyahu.

A investigação revelou um conjunto de mensagens de WhatsApp em que Sara Netanyahu parece dar instruções a um antigo assessor para organizar protestos contra adversários políticos e intimidar Hadas Klein, uma testemunha-chave no julgamento.

O anúncio não menciona o nome da Sara Netanyahu e o Ministério da Justiça recusou-se a fazer qualquer outro comentário.

Pessoas usam máscaras de Benjamin Netanyahu e da sua mulher Sara enquanto protestam contra o plano de reforma judicial de Netanyahu, 27 de março de 2023
Pessoas usam máscaras de Benjamin Netanyahu e da sua mulher Sara enquanto protestam contra o plano de reforma judicial de Netanyahu, 27 de março de 2023 Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP Todos os direitos reservados

O relatório do programa obteve correspondência entre Sara Netanyahu e Hanni Bleiweiss, um antigo assessor do primeiro-ministro que morreu de cancro no ano passado.

As mensagens indicavam que Sara Netanyahu, através de Bleiweiss, encorajava a polícia a reprimir violentamente os manifestantes anti-governamentais e ordenava a Bleiweiss que organizasse protestos contra os críticos do seu marido.

Também disse a Bleiweiss para fazer com que ativistas do partido Likud de Netanyahu publicassem ataques a Klein.

Klein é uma assessora do bilionário magnata de Hollywood Arnon Milchan e testemunhou no processo de corrupção sobre o seu papel na entrega de dezenas de milhares de dólares em champanhe, charutos e presentes a Netanyahu para o seu patrão.

De acordo com o relatório, Bleiweiss também recebeu instruções para organizar manifestações em frente às casas do procurador principal no caso de corrupção, Liat Ben-Ari, e do então Procurador-Geral Avichai Mandelblit, que emitiu as acusações, e protestos e campanhas nas redes sociais difamando os adversários políticos.

Os meus adversários da esquerda e dos meios de comunicação social encontraram um novo e velho alvo. Atacam impiedosamente a minha mulher, Sara.
Benjamin Netanyahu
Primeiro-Ministro de Israel

De acordo com o relatório, Bleiweiss foi uma fiel auxiliar de Netanyahu durante décadas. Contudo, enquanto esteve doente, Sara Netanyahu maltratou-a, o que a levou a partilhar as mensagens com um jornalista pouco antes da sua morte.

Sara Netanyahu já foi acusada de comportamento abusivo para com a sua equipa pessoal. Isto, juntamente com acusações de gastos excessivos e de utilização de dinheiro público para os seus gostos pessoais extravagantes, valeu-lhe a imagem de estar distante da realidade do quotidiano israelita.

Em 2019, foi multada por uso indevido de fundos estatais.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, que supervisiona a polícia e tem repetidamente afirmado que a procuradora-geral, Baharav-Miara, deveria ser demitida devido a uma série de queixas contra ela, disse que o último anúncio era mais uma razão para que fosse demitida.

"Uma pessoa que persegue politicamente os ministros do governo e as suas famílias não pode continuar a exercer o cargo de procurador-geral", afirmou.

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assiste ao quinto dia de testemunhos no seu julgamento por acusações de corrupção, 23 de dezembro de 2024.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assiste ao quinto dia de testemunhos no seu julgamento por acusações de corrupção, 23 de dezembro de 2024. Debbie Hill/UPI

Num vídeo divulgado na quinta-feira, Benjamin Netanyahu enumerou o que disse serem os muitos atos de bondade e caridade da sua mulher e classificou o relatório do programa Uvda como "mentiras".

"Os meus adversários da esquerda e os meios de comunicação social encontraram um novo e velho alvo. Atacam impiedosamente a minha mulher, Sara", afirmou.

O Presidente do Parlamento Europeu classificou o programa como "propaganda falsa, propaganda sórdida que traz à tona mentiras das trevas".

Problemas judiciais

É o mais recente de uma longa série de problemas judiciais para os Netanyahus, com destaque para o atual processo de corrupção do primeiro-ministro.

Netanyahu é acusado de fraude, suborno e abuso de confiança numa série de casos em que alegadamente trocou favores com poderosos magnatas dos media e associados ricos.

Netanyahu nega as acusações e diz que é vítima de uma "caça às bruxas" por parte de procuradores demasiado zelosos, da polícia e dos meios de comunicação social.

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