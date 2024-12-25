Israel e Hamas trocam acusações sobre os esforços de cessar-fogo

PUBLICIDADE

Israel e o Hamas acusaram-se mutuamente de complicar os esforços de cessar-fogo, numa altura em que as duas partes se aproximam de um acordo que poderá pôr termo à guerra de 14 meses em Gaza.

Embora Israel e o Hamas tenham manifestado otimismo quanto aos progressos realizados no sentido de um acordo, continuam a existir pontos de discórdia quanto à troca de reféns por prisioneiros palestinianos e à retirada das tropas israelitas de Gaza, segundo as autoridades locais envolvidas nas conversações no Qatar.

Na quarta-feira, o Hamas acusou Israel de introduzir novas condições relacionadas com a retirada de Gaza, os prisioneiros e o regresso das pessoas deslocadas, o que, segundo o Hamas, estava a atrasar o acordo.

Já governo israelita acusou o Hamas de renegar os acordos já alcançados. No entanto, ambas as partes afirmaram que as conversações estão a decorrer.

As duas partes parecem mais próximas do que têm estado nos últimos meses de chegar a um acordo que permita trazer para casa dezenas de reféns detidos em Gaza. No entanto, as conversações esporádicas, que se realizam há um ano, já estiveram perto de se concretizar, mas acabaram, até agora, por fracassar.

Apesar das exigências do Hamas para a retirada de tropas de Gaza, o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou na quarta-feira que a “segurança de Gaza permanecerá nas mãos” dos militares israelitas. As declarações aconteceram durante uma visita ao corredor Filadélfia da Faixa de Gaza.

Num vídeo divulgado pelo ministério da Defesa de Israel, Katz afirmou que os militares “poderão atuar de qualquer forma para eliminar as ameaças”, acrescentando que Israel criará “zonas tampão” para proteger as comunidades israelitas.

Durante o seu ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel, o Hamas e outros grupos fizeram cerca de 250 pessoas reféns e levaram-nas para Gaza.

Uma trégua anterior, em novembro de 2023, libertou mais de 100 reféns, enquanto outros foram resgatados ou os seus restos mortais foram recuperados ao longo do último ano.

Israel afirma que cerca de 100 reféns permanecem em Gaza - pelo menos um terço dos quais acredita ter sido morto durante o ataque ou ter morrido em cativeiro.

As famílias dos reféns estão cada vez mais zangadas, apelando ao governo israelita para um cessar-fogo antes da tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Manifestantes israelitas em frente à sede do Ministério da Defesa em Telavive, Israel, apelam à libertação dos reféns pelo Hamas, na terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Depois de a equipa de negociação de alto nível de Israel ter regressado de Doha esta semana, as famílias dos reféns deram uma conferência de imprensa de emergência em Telavive, apelando a um cessar-fogo e ao fim total da guerra.

Shir Siegel, filha do israelo-americano Keith Siegel, cuja mãe foi libertada após mais de 50 dias de cativeiro, afirmou que qualquer atraso pode pôr em perigo as suas vidas.

“Há momentos em que cada segundo é fatídico, e este é um desses momentos”, afirmou.

Se for alcançado, o acordo entrará em vigor por fases e incluirá o fim dos combates, uma troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos e um aumento da ajuda à Faixa de Gaza sitiada, de acordo com funcionários egípcios, do Hamas e americanos.

A última fase incluiria a libertação dos restantes reféns, o fim da guerra e conversações sobre a reconstrução.

Os bombardeamentos israelitas e a invasão terrestre de Gaza mataram mais de 45.000 palestinianos em Gaza, mais de metade dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.