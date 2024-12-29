Seguidor de Trump, presidente da Croácia pode vir a ser reeleito no domingo

PUBLICIDADE

Milanovic, que é frequentemente comparado a Donald Trump pelo seu estilo combativo de comunicação com os adversários políticos, enfrenta sete outros concorrentes, incluindo Dragan Primorac, o candidato da União Democrática Croata, no poder.

De acordo com as sondagens pré-eleitorais, nenhum dos dois deverá obter mais de 50% na primeira volta das eleições de domingo. Se isso acontecer, espera-se que os dois se defrontem na segunda volta, a 12 de janeiro.

Milanovic é o político mais popular da Croácia e já foi primeiro-ministro no passado. De estilo populista e de tendência esquerdista, o presidente tem sido um crítico feroz do primeiro-ministro, Andrej Plenkovic, e o confronto contínuo entre os dois tem marcado ultimamente a cena política croata.

Plenkovic procurou apresentar a votação como uma questão sobre o futuro da Croácia na UE e na NATO. Classificou Milanovic como "pró-russo" e uma ameaça à posição internacional da Croácia.

"A diferença entre ele e Milanovic é muito simples: Milanovic está a conduzir-nos para Leste, Primorac está a conduzir-nos para Oeste", disse.

Embora a presidência seja em grande parte cerimonial na Croácia, um presidente eleito detém a autoridade política e atua como comandante supremo das forças armadas, Milanovic tem criticado o apoio da NATO e da União Europeia à Ucrânia e tem insistido frequentemente que a Croácia não deve tomar partido. Afirmou que a Croácia deve manter-se afastada de disputas globais, apesar de ser membro da NATO e da UE.

Milanovic também bloqueou a participação da Croácia numa missão de treino liderada pela NATO para a Ucrânia, declarando que "nenhum soldado croata participará na guerra de outra pessoa".

O seu principal rival nas eleições, Primorac, declarou que "o lugar da Croácia é no Ocidente e não no Leste". A sua candidatura à presidência, no entanto, tem sido prejudicada por um caso de corrupção de alto nível que levou o ministro da saúde croata para a prisão no mês passado e que teve um lugar de destaque nos debates pré-eleitorais.

Em terceiro lugar nas sondagens pré-eleitorais está Marija Selak Raspudic, uma candidata independente conservadora. A sua campanha eleitoral centrou-se nos problemas económicos dos cidadãos comuns, na corrupção e em questões como o declínio da população do país de cerca de 3,8 milhões de habitantes.

A eleição presidencial de domingo é a terceira votação na Croácia este ano, depois de uma eleição parlamentar rápida em abril e da votação para o Parlamento Europeu em junho.