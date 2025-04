Scholz contra pedido de Trump de aumentar o orçamento da defesa

PUBLICIDADE

Durante a primeira paragem da sua campanha eleitoral em Bielefeld, o chanceler alemão Olaf Scholz abordou a controvérsia em torno de um potencial aumento do orçamento da defesa, levantada pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, na semana passada. Scholz afirmou que não irá aumentar o orçamento, mas que irá manter o atual objetivo da NATO de pelo menos 2%.

Trump criticou as contribuições da Europa para a NATO e sugeriu que os Estados-membros aumentassem as suas despesas com a defesa para 5% do produto interno bruto (PIB).

Scholz respondeu que 5% seria demasiado dispendioso: "Cinco por cento seriam mais de 200 mil milhões de euros por ano, sendo que o orçamento federal nem sequer é de 500 mil milhões", afirmou durante o evento de campanha eleitoral em Bielefeld.

Acrescentou que tal objetivo só seria exequível com "aumentos maciços de impostos ou cortes maciços em muitas coisas que são importantes para nós".

"Garanto que continuaremos a gastar dois por cento da nossa produção económica na defesa", disse. "Qualquer pessoa que diga que esse não é o caminho a seguir deve também dizer de onde virá o dinheiro", concluiu.

A Alemanha é um dos aliados mais próximos dos EUA na Europa Ocidental. Após a sua tomada de posse, a 20 de janeiro, Trump deverá exercer pressão sobre a Alemanha a nível económico, bem como em termos de política de segurança.

Os conservadores alemães, os democratas-cristãos (CDU) e a União Social-Cristã (CSU), deram prioridade às despesas com a defesa nas suas campanhas eleitorais.

Scholz e Merz são os grandes protagonistas desta campanha eleitoral Markus Schreiber/AP

Friedrich Merz, líder da União Democrata-Cristã (CDU), na oposição, e o homem apontado para suceder a Scholz como chanceler, disse na quarta-feira que o país iria gastar mais com a defesa, mas não quis definir um objetivo específico de despesa.

"Se é 2%, 3% ou 5% é basicamente irrelevante, o fator decisivo é fazermos o que é necessário para nos defendermos", disse Merz à emissora pública Bayerischer Rundfunk.

Embora ambos os partidos estejam a ter bons resultados nas sondagens, a sua proposta de aumento das despesas com a defesa não parece estar de acordo com a procura popular dos eleitores alemães.

Campanha eleitoral alemã em pleno andamento

Scholz deu início à sua campanha eleitoral em Bielefeld. O chanceler alemão está a planear mais de 30 discursos públicos até 23 de fevereiro, dia das eleições.

O evento em Bielefeld foi perturbado por dois manifestantes que protestavam contra a guerra de Israel em Gaza. Ambos foram expulsos da sala.

Outros partidostambém deram início às suas campanhas eleitorais antes das eleições nacionais.

A CDU e o seu candidato, Friedrich Merz, lideram as sondagens com cerca de 30%. As sondagens mostram a AfD, de extrema-direita, em segundo lugar com 20%, com a sua líder Alice Weidel, que teve uma discussão online com o magnata da tecnologia Elon Musk no início desta semana.

No entanto, Weidel não tem hipóteses reais de se tornar a próxima líder da Alemanha, uma vez que os outros partidos se recusam a trabalhar com o AfD.

Olaf Scholz e os sociais-democratas estão cotados com cerca de 14-17% nas sondagens. Scholz lidera um governo minoritário depois de a sua coligação tripartida - composta pelos sociais-democratas, o liberal FDP e os Verdes - ter entrado em colapso em novembro,quandodemitiu um ministro-chave do FDP, Christian Lindner, o que Scholz disse ser o resultado de o ministro ter "quebrado a sua confiança demasiadas vezes".