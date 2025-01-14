O procurador nomeado para investigar a tentativa do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, de anular as eleições de 2020 divulgou o relatório sobre o caso, que conclui que, se Trump não tivesse sido reeleito em novembro passado, teria muito provavelmente sido condenado.

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Divulgado uma semana antes da tomada de posse de Trump para o seu segundo mandato, o relatório da equipa de Jack Smith insiste que as repetidas alegações de Trump de uma "caça às bruxas" são falsas e que este caso serve para proteger o próprio Estado de direito.

"O ponto de partida de todos os esforços criminosos de Trump foi uma mentira - alegações conscientemente falsas de fraude eleitoral - e as provas mostram que Trump usou essas mentiras como uma arma para derrotar uma tarefa do governo federal fundamental para o processo democrático dos Estados Unidos", afirma o relatório.

Este relatório concentra-se no esforço frenético, mas fracassado, de Trump para se manter no poder depois de perder as eleições de 2020. Uma iniciativa que incluiu pressionar funcionários estaduais para subverter o resultado ou frustrar o processo do Colégio Eleitoral, iniciar ações judiciais sem base factual em tribunais de vários estados, espalhar falsas alegações sobre fraude no processo de contagem de votos e incentivar uma multidão a juntar-se no Capitólio para pressionar o então vice-presidente Mike Pence a não certificar o resultado.

Esta parte terminou num ataque violento ao Congresso, que resultou na morte de vários manifestantes e agentes da polícia. De acordo com várias testemunhas que depuseram em público, Trump assistiu ao motim na televisão e, durante várias horas, recusou os apelos do seu pessoal para que pedir que (o ataque) parasse através das redes sociais, apesar de ser claro o que se estava a passar.

Com a vitória eleitoral de Trump a impedir qualquer acusação, apesar do progresso do caso, espera-se que o documento seja a crónica final do Departamento de Justiça sobre um capítulo negro da história norte-americana em que a transferência pacífica de poder foi interrompida, embora sem sucesso.

Trump reagiu na terça-feira com um post na sua plataforma Truth Social, afirmando que era "totalmente inocente", chamando a Smith "um procurador estúpido que não conseguiu que o seu caso fosse julgado antes das eleições". Acrescentou ainda: "OS ELEITORES FALARAM!!!"

Tempo esgotado

Trump foi acusado em agosto de 2023 sob a acusação de trabalhar para anular a eleição, mas o caso foi adiado devido a vários recursos e, em última análise, significativamente reduzido pelo Supremo Tribunal, de maioria conservadora, que considerou pela primeira vez que os ex-presidentes gozam de ampla imunidade de processos criminais em relação a atos oficiais.

Apesar de Smith ter tentado salvar a acusação, a equipa arquivou-a por completo em novembro, devido à política de longa data do Departamento de Justiça, segundo a qual os presidentes em exercício não podem ser alvo de um processo federal.

"A visão do Departamento de que a Constituição proíbe a continuação da acusação e do processo de um presidente é categórica e não depende da gravidade dos crimes, da força da prova do Governo ou dos méritos da acusação, algo que o gabinete apoia totalmente", diz o relatório.

"De facto, se não fosse a eleição de Trump e o seu regresso iminente à presidência, o gabinete considerou que as provas admissíveis eram suficientes para obter e manter uma condenação em julgamento."

O Departamento de Justiça entregou o relatório ao Congresso na terça-feira, depois que um juiz rejeitar a tentativa de Trump de bloquear a sua divulgação.

Um volume separado do relatório centrou-se na acumulação de documentos confidenciais por Trump em Mar-a-Lago. Estas ações constituíram a base de uma acusação separada, mas vai permanecer em segredo por enquanto, enquanto os procuradores continuam os procedimentos contra os outros arguidos nesse caso.

O que poderia ter acontecido

Apesar de a maior parte dos pormenores sobre a tentativa de Trump anular as eleições já serem conhecidos, o documento inclui, pela primeira vez, a avaliação pormenorizada que o próprio Smith faz investigação, bem como uma refutação das afirmações de Trump e dos seus aliados de que o inquérito foi politizado ou que Smith trabalhou em colaboração com a Casa Branca, uma avaliação que ele considera "risível".

"Embora não tenhamos conseguido levar a julgamento os casos que acusámos, creio que o facto de a nossa equipa ter defendido o Estado de direito é importante", escreveu numa carta dirigida ao procurador-geral, Merrick Garland, que foi anexada ao relatório. "Acredito que o exemplo que a nossa equipa deu aos outros, de lutar pela justiça sem olhar a custos pessoais, é importante".

O procurador especial também expôs os desafios que o seu gabinete enfrentou durante a investigação, incluindo a repetida afirmação de Trump de privilégio executivo para tentar impedir que testemunhas fornecessem provas. A tática, que Trump utilizou noutros casos, não fez descarrilar o caso, mas obrigou os procuradores a longas batalhas judiciais.

Procurador Jack Smith. J. Scott Applewhite/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Outro "desafio significativo" foi a "capacidade e vontade de Trump de utilizar a sua influência e seguidores nas redes sociais para visar testemunhas, tribunais e procuradores", salienta Smith, uma campanha que levou os procuradores a impedir a divulgação do caso para travar o assédio de Trump.

"O recurso do Sr. Trump à intimidação e ao assédio durante a investigação não era novo, como demonstrado pelas suas ações durante as conspirações em causa", escreve Smith, apontando que isso deu peso à parte relativa aos apelos em público para anular o resultado das eleições de 2020.

"Um componente fundamental da conduta do Sr. Trump subjacente às acusações no caso eleitoral foi o padrão de uso dos media sociais - na época, o Twitter - para atacar publicamente e tentar influenciar funcionários estaduais e federais, juízes e funcionários eleitorais que se recusaram a apoiar falsas alegações de que a eleição tinha sido roubada ou que de outra forma resistiu à cumplicidade no esquema de Trump ", acrescenta.

Várias figuras próximas de Trump enfrentaram consequências pelos seus atos. O seu ex-advogado Rudy Giuliani, que liderou a tentativa falhada de instaurar processos judiciais pós-eleitorais nos estados indecisos, está a ser intimado a entregar os bens pessoais a dois funcionários eleitorais da Geórgia que foram ameaçados violentamente devido às falsas alegações que fez sobre eles em público.

Smith também explica, pela primeira vez, o processo por detrás das decisões de acusação da sua equipa, escrevendo que o seu gabinete decidiu não acusar Trump de incitamento, em parte devido a preocupações com a liberdade de expressão.

Afirma que também se recusaram a acusar Trump de insurreição porque era presidente em exercício na altura do caso e porque havia dúvidas quanto à possibilidade de com esse crime para julgamento, uma vez que essa acusação nunca foi julgada nos Estados Unidos.