O que é o escândalo dos gangues de aliciamento no Reino Unido e por que razão ressurgiu?

Menos de um ano depois de ter chegado ao poder com uma grande maioria, o governo trabalhista de centro-esquerda do Reino Unido está a lutar para manter o controlo da narrativa política.

Graças às recentes intervenções de Elon Musk, dono da X, o primeiro-ministro Keir Starmer está agora a braços com o ressurgimento de um escândalo antigo: uma série de incidentes que remontam a há duas décadas, em que grupos organizados exploraram sexualmente centenas de jovens mulheres e raparigas vulneráveis.

Os chamados gangues de aliciamento operavam separadamente em várias cidades e vilas durante vários anos, antes destes atos virem a público no início da década de 2010.

A maioria das vítimas era do sexo feminino, muitas delas menores de idade e muitas viviam em lares de crianças do Estado ou já eram conhecidas dos serviços sociais enquanto eram exploradas, por vezes durante anos.

Muitos dos grupos eram, pelo menos parcialmente, conhecidos das autoridades policiais locais algum tempo antes de os seus membros enfrentarem acusações criminais. Dezenas de homens em diferentes cidades foram detidos, julgados e presos pelos seus atos.

Embora o escândalo tenha passado despercebido da atenção nacional durante mais de uma década, ressurgiu nas últimas semanas depois de se ter descoberto que a subsecretária de estado responsável pela proteção de menores, Jess Phillips, tinha recusado um pedido da Câmara Municipal de Oldham para abrir um inquérito nacional sobre o assunto. Em vez disso, disse à Câmara que ela própria deveria abrir um inquérito local.

A história desencadeou um debate nacional e atraiu a atenção internacional, incluindo a de Musk, que ultimamente tem prestado muita atenção à política britânica e tweetado sobre os supostos problemas do país, como a integração racial, de forma cada vez mais extremada.

Enquanto a oposição se aproveitava da questão, o governo anunciou que vai criar uma comissão nacional para ouvir as vítimas de aliciamento. Phillips diz que, se as pessoas que testemunharem exigirem um inquérito nacional com o poder legal de obrigar as testemunhas a comparecer, ela vai ouvi-las.

Décadas de abusos

Entre os casos mais graves contam-se os gangues que operavam nas cidades nortenhas de Rotherham e Rochdale. Mas outros foram denunciados em todo o país ao longo da última década e meia: em Oldham, Oxford, Telford, Peterborough e muitas outras cidades. Secretários do governo e oposição reconheceram que grupos criminosos semelhantes podem ainda estar a operar.

O caso de Rotherham ficou particularmente gravado na memória nacional, graças à sua dimensão e a uma investigação pública conduzida pela professora de serviço social Alexis Jay.

O relatório de Jay, publicado em 2014, detalhava a forma como um grupo organizado ativo na cidade abusava de raparigas com apenas 11 anos, traficando-as em várias cidades. Por vezes, ia buscá-las de táxi a lares para crianças, sem qualquer esforço em esconder o que estavam a fazer.

As autoridades estimam que o número total de menores abusados nos vários locais onde os gangues foram expostos ascende aos milhares. Sabe-se também que alguns dos grupos operaram durante décadas.

Pior ainda, Jay e outros investigadores descobriram que muitas pessoas que trabalhavam com as crianças exploradas chegaram a identificar e levantar preocupações. Mas parece ter havido um padrão em que a polícia e o pessoal de gestão sénior não acreditaram nestes avisos ou simplesmente os ignoraram.

'Subcomunidades dentro desses países'

Quando alguns dos casos mais graves se tornaram públicos - em muitos casos graças ao esforço das vítimas, dos denunciantes e dos jornalistas de investigação e não das forças da autoridade - grande parte da indignação nacional que se seguiu centrou-se no facto de os autores dos crimes, em vários casos, serem homens de ascendência paquistanesa. À medida que o escândalo voltou ao topo da agenda noticiosa, este tema também ressurgiu.

Um relatório sobre a exploração sexual de crianças em grupo, publicado pelo Ministério do Interior em 2020, esclarecia que, com base nas provas disponíveis, os grupos organizados que perpetram este tipo de abuso "provêm de diversas origens, sendo cada grupo amplamente homogéneo do ponto de vista étnico" e que as pessoas envolvidas no fenómeno, no seu conjunto, são "predominantemente brancas".

No entanto, a líder da oposição, Kemi Badenoch, eleita para liderar o Partido Conservador no ano passado, não se coibiu de falar do escândalo do aliciamento em termos que muitos dos seus antecessores teriam considerado inaceitáveis.

Líder do Partido Conservador Kemi Badenoch. Kin Cheung/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"Há um padrão sistemático de comportamento, não só de um país, mas de subcomunidades dentro desses países", disse ao canal de televisão de direita GB News, numa entrevista sobre o caso.

"Pessoas com um passado particular, com um passado de classe particular, com um passado de trabalho... Muito, muito pobre, tipo camponês, muito rural, quase isolado até, nos países de origem. Não são necessariamente da primeira geração".

Badenoch reconheceu que também é importante o facto de o Estado não ter protegido os menores vulneráveis que foram vítimas de abusos, mesmo quando estes foram repetidamente assinalados às autoridades.

Mas insistiu no seu diagnóstico dos autores dos abusos, explicando ter ficado impressionada pelo aparente sentimento de impunidade com que atuavam, por oposição às punições que supostamente enfrentariam nos seus países de origem (apesar de reconhecer que muitos dos autores dos abusos que foram detidos não são imigrantes).

"Há sítios onde, quando as pessoas se comportam dessa forma, aparece uma multidão e incendeia-lhes as casas, e então sabem que não podem fazer esse tipo de coisas", disse.

Os comentários de Badenoch foram condenados por vários deputados de outros partidos. Mas quando se trata do escândalo do aliciamento, até mesmo alguns políticos trabalhistas já disseram que o medo de serem rotulados de racistas criou um tabu em torno da afirmação de que existe um problema específico com um grupo de homens de ascendência paquistanesa que participam na exploração sexual.

Entre eles está Sarah Champion, deputada trabalhista eleita por Rotherham desde 2012. Em 2017, foi amplamente criticada por ter escrito um artigo de opinião para um tablóide em que afirmava: "A Grã-Bretanha tem um problema com homens paquistaneses britânicos que violam e exploram raparigas brancas. Pronto. Eu disse-o. Isso faz de mim uma racista? Ou estou apenas preparada para chamar a atenção para este problema horrível pelo que ele é?"

Na altura, Champion afirmou que o artigo tinha sido editado para eliminar as nuances do seu argumento. Mas, por causa desta questão, muitos membros do seu partido acabaram por distanciar-se dela.

No entanto, continua a ser deputada e juntou-se agora aos apelos interpartidários para a realização de um novo inquérito. Diz que se juntou à ideia porque só um inquérito nacional completo pode restaurar a confiança nos sistemas de proteção.

Dimensões do racismo

A intervenção de Musk nesta saga não surgiu do nada. À semelhança de muitos membros da extrema-direita norte-americana e internacional, o proprietário do X e eminência parda do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, tem-se preocupado ultimamente com a presença de muçulmanos na Europa e, em particular, no Reino Unido.

Ele, Trump e o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, JD Vance, têm-se insurgido contra o facto de Londres ter um presidente da câmara muçulmano, o trabalhista Sadiq Khan. Quando os trabalhistas formaram governo no verão passado, Vance disse numa conferência de pensadores e políticos de extrema-direita que o Reino Unido é agora o "primeiro país verdadeiramente islâmico" a ter armas nucleares.

Este tema da "infiltração" de muçulmanos tem uma longa história na direita britânica, tendo surgido sobretudo durante os anos da guerra contra o terrorismo e voltado agora à ribalta quando rebentou o escândalo dos gangues de aliciamento.

Como o Partido Conservador tem adotado uma retórica anti-imigração cada vez mais extrema nos últimos anos, num esforço para se agarrar aos eleitores de direita, os membros da linha dura têm apontado os muçulmanos e as pessoas de países predominantemente muçulmanos, em particular, como ameaças à sociedade britânica.

Nem toda a gente dentro e fora do partido tem estas opiniões. Mas entre os que o fazem está o ministro-sombra da Justiça, Robert Jenrick, que Badenoch derrotou na disputa pela liderança deste ano e que provocou uma tempestade de fogo no partido com as suas últimas observações sobre o escândalo do aliciamento.

"Este caso terrível é o último prego no caixão para os liberais que ainda se agarram ao argumento de que a Grã-Bretanha é uma história de sucesso de integração", disse Jenrick no X. "O escândalo começou com o início da migração em massa. A importação de centenas de milhares de pessoas de culturas estranhas, que têm atitudes medievais em relação às mulheres, trouxe-nos até aqui."

Esta publicação foi imediatamente polémica e fontes anónimas dentro do partido foram rápidas a informar os jornais britânicos que o consideravam repugnante. Mas o incentivo para os conservadores continuarem a centrar-se no aspeto racial da história é forte.

Revolta da direita

Depois de governarem o Reino Unido durante 14 anos até ao verão passado, os conservadores ficaram recentemente atrás do partido de extrema-direita Reform UK, de Nigel Farage, nas sondagens, uma situação outrora inimaginável, que surge poucos meses depois de Farage ter repetido falsas alegações de que um requerente de asilo tinha esfaqueado várias crianças até à morte, na cidade de Southport.

Farage foi um dos vários destacados membros da direita amplamente acusados de tolerar e mesmo alimentar a violência racista organizada em várias zonas, o que levou a centenas de detenções.

Na altura dessa erupção, o próprio Musk comentou a violência no X, respondendo a um utilizador que atribuía a culpa da violência à migração: "A guerra civil é inevitável".

Embora Farage tenha sido repudiado por Musk desde que voou para a Flórida para se encontrar com ele e Trump, está agora a insistir na linha dura contra o Governo na questão dos gangues de aliciamento, acusando-o não só de negligência mas também de encobrir deliberadamente a dimensão do problema.

Líder do Reform UK, Nigel Farage. Jonathan Brady/AP

Também afirmou que um inquérito nacional deve centrar-se diretamente na identidade étnica e nacional dos autores dos crimes.

"O que precisamos e o que (as vítimas pedem) é um tiro de espingarda: um inquérito que analise especificamente em que medida grupos de homens paquistaneses violavam jovens raparigas brancas", disse na Câmara dos Comuns durante um debate. "Porque, em última análise, parece-me que há um elemento racista profundo por detrás do que aconteceu".

No mesmo debate, Rupert Lowe, um dos colegas de Farage no Reform UK, foi muito mais longe, utilizando uma linguagem violenta e macabra ao apelar à recusa de todos os vistos a paquistaneses pelo governo do Reino Unido até que a questão seja totalmente investigada.

"A violação em massa de jovens raparigas brancas da classe trabalhadora por grupos de violadores paquistaneses é uma mancha podre na nossa nação", afirmou. "Não se trata de Elon Musk. Não se trata de um movimento da extrema-direita. O que está em causa são as vítimas e a garantia de que será feita justiça rápida e brutal contra aqueles demónios responsáveis."

Mas, apesar das afirmações de Lowe, não há como evitar que as recentes intervenções de Musk tenham amplificado Farage, ressuscitado o escândalo dos gangues de aliciamento e dando à direita britânica um novo argumento para bater no Governo trabalhista de Starmer. Isto apesar de ter sido sob os conservadores que o pior do escândalo surgiu originalmente.