Reação do X a motins no Reino Unido pode ter impacto na investigação da Lei Digital, diz Comissão

Em dezembro de 2023, foi instaurado um processo judicial contra o X, que tinha conteúdos ilegais e desinformação na sua plataforma.

A reação da plataforma de redes sociais X (antigo Twitter) aos motins no Reino Unido poderá ser tida em conta pela Comissão Europeia no processo que esta tem aberto contra a plataforma, ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA), disse esta quinta-feira um porta-voz do executivo europeu à Euronews.

O processo da Comissão lançado contra o X em dezembro de 2023 foi o primeiro a ser instaurado ao abrigo da DSA, o marco das regras da União Europeia (UE) sobre plataformas digitais.

A investigação está a avaliar se o X pode ter violado a DSA em áreas relacionadas com a gestão de riscos, moderação de conteúdos, padrões obscuros, transparência da publicidade e acesso a dados para investigadores. A investigação foi desencadeada em resposta à falta de moderação de conteúdos ilegais e de desinformação, nomeadamente conteúdos terroristas e violentos no contexto da guerra entre Israel e o Hamas.

Desde que, em 30 de julho, um ataque com uma facacausouvítimas mortais numa aula de dança para crianças em Southport, uma série de motins e de violência entre comunidades alastrou por todo o país.

Até agora, o X tem desempenhado um papel central na saga: foi utilizado pela primeira vez como instrumento para fomentar o frenesim e a desinformação sobre o ataque de Southport e, desde então, tornou-se um canal para o bilionário da tecnologia e proprietário do X, Elon Musk, criticar o primeiro-ministro e amplificar a retórica que conduziu à violência subsequente.

O organismo regulador da radiodifusão do Reino Unido instou as empresas de redes sociais, numa carta aberta, a evitar que as suas plataformas sejam utilizadas para espalhar a violência no meio dos tumultos em curso no país.

"Não podemos ser ingénuos, claro, e pode haver potenciais repercussões na UE", afirmou um porta-voz da Comissão Europeia à Euronews.

A Comissão está a acompanhar de perto a situação no Reino Unido, bem como a resposta do Reino Unido aos acontecimentos, disse o porta-voz.

"Estes incidentes que se verificam atualmente no Reino Unido e a resposta do X a estes acontecimentos poderão ser potencialmente tidos em conta durante os processos em curso contra o X, nomeadamente em matéria de desinformação e de conteúdos ilegais", acrescentou o porta-voz.

Se a investigação concluir pela existência de uma infração e o X não tomar medidas corretivas, poderão ser aplicadas à plataforma coimas até 6% do volume de negócios anual a nível mundial.

Musk já tinha refutado as conclusões sobre a violação da DSA apresentadas pela Comissão Europeia.