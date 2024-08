Desordeiros condenados no Reino Unido: esperam-se mais tumultos este fim de semana

O governo declarou que está num "estado de prontidão elevada" para lidar com qualquer potencial desordem nos próximos dias.

Os tribunais de todo o Reino Unido estão a proferir uma série de sentenças para os envolvidos nos tumultos de extrema-direita que assolaram partes de Inglaterra e da Irlanda do Norte na última semana, num clima de receio de mais violência este fim de semana.

Nos últimos dias, muitos casos foram já apresentados aos juízes, sendo que a sentença mais longa proferida até à data foi de três anos de prisão, depois de o primeiro-ministro Keir Starmer ter prometido que os desordeiros iriam sentir "toda a força da lei".

O governo britânico espera que as sentenças severas, proferidas rapidamente, dissuadam novas desordens, à medida que crescem as preocupações de que o início da época futebolística, este fim de semana, possa desencadear mais motins.

A onda de violência de extrema-direita foi inicialmente desencadeada pela morte de três jovens raparigas num esfaqueamento em massa num estúdio de dança na cidade de Southport, no noroeste da Inglaterra, a 29 de julho.

Alimentados pela desinformação em linha, os grupos xenófobos apressaram-se a culpar as comunidades muçulmana e imigrante do Reino Unido - uma acusação que, entretanto, se provou não ter fundamento - e começaram a atacar empresas de propriedade de muçulmanos e estrangeiros em todo o país, bem como os próprios indivíduos.

Desde então, a raiva aumentou, sendo atiçada por agitadores de extrema-direita e até pelo bilionário da tecnologia Elon Musk na sua plataforma de redes sociais X, devido a falsas alegações de parcialidade dos meios de comunicação social e de um sistema de policiamento a dois níveis.

As coisas pareciam ter mudado na quarta-feira à noite, depois de a polícia se ter preparado para uma nova série de motins, mas, em vez disso, deparou-se com milhares de manifestantes pacíficos contra o racismo nas ruas.

Counter protestors gather in Brentford, London, Wednesday Aug. 7, 2024 PA Wire/PA

No entanto, o ministro Nick Thomas-Symonds disse à BBC, na sexta-feira, que o governo iria entrar no fim de semana "num estado de grande prontidão", referindo a rapidez com que os tribunais estavam a lidar com os infratores e os agentes policiais especializados destacados para reprimir qualquer agitação.

Numa entrevista separada à Sky News, Thomas-Symonds desaconselhou as pessoas a participarem em protestos pacíficos contra os motins, enquanto as forças policiais têm sido sobrecarregadas para lidar com a crise.

"Tendo falado ontem com os agentes da polícia sobre a pressão a que estão sujeitos, as horas que estão a trabalhar, não creio que ajude os políticos encorajarem ainda mais pessoas nas nossas ruas", afirmou. "No entanto, devemos fazer a distinção entre a tradição de protesto pacífico britânico - que faz parte da nossa política - e a violência que temos visto nas nossas ruas", acrescentou.

Alguns dos detidos até à data no âmbito dos motins são crianças de apenas 11 anos, tendo um rapaz de 15 anos admitido ter atirado uma placa de pavimento à cabeça de alguém e um rapaz de 14 anos declarado culpado de disparar fogo-de-artifício contra uma multidão.