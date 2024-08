O que é que está na origem da escalada de violência anti-imigração no Reino Unido?

De Euronews com AP

O Reino Unido tem sido palco de atos de violência durante a última semana, com multidões a gritarem slogans anti-imigração e islamofóbicos em confronto com a polícia.

A violência, uma das piores dos últimos anos no Reino Unido, levou a centenas de detenções, enquanto o governo promete que os desordeiros vão sentir "toda a força da lei", depois de terem atirado tijolos e outros objetos à polícia, saqueado lojas e atacado hotéis utilizados para acolher requerentes de asilo.

Numa altura em que o novo governo britânico se esforça por conter a agitação e anuncia a criação de um "exército permanente" de polícias especializados para lidar com os tumultos, eis o que está a acontecer e porquê.

Quando é que a violência começou?

Em toda a Grã-Bretanha, as pessoas ficaram chocadas com o que a polícia descreveu como um "feroz ataque com faca" que matou três raparigas entre os 6 e os 9 anos, a 29 de julho, em Southport, uma cidade costeira a norte de Liverpool. Oito outras crianças e dois adultos ficaram feridos.

A polícia deteve um suspeito de 17 anos. Nas redes sociais, circularam rapidamente rumores, mais tarde desmentidos, de que o suspeito era um requerente de asilo ou um imigrante muçulmano.

No dia seguinte, enquanto as pessoas se reuniam para se consolarem mutuamente e depositarem flores no local, centenas de manifestantes atacaram uma mesquita local com tijolos, garrafas e pedras. A polícia disse que os desordeiros eram "supostamente apoiantes da Liga de Defesa Inglesa", um grupo de extrema-direita que tem organizado protestos anti-muçulmanos desde 2009.

No dia 1 de agosto, as autoridades deram o passo invulgar de identificar o suspeito menor de idade, numa tentativa de pôr fim aos rumores sobre a sua identidade, que estavam a alimentar a violência.

Axel Muganwa Rudakubana foi acusado de três crimes de homicídio e dez de tentativa de homicídio. O suspeito nasceu no País de Gales em 2006 e mudou-se para a zona de Southport em 2013. Os seus pais eram naturais do Ruanda.

Populares sopram bolas de sabão à porta da Câmara Municipal durante uma vigília em memória das vítimas do ataque em Southport Darren Staples/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Como é que a violência se espalhou?

De acordo com o governo e a polícia, os tumultos espalharam-se por cidades e vilas em muitas partes do Reino Unido, à medida que ativistas de extrema-direita faziam circular informações erradas sobre o ataque.

Menos de duas horas após o esfaqueamento, um utilizador das redes sociais conhecido como European Invasion afirmou que o agressor era "alegadamente um imigrante muçulmano". A alegação publicada no X apareceu mais tarde no Facebook e no Telegram, de acordo com a Logically, uma empresa sediada no Reino Unido que utiliza inteligência artificial e humana para combater a propaganda online.

O boato foi incluído num artigo publicado pelo Channel 3Now, um site com suspeitas ligações à Rússia, disse a Logically. O texto foi depois citado por organizações noticiosas russas afiliadas ao Estado, incluindo a RT e a Tass.

"É provável que o Channel 3Now seja um ativo russo com o objetivo de semear informação destinada a causar danos online e a criar divisão no Reino Unido", afirmou a Logically numa análise publicada no X.

Os vídeos das redes sociais encorajam as pessoas que pensam da mesma forma a envolverem-se nos tipos de agitação que vêem online, disse Stephanie Alice Baker, socióloga da City University de Londres que estuda o comportamento das multidões e a extrema-direita.

"Há sempre um ponto de viragem em que as pessoas se sentem encorajadas e habilitadas a agir de acordo com esses sentimentos, e é normalmente quando vêem outros a fazer a mesma coisa, certo?", acrescentou Baker.

Uma multidão descontrolada entra em confronto com a polícia, terça-feira, 30 de julho de 2024, em Southport Richard McCarthy/AP

Onde se registaram os distúrbios?

Mais de uma dúzia de cidades foram palco dos distúrbios, incluindo Londres, Hartlepool, Manchester, Middlesborough, Hull, Liverpool, Bristol, Belfast, Nottingham e Leeds.

Alguns dos episódios de maior violência ocorreram no domingo, quando centenas de desordeiros invadiram um Holiday Inn Express que albergava requerentes de asilo na cidade de Rotherham, nos arredores de Birmingham. A polícia com equipamento anti-motim foi atingida com tijolos e cadeiras enquanto tentava defender o hotel dos atacantes que pontapearam as janelas e empurraram para o interior um contentor de lixo em chamas. Horas mais tarde, um outro grupo atacou um hotel em Tamworth.

Qual é o contexto desta violência?

Os agitadores estão a explorar as tensões há muito existentes sobre a imigração e, mais recentemente, o número crescente de migrantes que entraram ilegalmente no país atravessando o Canal da Mancha em barcos insufláveis.

Estas preocupações foram uma questão central nas eleições do mês passado, com o antigo Primeiro-Ministro Rishi Sunak a prometer acabar com os barcos, deportando os imigrantes ilegais para o Ruanda. Embora o atual primeiro-ministro, Keir Starmer, tenha cancelado o plano depois de ter obtido uma vitória esmagadora, prometeu reduzir a imigração trabalhando com outras nações europeias e acelerando a remoção dos requerentes de asilo falhados.

A alimentar a frustração dos eleitores esteve a política do anterior governo de alojar os requerentes de asilo em hotéis, com um custo de 2,5 mil milhões de libras (3,2 mil milhões de dólares) no ano passado. Isto aconteceu num contexto de serviços públicos falhados, enquanto o governo lutava para equilibrar o orçamento.

O ataque à aula de dança alimenta sentimentos latentes de descontentamento, disse Baker.

"Estas são tensões que se verificam em muitos países atualmente. Eu incluiria os Estados Unidos, em certa medida, nessa situação, onde surgem sentimentos de nacionalismo, uma sensação de que as pessoas estão a ser deixadas para trás, uma sensação de que as liberdades das pessoas estão a ser negadas, de que a soberania da nação está em jogo", disse. "E muito disto coincide com o aumento da imigração e a crise do custo de vida".

Agentes da polícia entram em confronto com manifestantes durante uma manifestação de protesto "Basta!" em Whitehall, Londres, quarta-feira, 31 de julho de 2024 Jordan Pettitt/PA

A polícia reagiu adequadamente?

Embora a polícia tenha trabalhado arduamente para restabelecer a ordem, foi prejudicada pela falta de informação, obrigando os agentes a responder às manifestações em vez de tomarem medidas para as impedir, disse Peter Williams, um antigo inspetor da polícia que é agora professor no Centro de Estudos Avançados de Policiamento de Liverpool.

"Se soubessem onde as manifestações vão acontecer, obviamente poderiam fazer algo para as evitar", disse à The Associated Press.

As forças policiais ainda estão a lutar para recuperar dos cortes orçamentais que, em grande parte, desmantelaram o policiamento de proximidade, disse Williams. Uma das principais vantagens do policiamento de proximidade é a existência de um fluxo consistente de informações", afirmou. "Bem, isso está a faltar", especialmente em áreas de minorias.