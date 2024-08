Líderes da Alemanha e do Reino Unido anunciam tratado para "redefinir" relações

De Euronews com AP

O tratado destina-se a aprofundar os laços comerciais, de defesa e outros, entre as duas nações. Starmer encontrou-se, ainda, com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier

PUBLICIDADE

Os líderes da Alemanha e do Reino Unido anunciaram, esta quarta-feira, a intenção de elaborar um tratado destinado a redefinir e aprofundar os laços comerciais, de defesa e outros, entre as duas nações. O anúncio surgiu numa altura em que o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, avança com planos para um "reinício" das relações com a União Europeia.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou que saúda a intenção do seu colega de centro-esquerda, Starmer, de procurar um novo começo nas relações com a UE e que a Alemanha quer "agarrar esta mão estendida".

Starmer, que assumiu o cargo no início de julho, depois de o anterior governo conservador ter sido derrotado nas eleições, mostrou que está disposto a contruir relacionamentos com parceiros-chave ao visitar Berlim no ínicio do seu mandato.

"Estou absolutamente convencido de que queremos um reset com a Europa, um reset com a UE", frisou Starmer em Berlim.

O primeiro-ministro briânico excluiu, porém, muitas das principais medidas possíveis para estreitar os laços e mostrou-se indiferente à ideia de um acordo de mobilidade dos jovens com o bloco de 27 países.

"Isso não significa reverter o Brexit ou reentrar no mercado único ou na união aduaneira, mas significa uma relação mais estreita em várias frentes - incluindo a economia, incluindo a defesa, incluindo intercâmbios, mas não temos planos para o esquema de mobilidade juvenil", acrescentou.

Starmer disse que espera concluir o acordo bilateral com a Alemanha, que tem a maior economia da Europa, até ao final deste ano.

"Será um acordo ambicioso e abrangente, que cobrirá o comércio, a economia, a defesa e muitas outras questões", disse aos jornalistas. Os dois líderes estão entre os maiores apoiantes militares da Ucrânia e sublinharam o seu empenho em manter esse apoio.

Migração continua a ser uma prioridade

Durante a sua visita a Berlim, Starmer revelou que o Reino Unido e a Alemanha planeiam elaborar um "plano de ação conjunto para combater a migração ilegal".

O governo britânico continua a ser pressionado para impedir que os migrantes atravessem o Canal da Mancha em pequenas embarcações, apesar de ter abandonado o polémico plano dos conservadores, que consistia em enviar os requerentes de asilo para o Ruanda.

Também o governo de Scholz tem estado sob pressão, especialmente desde o ataque de sexta-feira em Solingen, em que um suspeito extremista da Síria, que tinha evitado ser deportado, é acusado de matar três pessoas.

Related Scholz promete acelerar deportações dos requerentes de asilo rejeitados após ataque em Solingen

A proposta de tratado entre o Reino Unido e a Alemanha baseia-se, em parte, nos acordos que Londres celebrou com França, nos últimos anos, em matéria de defesa, segurança e cooperação policial mais estreita contra os grupos de tráfico de seres humanos.

A visita de Starmer a Berlim faz parte de uma viagem de dois dias às principais potências da UE, entre elas a Alemanha e França.

Durante a visita a Berlim, Starmer encontrou-se, ainda, com o presidente Frank-Walter Steinmeier, na quarta-feira, e visitou a Porta de Brandemburgo, na terça-feira.

Starmer vai deslocar-se a Paris, esta quarta-feira, para se encontrar com o presidente Emmanuel Macron e para assistir à abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris.