Ataque russo na cidade ucraniana de Nikopol mata rapariga de 16 anos e faz três feridos

De Euronews

O corpo da adolescente de 16 anos foi encontrado entre os escombros. O exército ucraniano repeliu 93 ataques das tropas russas, nas últimas 24 horas.

PUBLICIDADE

As tropas russas dispararam pelo menos uma dúzia de projéteis de artilharia contra a cidade de Nikopol, no Oblast de Dnipro, na segunda-feira de manhã, matando uma rapariga de 16 anos.

O corpo da adolescente foi encontrado nos escombros de uma casa danificada, e outras três pessoas, dois homens de 79 e 74 anos, e uma mulher de 66, ficaram feridas no ataque.

A cidade ucraniana de Nikopol fica localizada nas margens do reservatório seco de Kakhovka, mesmo em frente à Enerhodar, ocupada pela Rússia, e à central nuclear de Zaporizhzhia, sendo, por isso, um alvo regular de ataques russos.

Entretanto, a força aérea ucraniana anunciou ter abatido seis dos oito drones lançados pela Rússia durante a noite, juntamente com dois mísseis de cruzeiro russos.

O exército ucraniano repeliu 93 ataques das tropas russas, nas últimas 24 horas, em Pokrovsk, Toretsk e Kurajove, na região de Donetsk. A cidade de Pokrovsk continua a ser a zona mais problemática da frente de combate, sendo aqui que as forças russas concentram grande parte da sua atividade.

O ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens que, segundo o mesmo, mostram equipas da aviação russa a realizar ataques aéreos contra unidades das Forças Armadas ucranianas na região de Kursk.

Forças russas e chinesas vão participar num exercício conjunto

Já a agência de notícias estatal chinesa informou, esta segunda-feira, que as forças navais e aéreas russas vão participar num exercício conjunto com a China no Mar do Japão e no Mar de Okhotsk, no final deste mês.

“O exercício terá como objetivo aprofundar a cooperação estratégica entre as forças armadas chinesas e russas e aumentar a sua capacidade de responder conjuntamente às ameaças à segurança”, informou o alto escalão chinês em comunicado, citado pela agência de notícias russa TASS.

Os navios de guerra do Exército de Libertação Popular (ELP) da China e da Marinha russa vão também efetuar uma patrulha naval conjunta no Oceano Pacífico, e os militares chineses vão participar nas manobras Ocean 2024, anunciadas em dezembro do ano passado pelo ministro da Defesa russa da altura, Sergey Shoigu.