Keir Starmer diz que país “sentirá força da lei”

Mais de 400 pessoas foram detidas na sequência dos desacatos violentos em todo o Reino Unido. Primeiro-ministro britânico afirmou que os indivíduos envolvidos "sentirão toda a força da lei”.

As declarações de Keir Starmer foram feitas após a realização da sua segunda reunião governamental de alto nível em dois dias, convocada para situações de emergência (COBRA) com o primeiro ministro britânico a garantir mão pesada para todos os envolvidos nos desacatios violentos que há vários dias acontecem no Reino Unido.

Durante o seu discurso, Starmer informou que mais de 400 pessoas foram detidas, 100 das quais são acusadas, algumas delas relacionadas com atividades ilícitas online.

Dos acusados, vários estão já a ser julgados e prevê-se que a sentença seja proferida até ao final da semana. "Isto deve enviar uma mensagem muito forte a qualquer pessoa envolvida, quer diretamente, quer online", sublinhou Starmer. "É provável que sejam tratados no prazo de uma semana e que ninguém, mas ninguém deve envolver-se nesta desordem", acrescentou.

Governo britânico pede responsabilidade a Elon Musk

Antes da reunião do Executivo, Elon Musk tinha publicado na sua plataformade redes sociais X que "a guerra civil é inevitável" no Reino Unido, salientando ainda as queixas de outros utilizadores daquela rede social de que o sistema de justiça penal britânico tratava os muçulmanos de forma mais branda do que os ativistas de extrema-direita.

Embora Starmer não tenha abordado o recente post de Elon Musk nas redes sociais sugerindo que "a guerra civil é inevitável" no Reino Unido, o primeiro-ministro reiterou o seu compromisso com a segurança da comunidade.

"O meu objetivo é garantir que as nossas comunidades estão seguras", afirmou. "É muito importante que todos nós apoiemos a polícia nos seus esforços".

Durante o briefing, Starmer falou sobre a sua visita a Southport, cidade onde aconteceu o esfaqueamento na origem dos protestos e onde contactou com agentes da polícia que tinham sido os primeiros a responder ao ataque. Descreveu como esses agentes foram posteriormente atacados nas suas próprias ruas.

"O nosso primeiro dever é apoiar a polícia nesta situação difícil", concluiu Starmer, sublinhando a determinação do governo em apoiar as forças da autoridade no seu trabalho de restabelecimento da ordem e da segurança.

Sobre a polémica com o fundador da SpaceX, a ministra britânica da Justiça, Heidi Alexander, apelou a Musk para que atuasse com responsabilidade.