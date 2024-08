Governo britânico enfrenta batalha contra movimento anti-imigração

De Luke Hanrahan e Euronews

O sentimento anti-imigração tem estado a borbulhar à superfície do Reino Unido há muitos anos. Levou milhões de pessoas a votar a favor do Brexit e levou o governo conservador a propor planos para transportar imigrantes para campos de migrantes no Ruanda.

PUBLICIDADE

No rescaldo dos motins de extrema-direita que assolaram o Reino Unido, o novo governo britânico vai ter de apanhar os cacos depois de anos de retórica conservadora anti-imigração.

Os motins de extrema-direita tiveram origem na desinformação em torno do assassinato de três jovens raparigas que participavam num workshop de dança na cidade inglesa de Southport.

Os utilizadores das redes sociais identificaram incorretamente o agressor como um imigrante, e muçulmano, e a desinformação conduziu a uma semana de tumultos que o Primeiro-Ministro britânico descreveu como "atos de extrema-direita". "Condeno totalmente os atos de violência de extrema-direita a que assistimos este fim de semana. Não tenham dúvidas: aqueles que participaram nesta violência enfrentarão toda a força da lei", disse num dos seus comunicados à nação publicado na rede social X.

Na quarta-feira à noite, a polícia britânica, que esperava mais tumultos por parte dos manifestantes extremistas, deparou-se com manifestantes pacíficos antirracismo que compareceram em força.

Apesar disso, o sentimento anti-imigrante no Reino Unido não é de agora e tem estado a fervilhar há muitos anos.

O sentimento levou milhões de pessoas a votar a favor do Brexit, em 2016, e mais recentemente, já com Sunak como primeiro-ministro, surgem os planos de transportar os requerentes de asilo, ou imigrantes em situação irregular, para campos de migrantes no Ruanda e para os colocar em barcaças ao largo da costa.

O novo governo trabalhista já abandonou estas políticas, chamando-lhes artifícios e desperdício de dinheiro dos contribuintes, e tenta agora de apanhar os cacos depois de anos de retórica anti-imigração dos conservadores e de políticas falhadas, que acabaram por aumentar as tensões no país.

Nigel Fletcher, que foi conselheiro do antigo primeiro-ministro do Reino Unido David Cameron, considera que os trabalhistas devem fazer o que os conservadores não fizeram, tomando medidas significativas em matéria de migração.

"Os trabalhistas não só têm de resolver o problema, como também têm de o resolver de uma forma que seja marcadamente e comprovadamente diferente, em termos de tom e substância, da forma como o governo conservador estava a tentar responder ao problema", diz. "Porque se continuarem com a retórica e as políticas de linha dura do anterior governo, vão alienar partes do seu próprio partido", conclui Fletcher.

O novo governo do Reino Unido anunciou recentemente a criação de um Comando de Segurança Fronteiriça para combater os grupos de contrabando de seres humanos, o que reflete uma luta mais vasta da Europa contra a migração.

À medida que a paisagem política evolui, o desafio será implementar políticas eficazes e humanas que agradem a ambos os lados do espetro político.