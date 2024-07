Duas crianças mortas e nove feridos após esfaqueamentos perto de Liverpool

De Euronews com AP

Um esfaqueamento ocorrido numa aula de dança infantil no noroeste de Inglaterra, na segunda-feira, matou duas crianças e feriu outras nove pessoas, segundo a polícia. Um rapaz de 17 anos foi preso e uma faca foi apreendida após o ataque sangrento, segundo a polícia.

Segundo uma testemunha, crianças ensanguentadas saíram a correr de um centro comunitário onde estava a decorrer um evento de dança e ioga com a temática de Taylor Swift para crianças dos 6 aos 11 anos, em Southport, uma cidade costeira perto de Liverpool. Um anúncio do evento prometia "uma manhã de ioga, dança e fabrico de pulseiras com a temática de Taylor Swift".

O Primeiro-Ministro Keir Starmer classificou o ataque de "horrendo e profundamente chocante".

A polícia de Merseyside disse que os agentes foram chamados por volta do meio-dia para uma morada em Southport, uma cidade costeira com cerca de 100.000 habitantes, perto de Liverpool. A polícia considerou que se tratava de um "incidente grave", mas afirmou que não havia qualquer ameaça para o público.

Os detetives não estavam a tratar o ataque como relacionado com o terrorismo, disse a polícia. O suspeito, que não foi identificado, vivia numa aldeia a cerca de 8 quilómetros do local do ataque, acrscentaram as autoridades.

Bare Varathan, dono de uma loja na rua abaixo, disse que viu entre sete e dez crianças a sangrar a fugir do Hart Space, um centro comunitário que tem aulas para grávidas, bebés e crianças.

"Tinham sido esfaqueadas aqui, aqui, aqui, em todo o lado", disse, indicando o pescoço, as costas e o peito. "Tinham todos cerca de 10 anos. Um deles ficou gravemente ferido."

Ryan Carney, que vive na mesma rua, disse que a sua mãe viu os trabalhadores de emergência a transportar crianças "cobertas de vermelho, cobertas de sangue". Ela disse que conseguia ver as feridas de facada nas costas das crianças".

"Estas coisas nunca acontecem por aqui", diz ele. "Ouvimos falar de esfaqueamentos e coisas do género nas grandes cidades, nas vossas Manchesters, nas vossas Londons. Esta é a solarenga Southport. É assim que as pessoas lhe chamam. O sol está cá fora. É um sítio agradável para se estar".

O pior ataque a crianças na Grã-Bretanha ocorreu em 1996, quando Thomas Hamilton, de 43 anos, matou a tiro 16 alunos de um jardim de infância e a professora no ginásio de uma escola em Dunblane, na Escócia. Posteriormente, o Reino Unido proibiu a posse privada de quase todas as armas de fogo.

Os tiroteios em massa e os assassínios com armas de fogo são raros na Grã-Bretanha, onde as facas foram utilizadas em cerca de 40% dos homicídios ocorridos até março de 2023. Vários ataques que foram manchete e um recente aumento dos crimes com facas alimentaram a ansiedade e levaram a apelos para que o governo faça mais para reprimir as armas brancas.