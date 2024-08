Espanha: buscas por terra, água e ar para encontrar suspeito do assassinato de criança de 11 anos

De Euronews

Dezenas de agentes e um helicóptero estão mobilizados. Juiz responsável pelo caso decretou o sigilo do processo. Não há por agora suspeitas sobre a identidade do autor do crime.

As forças de segurança intensificam os esforços para encontrar o suspeito que, no último domingo, esfaqueou até a morte um menino de 11 anos que jogava futebol com os amigos num campo de um centro desportivo em Mocejón, uma localidade com cinco mil habitantes na província de Toledo, no centro de Espanha. As buscas acontecem por terra, água e pelo ar, com dezenas de agentes e um helicóptero.

De acordo com a estação de televisão espanhola laSexta, a operação é levada a cabo pela Unidade Orgânica da Polícia Judiciária, pelas Unidades de Laboratório e Investigação da localidade de Illescas e pelo Grupo de Informação do Comando de Toledo.

A Guarda Civil tem estado a rastrear as câmeras de segurança, e esta segunda-feira, os agentes entraram com um cão no centro desportivo de Mocejón, onde a população ainda está em choque com o que aconteceu.

O primo da vítima avançou que não há suspeitas sobre a identidade do autor do crime. Em declarações à comunicação social espanhola, Asell Sánchez disse que foi um dos dois amigos com quem o menino jogava futebol quem deu o alarme às autoridades.

“Ele era um menino super carinhoso, estava jogar futebol com três amigos, chegou alguém e não temos mais informações. São momentos difíceis que não conseguimos assimilar”, lamentou.

“Não suspeitamos de nínguém, esta é uma localidade muito tranquila, estas coisas nunca aconteceram antes", acrescentou.

Segredo de justiça

O juiz responsável pelo caso decretou o sigilo do processo.

O presidente do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, disse estar "chocado" com o apunhalamento e expressou apoio à Guarda Civil para que se encontre o responsável pela "barbaridade" e "recaia sobre ele todo o peso da lei".

O agressor foi descrito pelas testemunhas como um adolescente. Ao contrário dos amigos, a vítima não conseguiu escapar depois de ter sido esfaqueada com um objeto pontiagudo que provocou a sua morte.