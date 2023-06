Criança de 11 anos morta a tiro numa alegada disputa de vizinhos

A vítima mortal brincava num jardim com a irmã de oito anos e os pais por perto. O suspeito entregou-se e os primeiros dados da investigação já são conhecidos

Uma criança de 11 anos foi morta a tiro na noite de sábado em Plonévez-du-Faou, na Bretanha, no noroeste de França. A tragédia terá resultado de uma disputa entre vizinhos.

A vítima mortal foi identificada como Solaine Thornton, filha de um casal britânico, que reside naquela região há alguns anos. A criança estaria com a irmã de oito anos a brincar no jardim de casa, com os pais por perto, quando um vizinho neerlandês, de 71 anos, surgiu de arma em punho e abriu fogo.

A criança de 11 anos morreu no local, os pais ficaram feridos com gravidade, mas a irmã da vítima conseguiu fugir e deu o alerta junto de outros vizinhos.

O suspeito entregou-se poucas horas depois do confronto e os primeiros dados da investigação policial indicam que teria consumido estupefacientes.