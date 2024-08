Um rapaz de 11 anos perdeu a vida no domingo depois de ter sido atacado com um objeto afiado no campo de futebol local por um homem encapuzado.

Este terrível incidente deixou a cidade em estado de choque e deu origem a uma intensa investigação policial. O ataque ocorreu por volta das 10:00 horas no campo de futebol do centro desportivo Ángel Tardío.

O menor estava a brincar com outras crianças quando foi atacado por um homem desconhecido encapuzado. Apesar da rápida reação dos serviços de emergência, que incluíram um helicóptero médico e uma UCI, infelizmente só puderam certificar o óbito da criança.

Operação policial em curso

Dada a gravidade dos factos, a Guardia Civil desencadeou uma vasta operação com uma dezena de patrulhas para encontrar o autor do crime. A Unidade de Polícia Judiciária e o Grupo de Informação do Comando de Toledo estão a liderar a investigação, que conta inclusivamente com apoio aéreo. O Tribunal de Instrução de Toledo número 3 decretou o segredo de justiça, sublinhando a sensibilidade do caso.

Reação da família e de toda a cidade de Mocejón

Asell Sánchez, primo do rapaz falecido, assumiu o papel de porta-voz da família neste momento difícil. Nas suas declarações aos meios de comunicação social, expressou a incredulidade e a dor que a família está a sentir. " Não há qualquer suspeita sobre a identidade do autor do crime", afirmou, sublinhando a tranquilidade habitual da cidade e o caráter inédito de um acontecimento desta natureza.

A Câmara Municipal de Mocejón decretou três dias de luto oficial em memória do menino. A presidente da Câmara, Conchu Cedillo, transmitiu o apoio de toda a cidade à família e aos amigos da criança. Foi convocado um minuto de silêncio em sinal de solidariedade e de dor partilhada.

Por seu lado, o presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, exprimiu o seu "choque" perante o crime e fez votos para que o responsável seja rapidamente detido para que seja feita justiça.

Este trágico acontecimento uniu toda a comunidade de Mocejón na dor. Como afirmou a presidente da Câmara, "toda a cidade está unida nesta dor incomparável". O choque ultrapassa as fronteiras do município, tornando-se um assunto de interesse nacional em Espanha.

O inquérito está em curso, enquanto a cidade tenta compreender o que aconteceu. As autoridades apelaram à colaboração do público no esclarecimento dos factos e na apresentação do autor do crime à justiça.