TikTok e trocas comerciais foram o tema da conversa entre Trump e Xi Jinping

Xi Jinping felicitou Donald Trump pelo seu segundo mandato e insistiu na melhoria dos laços entre os dois países, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. O telefonema ocorreu no mesmo dia em que o Supremo Tribunal dos EUA apoiou uma lei que proíbe o TikTok, a menos que seja vendido pela sua empresa-mãe sediada na China.

“Ambos atribuímos grande importância à interação, esperamos um bom início das relações entre a China e os EUA durante a nova presidência dos EUA e estamos dispostos a garantir um maior progresso nas relações entre a China e os EUA a partir de um novo ponto de partida”, afirmou Xi durante o telefonema.

Trump confirmou na sua plataforma Truth Social que tinha falado com Xi, dizendo que “a chamada foi muito boa tanto para a China como para os EUA”. Falaram sobre comércio, fentanil e TikTok e muito mais, disse o futuro presidente.

“O Presidente Xi e eu faremos tudo o que for possível para tornar o mundo mais pacífico e seguro!” escreveu Trump. A sua equipa de transição referiu-se à publicação nas redes sociais quando lhe foram solicitados mais pormenores sobre a chamada.

Os últimos dias mostraram um lado mais quente da relação entre os EUA e a China, que deverá ser um dos principais objetivos do segundo mandato de Trump. Durante a sua campanha, Trump ameaçou aumentar os direitos aduaneiros sobre os produtos chineses até 60% e, mais tarde, prometeu um aumento adicional de 10%, alegando que a China não conseguiu travar o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos.

Os especialistas acreditam que Trump também iria expandir os controlos sobre os produtos vendidos à China. Mas também apontam para o facto de Trump ter prometido “salvar o TikTok”, apesar de ter tentado proibir a plataforma de redes sociais na última vez que esteve na Casa Branca.

Após a decisão do Supremo Tribunal, Trump afirmou nas redes sociais que a sua “decisão sobre o TikTok será tomada num futuro não muito distante, mas tenho de ter tempo para analisar a situação. Fiquem atentos!”

Hal Brands, membro sénior do American Enterprise Institute, disse que Trump está do lado do TikTok porque acredita que a plataforma de redes sociais o ajudou nas eleições de 2024.

“Por isso, penso que é um sinal de que as convicções de Trump sobre a China são bastante mutáveis, tendo em conta o que é politicamente vantajoso para ele”, disse Brands. “Ele não é certamente um guerreiro frio no seu coração. Na minha opinião, o seu objetivo é chegar a algum tipo de acordo ou acomodação com Pequim a longo prazo, apesar de poder usar tácticas de confronto para construir a alavancagem necessária para isso a curto e médio prazo”.

Horas antes do telefonema entre Trump e Xi, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês anunciou que o vice-presidente Han Zheng iria assistir à cerimónia de tomada de posse de Trump como representante especial de Xi. Trump fez um convite invulgar a Xi em dezembro, mas nenhum chefe de Estado assistiu à tomada de posse de um presidente dos EUA no passado.

No passado, Trump elogiou a sua relação com Xi e sugeriu que a China poderia ajudar a mediar crises internacionais, como a guerra na Ucrânia.

Pequim e Washington, no entanto, têm estado envolvidos numa tensa competição económica desde o primeiro mandato de Trump, quando as relações mudaram para uma rivalidade mais contenciosa. O Presidente Joe Biden também impôs limites à venda de tecnologia avançada à China e impôs tarifas elevadas aos veículos eléctricos e às células solares chinesas.

O Senador Marco Rubio, nomeado por Trump para secretário de Estado, disse na sua audiência de confirmação, esta semana, que a China era “o mais potente e perigoso adversário próximo que esta nação alguma vez enfrentou”.

No telefonema de sexta-feira, Xi disse a Trump que as diferenças são inevitáveis entre as duas potências, mas que a chave reside em “respeitar os interesses fundamentais e as principais preocupações de cada um e encontrar uma solução adequada”, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Xi instou Trump a abordar a questão de Taiwan “com prudência” porque se trata da soberania e da integridade territorial da China.

“O confronto e o conflito não devem ser uma opção para os dois países”, afirmou Xi.

Pequim reivindica a ilha autónoma como território chinês e promete anexá-la pela força, se necessário. Os EUA são obrigados por uma lei nacional a fornecer à ilha equipamento e tecnologia suficientes para se defenderem de qualquer invasão do continente.

Trump criticou Taiwan por ter retirado parte da indústria de semicondutores dos EUA, mas as relações entre os EUA e Taiwan também melhoraram significativamente durante o seu primeiro mandato.

Taiwan vai enviar o presidente da Assembleia Legislativa, Han Kuo-yu, e sete outras pessoas à tomada de posse de Trump, com a missão de transmitir o empenhamento de Taiwan na democracia e os “melhores votos” a Trump e à sua administração.

Durante a conversa telefónica, Xi disse a Trump que a essência do comércio e da relação económica global entre os dois países é “mutuamente benéfica e vantajosa para todos”.

Os dois líderes trocaram pontos de vista sobre a guerra na Ucrânia e a guerra entre Israel e Hamas e concordaram em estabelecer “um canal de comunicação estratégica”, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Craig Singleton, diretor sénior do Programa para a China da Fundação para a Defesa das Democracias, disse que estas chamadas de líder para líder são importantes e observou que Trump e Xi parecem estar a falar com mais frequência.

“A comunicação regular é fundamental para fazer avançar os interesses dos EUA, assegurando simultaneamente a clareza da concorrência”, afirmou Singleton.

Trump disse numa entrevista em dezembro ao programa “Meet the Press” que tem estado a comunicar com Xi desde que ganhou as eleições de novembro. Na entrevista, Trump disse que tem “uma relação muito boa” com o líder chinês. Disse ainda que não discutiram Taiwan, mas outras questões.