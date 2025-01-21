Pelo menos um mineiro morreu num acidente numa mina de carvão no nordeste da Eslovénia, enquanto outros dois continuam desaparecidos, informaram as autoridades.

O incidente ocorreu na segunda-feira à noite, quando a água começou a entrar na mina perto da cidade de Velenje.

As hipóteses de os dois mineiros desaparecidos ainda estarem vivos são reduzidas, disse o diretor da mina Premogovnik Velenje, Marko Mavec, à agência noticiosa eslovena na terça-feira.

A acumulação de lodo e água na mina dificultou os esforços de salvamento. Atualmente, não é claro o que causou o acidente na mina que pertence à holding estatal Slovenske Elektrarne Group.

A presidente eslovena, Nataša Pirc Musar, apelou a uma investigação exaustiva "para que se possam evitar tragédias semelhantes no futuro e garantir a segurança de todos os mineiros".

A mina Premogovnik Velenje abastece predominantemente a central térmica de Šoštanj - a única central elétrica a carvão ainda existente no país.

De acordo com a Eurocoal, estima-se que a Eslovénia tenha cerca de 1 244 milhões de toneladas de depósitos de lenhite e lenhite, sendo que a maior concentração - 346 milhões de toneladas - se encontra em Velenje.

A mina utiliza um método de extração criado em 1947, denominado "método Velenje", que, segundo o seu site, consiste em extrair carvão a mais de 500 metros abaixo do solo.

A técnica também exige "expandir o local de extração acima da área protegida (acima dos suportes do telhado) e, assim, explorar as forças naturais de quebra e desmoronamento da camada de carvão".

Esta não é a primeira vez que um acidente em Velenje se torna mortal. Em 2003, dois mineiros morreram na sequência da queda de um pilar.