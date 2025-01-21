Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Acidente em mina de carvão estatal eslovena mata pelo menos uma pessoa, duas continuam desaparecidas

Um mineiro de pé num poço da mina de carvão CSM em Stonava, República Checa, segunda-feira, 14 de outubro de 2024.
Um mineiro de pé num poço da mina de carvão CSM em Stonava, República Checa, segunda-feira, 14 de outubro de 2024. Direitos de autor  AP Photo
De Estelle Nilsson-Julien com Associated Press
Publicado a
A causa do incidente permanece indeterminada. A presidente da Eslovénia, Nataša Pirc Musar, apelou a uma investigação exaustiva.

Pelo menos um mineiro morreu num acidente numa mina de carvão no nordeste da Eslovénia, enquanto outros dois continuam desaparecidos, informaram as autoridades.

O incidente ocorreu na segunda-feira à noite, quando a água começou a entrar na mina perto da cidade de Velenje.

As hipóteses de os dois mineiros desaparecidos ainda estarem vivos são reduzidas, disse o diretor da mina Premogovnik Velenje, Marko Mavec, à agência noticiosa eslovena na terça-feira.

A acumulação de lodo e água na mina dificultou os esforços de salvamento. Atualmente, não é claro o que causou o acidente na mina que pertence à holding estatal Slovenske Elektrarne Group.

A presidente eslovena, Nataša Pirc Musar, apelou a uma investigação exaustiva "para que se possam evitar tragédias semelhantes no futuro e garantir a segurança de todos os mineiros".

A mina Premogovnik Velenje abastece predominantemente a central térmica de Šoštanj - a única central elétrica a carvão ainda existente no país.

De acordo com a Eurocoal, estima-se que a Eslovénia tenha cerca de 1 244 milhões de toneladas de depósitos de lenhite e lenhite, sendo que a maior concentração - 346 milhões de toneladas - se encontra em Velenje.

A mina utiliza um método de extração criado em 1947, denominado "método Velenje", que, segundo o seu site, consiste em extrair carvão a mais de 500 metros abaixo do solo.

A técnica também exige "expandir o local de extração acima da área protegida (acima dos suportes do telhado) e, assim, explorar as forças naturais de quebra e desmoronamento da camada de carvão".

Esta não é a primeira vez que um acidente em Velenje se torna mortal. Em 2003, dois mineiros morreram na sequência da queda de um pilar.

