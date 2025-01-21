Familiares dos reféns israelitas libertados apelam à libertação dos restantes prisioneiros

As famílias das três reféns israelitas libertadas no domingo no âmbito de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas agradeceram a todos os que contribuíram para a sua libertação.

Romi Gonen (24 anos), Emily Damari (28 anos) e Doron Steinbrecher (31 anos) foram as três primeiras reféns libertadas pelo Hamas após o acordo de cessar-fogo - mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito - ter entrado em vigor no domingo.

As primeiras imagens divulgadas mostram as três mulheres incrédulas, chorando lágrimas de alegria nos momentos em que se reencontram com as suas mães em solo israelita.

Ao entrarem numa área de receção especialmente preparada numa base militar perto da fronteira com Gaza, Gonen, Dami e Steinbrecher abraçaram as mães pela primeira vez após mais de 15 meses de cativeiro do Hamas, depois de terem sido capturadas no ataque de 7 de outubro de 2023 ao sul de Israel.

Um comboio da Cruz Vermelha chega para recolher as reféns israelitas libertadas após a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, na cidade de Gaza. Abed Hajjar/AP

"Em nome de Emily e do resto da nossa família, há muitas pessoas que merecem um agradecimento especial por terem trabalhado para a trazer para casa", disse Mandy Damari, mãe da refém libertada Emily Damari.

As famílias estenderam mesmo a sua gratidão ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, que foi alvo de críticas internas durante toda a guerra por o seu gabinete não ter dado prioridade ao regresso dos reféns.

"Começo por agradecer ao governo israelita e ao primeiro-ministro [Benjamin Netanyahu], com coragem e valores, a decisão de avançar com um processo importante como nenhum outro, o regresso dos filhos e filhas às nossas fronteiras", disse Meirav Leshem Gonen, mãe da refém libertada Romi Gonen.

"Estamos muito satisfeitos por podermos finalmente dizer que Romi é uma antiga refém. A realidade que invocámos e agimos (esperámos) para ela concretizou-se e tornámo-nos uma família de retornados", acrescentou Gonen.

Familiares e amigos de pessoas mortas e raptadas pelo Hamas e levadas para Gaza reagem à notícia da libertação das reféns enquanto se reúnem em Telavive. Oded Balilty/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

No domingo, após a libertação, Damari ergueu um quadro branco com as palavras "o pesadelo acabou", a bordo de um helicóptero que a transportou para o hospital, juntamente com as outras reféns. Os meios de comunicação social israelitas afirmam que as circunstâncias em que viveram foram difíceis, com medicamentos limitados e passando longos períodos de tempo sem luz do dia, confinadas a espaços subterrâneos.

As famílias também agradeceram ao presidente dos EUA, Donald Trump, que acaba de tomar posse como 47.º presidente dos EUA na segunda-feira.

"Chegámos a este momento depois de muito tempo e sem o envolvimento do [presidente dos EUA] Trump isto não aconteceria", disse Yamit Ashkenazi, irmã da refém libertada Doron Steinbrecher.

Mandy Damari, mãe de Emily, também mencionou Trump e o seu antecessor, Joe Biden, pelos seus notáveis esforços, afirmando que "o presidente Biden, o presidente Trump e os líderes e negociadores de todo o mundo" foram fundamentais para tornar os seus sonhos de reencontro uma realidade.

"Também queríamos agradecer ao novo presidente dos EUA, Donald Trump, que, graças à sua corajosa posição ao lado de Israel e ao reforço do bem humano no mundo, contribuiu para este momento", observou Meirav Gonen.

As famílias das reféns libertadas afirmam que elas estão "de bom humor" e a recuperar bem, referindo que o caminho para a recuperação é, no entanto, longo.

Manifestaram também a esperança de que todas as outras famílias em Israel, com reféns ainda presos em Gaza, se reúnam em breve com os seus entes queridos. Também exortaram as famílias a continuar a sair à rua, a protestar e a lutar para garantir que todas as fases do acordo de cessar-fogo sejam implementadas e que todos os reféns regressem em segurança.