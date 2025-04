Israel lança operação de grande envergadura na Cisjordânia

PUBLICIDADE

Enquanto os palestinianos regressavam às suas casas em Gaza esta quinta-feira, ao abrigo de um acordo de cessar-fogo há muito aguardado, foram vistos veículos blindados israelitas na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada.

Uma grande operação militar israelita foi lançada na região e supostos colonos israelitas invadiram duas cidades palestinianas.

As forças israelitas mataram dois militantes palestinianos que terão levado a cabo um ataque mortal contra um autocarro na Cisjordânia no início do mês.

O exército de Israel afirma que os dois homens se barricaram numa estrutura na aldeia de Burqin, na Cisjordânia, e trocaram tiros com as tropas israelitas antes de serem mortos durante a noite. O exército disse que um soldado ficou moderadamente ferido.

O grupo militante Hamas divulgou um comunicado em que afirma que os dois homens eram membros do seu braço armado e elogia o ataque ao autocarro, que matou três pessoas e feriu outras seis.

A violência ocorre no momento em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, enfrenta a pressão interna dos seus aliados de extrema-direita, depois de ter concordado com as tréguas e a troca de reféns com o Hamas.

O Ministério palestiniano da Saúde afirmou que pelo menos nove palestinianos foram mortos por ataques aéreos israelitas na terça-feira, incluindo um jovem de 16 anos, e cerca de 40 outros ficaram feridos. Os militares israelitas afirmaram que as suas forças realizaram ataques, desmantelaram bombas à beira da estrada e “atingiram” dez militantes, embora não tenha ficado claro o que isso significa.

Os palestinianos vêem estas operações e a expansão dos colonatos como formas de cimentar o controlo israelita sobre a Cisjordânia, onde três milhões de palestinianos vivem sob o domínio militar israelita, que parece não ter fim.

Rescaldo de um ataque israelita na Cisjordânia na terça-feira Majdi Mohammed/AP

O presidente da Câmara de Jenin, Mohammad Jarrar, descreveu à CNN a escala e a intensidade da operação israelita como “de longe a mais dura e preocupante” dos últimos meses.

Entretanto, o recém-empossado presidente dos EUA, Donald Trump, anulou as sanções impostas pela administração Biden contra os israelitas acusados de violência no território.

De acordo com o Times of Israel, a ordem foi utilizada no ano passado contra 17 indivíduos e 16 entidades, incluindo colonos que, segundo os EUA, atacaram violentamente os palestinianos e os expulsaram ilegalmente das suas terras.

Netanyahu terá abordado a questão com Trump antes da sua tomada de posse.

Mais de meio milhão de colonos israelitas vivem na Cisjordânia ocupada, que foi capturada por Israel à Jordânia na guerra de 1967. Estes colonatos são considerados ilegais ao abrigo do direito internacional.

As tropas israelitas e os colonos terão matado pelo menos 851 palestinianos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental ocupada desde o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.