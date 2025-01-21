Da "paz através da força" à suspensão da ajuda externa: o primeiro dia da política externa de Trump

Donald Trump retirou-se de um acordo climático histórico e da Organização Mundial de Saúde (OMS), avançou com a sua visão de "paz através da força" e manifestou dúvidas sobre o cessar-fogo entre Israel e o Hamas no seu primeiro dia como presidente dos EUA.

Numa das muitas ordens executivas que assinou logo após a sua tomada de posse como 47º presidente dos EUA, na segunda-feira, Trump retirou o país do acordo climático de Paris - repetindo uma medida que tomou durante o seu primeiro mandato e que foi revertida pelo seu sucessor, Joe Biden.

Segundo a ordem de Trump, o acordo é um de uma série de acordos e organizações internacionais que não refletem os valores dos EUA e que "dirigem os dólares dos contribuintes americanos para países que não necessitam, ou não merecem, assistência financeira no interesse do povo americano" - um aceno para a doutrina "América em primeiro lugar" que lançou pela primeira vez em 2017 e que trouxe para o seu segundo mandato.

"A paz através da força"

Num discurso proferido durante o baile inaugural, Trump disse que os EUA iriam alcançar "a paz através da força", uma expressão frequentemente atribuída ao 40º presidente, Ronald Reagan.

"Mediremos o nosso sucesso não só pelas batalhas que ganharmos, mas também pelas guerras que acabarmos e, talvez mais importante, pelas guerras em que nunca nos metermos. É a chamada paz através da força", disse Trump.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reconheceu o seu comentário num post nas redes sociais, dizendo: "O Presidente Trump é sempre decisivo, e a política de paz através da força que ele anunciou oferece uma oportunidade para fortalecer a liderança americana e alcançar uma paz justa e de longo prazo, que é a principal prioridade".

No entanto, são escassos os pormenores sobre a forma como Trump iria mediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Quando questionado durante uma conferência de imprensa improvisada na Sala Oval, Trump disse que iria encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, "muito em breve" e afirmou que o líder russo estava a "destruir" a Rússia ao recusar-se a negociar um cessar-fogo com a Ucrânia.

"Tenho de falar com o presidente Putin, vamos ter de descobrir. Ele não pode estar entusiasmado. Não está a ir muito bem", disse Trump, acrescentando que Zelenskyy "quer fazer um acordo".

Israel e o Hamas

Quando questionado por um repórter da Casa Branca se achava que Israel e o Hamas iriam manter o acordo de cessar-fogo alcançado dias antes de Trump entrar na Casa Branca, Trump disse: "Essa não é a nossa guerra; é a guerra deles. Mas não estou confiante".

Dias antes, Trump reivindicou o crédito pelo acordo de cessar-fogo em três fases entre Israel e o Hamas, que foi produto de negociações de meses com os EUA, o Qatar e o Egito. O acordo, que se baseou num acordo que a equipa de negociação de Biden apresentou em maio, entrou em vigor no domingo, após atrasos do lado israelita.

No entanto, Trump reverteu agora as sanções impostas pela administração Biden a grupos extremistas de colonos israelitas e a indivíduos acusados de abusar e atacar palestinianos na Cisjordânia ocupada.

De acordo com o Times of Israel, a ordem foi utilizada contra 17 indivíduos e 16 entidades durante o ano passado, incluindo colonos que, segundo os EUA, atacaram violentamente os palestinianos e os expulsaram ilegalmente das suas terras.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, levantou a questão junto de Trump antes da sua tomada de posse.

Pausa na ajuda externa

Numa outra ordem executiva assinada na segunda-feira, Trump suspendeu temporariamente todos os programas de ajuda externa dos EUA durante 90 dias, até à sua revisão, uma medida que o secretário de Estado, Marco Rubio, tinha sugerido uma semana antes.

Não é imediatamente claro quantos milhões de dólares serão inicialmente afetados pela ordem, uma vez que a distribuição da ajuda externa dos EUA para muitos programas já foi mandatada pelo Congresso e é, portanto, obrigada a ser gasta.

A ordem de Trump significa que Rubio ou um representante júnior determinará se e onde a ajuda externa deve ser gasta. Rubio disse na semana passada que todas as propostas de financiamento teriam de responder a três perguntas: "Torna a América mais segura? Torna a América mais forte? Torna a América mais próspera?"

Trump há muito que se queixa das despesas com a ajuda externa dos EUA, bem como do dinheiro que os EUA gastaram a prestar assistência à Ucrânia na sua luta contra a Rússia.

A última contabilização oficial da ajuda externa na administração Biden revelou que 68 mil milhões de dólares (65 mil milhões de euros) foram destinados a iniciativas no estrangeiro, desde ajuda em caso de catástrofe a iniciativas de saúde e pró-democracia em 204 países e regiões, segundo a AP.

Países como Israel, Egito e Jordânia são alguns dos maiores beneficiários da ajuda externa dos EUA. É pouco provável que vejam reduções drásticas no que recebem, pelo menos a curto prazo, uma vez que os seus donativos estão incluídos em pacotes estabelecidos há décadas.

Espanha visada em críticas do novo presidente

Numa outra observação durante uma conferência de imprensa na Sala Oval, Trump disse, quando questionado sobre as despesas da NATO, que a contibuição de Espanha "é muito baixa". O país é um dos três membros europeus da NATO que ainda não atingiram o limite de 2% do PIB para as despesas com a defesa.

Em seguida, perguntou se a Espanha era um país dos "BRICS". Não é: os principais membros da aliança são, de facto, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e não partilham nenhum Estado membro com a NATO ou a UE.

"Se os países dos BRICS quiserem fazer isso, tudo bem, mas vamos impor pelo menos uma tarifa de 100% sobre os negócios que eles fizerem com os Estados Unidos", disse Trump, no entanto.

Donald Trump sugeriu que a NATO deveria aumentar o seu limiar para 5%, um valor dramaticamente superior aos orçamentos atuais da maioria dos membros.

Por outro lado, Trump recusou-se a cumprir a ameaça de campanha de impor tarifas ao Canadá e ao México no seu primeiro dia de mandato. Em vez disso, anunciou que iria impor novas tarifas ao Canadá a 1 de fevereiro.