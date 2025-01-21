Perdão aos invasores do Capitólio, saída do Acordo de Paris e TikTok: as primeiras decisões de Trump

Donald Trump, que superou impugnações, acusações criminais e um par de tentativas de assassinato para ganhar um novo mandato na Casa Branca, foi empossado como o 47.º presidente dos EUA na segunda-feira.

O dia teve um início pouco ortodoxo, com a tradicional cerimónia de tomada de posse ao ar livre a ser transferida para dentro de casa devido ao frio e vento intensos que se faziam sentir em Washington.

O antigo presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente empossad, Donald Trump saíram juntos da Casa Branca e dirigiram-se ao Capitólio dos EUA para dar início às atividades inaugurais. Os dois homens partilharam o mesmo veículo, de acordo com as tradições políticas.

Donald Trump faz o juramento de posse enquanto Barron e Melania Trump assistem à 60ª cerimónia de tomada de posse presidencial na Rotunda do Capitólio dos EUA Kevin Lamarque/AP

Após a chegada ao Capitólio, Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, fizeram o juramento de posse. De seguida, Trump proferiu o seu discurso inaugural, que durou mais de 30 minutos.

O evento contou com a presença de dignitários estrangeiros, incluindo líderes mundiais. A primeiro-ministro de Itália, Georgia Meloni, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o vice-presidente da China, Han Zheng, estiveram presentes.

Uma série de bilionários, executivos de empresas e influenciadores também foram convidados a assistir à cerimónia. Elon Musk, chefe da Tesla e da SpaceX, Mark Zuckerberg, da Meta, Jeff Bezos, da Amazon, Dana White, chefe da UFC, e Bernard Arnault, da LVMH, estiveram entre os presentes.

Convidados, incluindo Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai e Elon Musk, chegam antes da 60.ª cerimónia de tomada de posse presidencial no Capitólio dos EUA Julia Demaree Nikhinson/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

O presidente assistiu depois ao desfile inaugural e acenou aos apoiantes - que inundaram as ruas da capital dos EUA para testemunhar o evento - antes de se dirigir à Casa Branca para o que prometeu ser um primeiro dia de trabalho muito atarefado.

Trump não perdeu tempo à sua chegada à Sala Oval e rapidamente começou a trabalhar para dar início ao que disse ser a "idade de ouro da América".

Aqui está um resumo de todas as mudanças que ele fez no primeiro dia.

Perdão nos motins de 6 de janeiro no Capitólio

Tal como prometido repetidamente na sua campanha presidencial de 2024, Trump concedeu perdões no primeiro dia aos desordeiros que invadiram o edifício do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, rejeitando a sua derrota nas eleições de 2020 para Joe Biden.

No final de segunda-feira, o presidente dos EUA concedeu perdões totais a cerca de 1500 pessoas condenadas ou acusadas criminalmente nos ataques ao Congresso, quando os legisladores se reuniram nesse dia para certificar a vitória de Biden.

As comutações abrangeram igualmente as penas de 14 membros dos grupos de extrema-direita "Proud Boys" e "Oath Keepers", que foram condenados ou acusados de conspiração sediciosa.

O presidente Donald Trump assina uma ordem executiva perdoando cerca de 1.500 réus acusados no ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos EUA no Salão Oval Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Economia e o TikTok

Trump assinou um memorando, em grande parte simbólico, que descreveu como uma ordem a todas as agências federais para combater a inflação no consumo, revogando as ações de Biden e acrescentando as suas próprias ordens.

Trump está a aliviar os encargos regulamentares sobre a produção de petróleo e gás natural, algo que promete fazer baixar os custos dos bens de consumo.

No que diz respeito ao comércio, o presidente dos EUA disse que vai impor tarifas de 25% ao Canadá e ao México a partir de 1 de fevereiro, mas não anunciou os seus planos para tributar as importações chinesas.

Trump também assinou uma ordem destinada a suspender a proibição do TikTok pelo Congresso durante 75 dias. Trump diz que este período servirá como uma janela para encontrar um comprador americano para a plataforma num acordo que proteja os interesses de segurança nacional, ao mesmo tempo que permite que a popular plataforma de media social permaneça aberta aos americanos.

O Presidente Donald Trump assina ordens executivas na Sala Oval da Casa Branca, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

A América em primeiro lugar

Repetindo o que fez no seu primeiro mandato, Trump assinou uma ordem para retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ordenou também uma revisão exaustiva das despesas com a ajuda externa dos EUA.

Ambas as medidas se enquadram na sua abordagem isolacionista "America First" aos assuntos externos.

Em movimentos mais simbólicos, Trump planeou também assinar uma ordem que renomeia o Golfo do México para "Golfo da América". A montanha mais alta da América do Norte, atualmente conhecida como Denali - rebatizada pelo anterior presidente Barack Obama - voltará ao seu antigo nome de Monte McKinley.

O novo presidente dos EUA também assinou uma ordem para que as bandeiras estejam a toda a altura em todos os futuros dias de tomada de posse, enquanto outra ordem de Trump apelava à promoção de uma "bela arquitetura cívica federal".

Presidente Donald Trump assina ordens executivas na Sala Oval da Casa Branca, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Imigração e segurança nacional

Trump revogou várias ordens de imigração da presidência do seu antecessor, incluindo uma que reduzia o âmbito da deportação. Biden tinha ordenado prioridades de deportação para pessoas que cometem crimes graves ou são consideradas ameaças à segurança nacional.

A revogação da ordem de Biden por Trump faz parte do seu plano, prometido durante a campanha, de levar a cabo o "maior programa de deportação da história americana". Também restaura a política de imigração de volta à forma como Trump a tinha quando deixou o cargo em janeiro de 2021.

O presidente também declarou uma emergência nacional na fronteira entre os EUA e o México e planeia enviar tropas para ajudar a apoiar os agentes de imigração e restringir o asilo e os refugiados.

Está também a tentar acabar com a cidadania por nascimento. Ainda não é claro se a sua ordem sobreviverá aos inevitáveis desafios legais, uma vez que a cidadania por nascimento está consagrada na Constituição dos EUA.

Trump também suspendeu temporariamente o "Programa de Admissão de Refugiados dos EUA", enquanto se aguarda uma revisão para avaliar as implicações do programa para a segurança pública e nacional.

Prometeu também reiniciar uma política que obrigava os requerentes de asilo a esperar na fronteira com o México, mas também não é claro se o México voltaria a aceitar migrantes agora que as suas relações com Washington estão tensas.

O 47.º presidente dos EUA também pôs fim à aplicação CBP One, uma aplicação fronteiriça da era Biden que deu entrada legal a quase um milhão de migrantes.

No domínio da segurança nacional, o presidente revogou todas as autorizações de segurança ativas de uma longa lista de inimigos que considera serem seus. A lista inclui o ex-diretor dos serviços secretos nacionais James Clapper, o ex-diretor da CIA e o secretário da Defesa Leon Panetta, bem como o seu próprio ex-conselheiro de segurança nacional, John Bolton.

Presidente Donald Trump assina ordens executivas na Sala Oval da Casa Branca, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, em Washington Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Clima e energia

Trump assinou documentos que, segundo ele, irão retirar formalmente os EUA dos acordos climáticos de Paris. Trump tomou a mesma medida durante o seu primeiro mandato, que Biden reverteu ao assumir o cargo.

Trump declarou uma emergência energética, procurando cumprir a sua promessa de campanha de "drill, baby, drill", e disse que vai eliminar o que chama de "mandato de veículos elétricos de Biden".

Presidente Donald Trump segura uma carta do antigo Presidente Joe Biden enquanto assina ordens executivas na Sala Oval da Casa Branca, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Reformas do governo federal e da burocracia

Trump pôs fim à contratação de pessoal para o governo federal, exceto para as forças armadas e outras áreas do governo que não mencionou. O presidente congelou a entrada em vigor de novos regulamentos federais à medida que estabelece as bases para a construção da sua segunda administração.

Também deu poderes formais ao novo departamento governamental denominado "Departamento de Eficiência Governamental" (DOGE), que está a ser dirigido pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk.

O DOGE é um suposto esforço para racionalizar o governo e o seu funcionamento. Não é uma agência oficial, mas Trump parece disposto a conceder ao proprietário da Tesla, SpaceX e X, Musk, um vasto leque de poderes para recomendar cortes nos programas e despesas governamentais.

Presidente Donald Trump assina ordens executivas na Sala Oval da Casa Branca, segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, em Washington Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Direitos dos transexuais e dos DEI

Trump está a reverter as proteções para as pessoas transgénero e a acabar com os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) no governo federal.

Ambas são mudanças importantes na política federal que estão em linha com as suas promessas de campanha.

Uma ordem declarou que o governo federal só reconheceria dois sexos imutáveis, masculino e feminino. Estes devem ser definidos com base no facto de as pessoas nascerem com óvulos ou espermatozóides, e não com base nos seus cromossomas.

A ordem segregará as prisões federais, os abrigos para vítimas de violação e os imigrantes por sexo, tal como definido na ordem. O dinheiro dos contribuintes federais também deixará de ser utilizado para financiar "serviços de transição".

Uma ordem separada suspendeu os programas da DEI. Trump deu instruções à Casa Branca para os identificar e acabar rapidamente com eles no seio do governo.