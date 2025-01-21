Perdão aos invasores do Capitólio, saída do Acordo de Paris e TikTok: as primeiras decisões de Trump

Donald Trump assinou uma série de ordens executivas no primeiro dia de mandato após a sua tomada de posse como 47.º presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump, que superou impugnações, acusações criminais e um par de tentativas de assassinato para ganhar um novo mandato na Casa Branca, foi empossado como o 47.º presidente dos EUA na segunda-feira.
O dia teve um início pouco ortodoxo, com a tradicional cerimónia de tomada de posse ao ar livre a ser transferida para dentro de casa devido ao frio e vento intensos que se faziam sentir em Washington.
O antigo presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente empossad, Donald Trump saíram juntos da Casa Branca e dirigiram-se ao Capitólio dos EUA para dar início às atividades inaugurais. Os dois homens partilharam o mesmo veículo, de acordo com as tradições políticas.
Após a chegada ao Capitólio, Trump e o seu vice-presidente, JD Vance, fizeram o juramento de posse. De seguida, Trump proferiu o seu discurso inaugural, que durou mais de 30 minutos.
O evento contou com a presença de dignitários estrangeiros, incluindo líderes mundiais. A primeiro-ministro de Itália, Georgia Meloni, o presidente da Argentina, Javier Milei, e o vice-presidente da China, Han Zheng, estiveram presentes.
Uma série de bilionários, executivos de empresas e influenciadores também foram convidados a assistir à cerimónia. Elon Musk, chefe da Tesla e da SpaceX, Mark Zuckerberg, da Meta, Jeff Bezos, da Amazon, Dana White, chefe da UFC, e Bernard Arnault, da LVMH, estiveram entre os presentes.
O presidente assistiu depois ao desfile inaugural e acenou aos apoiantes - que inundaram as ruas da capital dos EUA para testemunhar o evento - antes de se dirigir à Casa Branca para o que prometeu ser um primeiro dia de trabalho muito atarefado.
Trump não perdeu tempo à sua chegada à Sala Oval e rapidamente começou a trabalhar para dar início ao que disse ser a "idade de ouro da América".
Aqui está um resumo de todas as mudanças que ele fez no primeiro dia.
Perdão nos motins de 6 de janeiro no Capitólio
Tal como prometido repetidamente na sua campanha presidencial de 2024, Trump concedeu perdões no primeiro dia aos desordeiros que invadiram o edifício do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, rejeitando a sua derrota nas eleições de 2020 para Joe Biden.
No final de segunda-feira, o presidente dos EUA concedeu perdões totais a cerca de 1500 pessoas condenadas ou acusadas criminalmente nos ataques ao Congresso, quando os legisladores se reuniram nesse dia para certificar a vitória de Biden.
As comutações abrangeram igualmente as penas de 14 membros dos grupos de extrema-direita "Proud Boys" e "Oath Keepers", que foram condenados ou acusados de conspiração sediciosa.
Economia e o TikTok
Trump assinou um memorando, em grande parte simbólico, que descreveu como uma ordem a todas as agências federais para combater a inflação no consumo, revogando as ações de Biden e acrescentando as suas próprias ordens.
Trump está a aliviar os encargos regulamentares sobre a produção de petróleo e gás natural, algo que promete fazer baixar os custos dos bens de consumo.
No que diz respeito ao comércio, o presidente dos EUA disse que vai impor tarifas de 25% ao Canadá e ao México a partir de 1 de fevereiro, mas não anunciou os seus planos para tributar as importações chinesas.
Trump também assinou uma ordem destinada a suspender a proibição do TikTok pelo Congresso durante 75 dias. Trump diz que este período servirá como uma janela para encontrar um comprador americano para a plataforma num acordo que proteja os interesses de segurança nacional, ao mesmo tempo que permite que a popular plataforma de media social permaneça aberta aos americanos.
A América em primeiro lugar
Repetindo o que fez no seu primeiro mandato, Trump assinou uma ordem para retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde (OMS). Ordenou também uma revisão exaustiva das despesas com a ajuda externa dos EUA.
Ambas as medidas se enquadram na sua abordagem isolacionista "America First" aos assuntos externos.
Em movimentos mais simbólicos, Trump planeou também assinar uma ordem que renomeia o Golfo do México para "Golfo da América". A montanha mais alta da América do Norte, atualmente conhecida como Denali - rebatizada pelo anterior presidente Barack Obama - voltará ao seu antigo nome de Monte McKinley.
O novo presidente dos EUA também assinou uma ordem para que as bandeiras estejam a toda a altura em todos os futuros dias de tomada de posse, enquanto outra ordem de Trump apelava à promoção de uma "bela arquitetura cívica federal".
Imigração e segurança nacional
Trump revogou várias ordens de imigração da presidência do seu antecessor, incluindo uma que reduzia o âmbito da deportação. Biden tinha ordenado prioridades de deportação para pessoas que cometem crimes graves ou são consideradas ameaças à segurança nacional.
A revogação da ordem de Biden por Trump faz parte do seu plano, prometido durante a campanha, de levar a cabo o "maior programa de deportação da história americana". Também restaura a política de imigração de volta à forma como Trump a tinha quando deixou o cargo em janeiro de 2021.
O presidente também declarou uma emergência nacional na fronteira entre os EUA e o México e planeia enviar tropas para ajudar a apoiar os agentes de imigração e restringir o asilo e os refugiados.
Está também a tentar acabar com a cidadania por nascimento. Ainda não é claro se a sua ordem sobreviverá aos inevitáveis desafios legais, uma vez que a cidadania por nascimento está consagrada na Constituição dos EUA.
Trump também suspendeu temporariamente o "Programa de Admissão de Refugiados dos EUA", enquanto se aguarda uma revisão para avaliar as implicações do programa para a segurança pública e nacional.
Prometeu também reiniciar uma política que obrigava os requerentes de asilo a esperar na fronteira com o México, mas também não é claro se o México voltaria a aceitar migrantes agora que as suas relações com Washington estão tensas.
O 47.º presidente dos EUA também pôs fim à aplicação CBP One, uma aplicação fronteiriça da era Biden que deu entrada legal a quase um milhão de migrantes.
No domínio da segurança nacional, o presidente revogou todas as autorizações de segurança ativas de uma longa lista de inimigos que considera serem seus. A lista inclui o ex-diretor dos serviços secretos nacionais James Clapper, o ex-diretor da CIA e o secretário da Defesa Leon Panetta, bem como o seu próprio ex-conselheiro de segurança nacional, John Bolton.
Clima e energia
Trump assinou documentos que, segundo ele, irão retirar formalmente os EUA dos acordos climáticos de Paris. Trump tomou a mesma medida durante o seu primeiro mandato, que Biden reverteu ao assumir o cargo.
Trump declarou uma emergência energética, procurando cumprir a sua promessa de campanha de "drill, baby, drill", e disse que vai eliminar o que chama de "mandato de veículos elétricos de Biden".
Reformas do governo federal e da burocracia
Trump pôs fim à contratação de pessoal para o governo federal, exceto para as forças armadas e outras áreas do governo que não mencionou. O presidente congelou a entrada em vigor de novos regulamentos federais à medida que estabelece as bases para a construção da sua segunda administração.
Também deu poderes formais ao novo departamento governamental denominado "Departamento de Eficiência Governamental" (DOGE), que está a ser dirigido pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk.
O DOGE é um suposto esforço para racionalizar o governo e o seu funcionamento. Não é uma agência oficial, mas Trump parece disposto a conceder ao proprietário da Tesla, SpaceX e X, Musk, um vasto leque de poderes para recomendar cortes nos programas e despesas governamentais.
Direitos dos transexuais e dos DEI
Trump está a reverter as proteções para as pessoas transgénero e a acabar com os programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) no governo federal.
Ambas são mudanças importantes na política federal que estão em linha com as suas promessas de campanha.
Uma ordem declarou que o governo federal só reconheceria dois sexos imutáveis, masculino e feminino. Estes devem ser definidos com base no facto de as pessoas nascerem com óvulos ou espermatozóides, e não com base nos seus cromossomas.
A ordem segregará as prisões federais, os abrigos para vítimas de violação e os imigrantes por sexo, tal como definido na ordem. O dinheiro dos contribuintes federais também deixará de ser utilizado para financiar "serviços de transição".
Uma ordem separada suspendeu os programas da DEI. Trump deu instruções à Casa Branca para os identificar e acabar rapidamente com eles no seio do governo.