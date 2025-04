Arábia Saudita diz a Trump que quer investir 600 mil milhões de dólares nos EUA

PUBLICIDADE

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita disse, na quinta-feira, que o seu reino quer investir 600 mil milhões de dólares (576 mil milhões de euros) nos Estados Unidos, durante os próximos quatro anos, após um telefonema com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Os comentários do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman surgem após Trump considerar a Arábia Saudita como a sua primeira viagem de estado como presidente.

A agência estatal Saudi Press Agency disse que “o príncipe herdeiro afirmou a intenção do reino de ampliar seus investimentos e comércio com os Estados Unidos nos próximos quatro anos, com o valor de 600 mil milhões de dólares (576 mil milhões de euros), e potencialmente além disso”.

A agência não explicou exatamente como é que o dinheiro seria gasto.

Durante a conversa, os dois também terão discutido formas de cooperação entre os dois países para estabelecer a paz, a segurança e a estabilidade no Médio Oriente.

Não houve uma resposta imediata da Casa Branca sobre o telefonema. Também não ficou claro se o telefonema de Trump com o príncipe herdeiro foi o seu primeiro com um líder estrangeiro desde que regressou à Sala Oval.

Relação de Trump com a Arábia Saudita

Após a sua tomada de posse, Trump falou sobre a possibilidade de se dirigir novamente ao país do Médio Oriente como a sua primeira viagem ao estrangeiro, como fez em 2017.

“A primeira viagem ao estrangeiro é normalmente ao Reino Unido, mas... Da última vez fi-lo com a Arábia Saudita porque eles concordaram em comprar 450 mil milhões de dólares (429 mil milhões de euros) dos nossos produtos”, disse Trump aos jornalistas na Sala Oval.

“Acho que provavelmente iria (de novo)”, disse o líder recém-eleito.

Nos últimos anos, os EUA têm-se afastado cada vez mais da dependência das exportações de petróleo sauditas - outrora o alicerce da relação entre as duas nações.

Trump manteve relações próximas com a Arábia Saudita, mesmo depois de o príncipe herdeiro se ter envolvido no assassinato do colunista do Washington Post Jamal Khashoggi em Istambul, em 2018.

O presidente Donald Trump reúne-se com o então vice-príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na Casa Branca, na terça-feira, 26 de setembro de 2017 Evan Vucci/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

O compromisso de mil milhões de dólares, que equivale ao produto interno bruto de muitos países, surge numa altura em que o reino enfrenta as suas próprias dificuldades económicas. Os preços mundiais do petróleo continuam em queda, anos após a crise da pandemia, que afetou as receitas do reino até então.

No entanto, o príncipe herdeiro continua a investir em Neom, uma nova cidade megalómana no deserto da Arábia Saudita. O país precisa também de construir novos estádios e infraestruturas antes do Campeonato do Mundo de Futebol de 2034, que vai acolher.