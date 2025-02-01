Morreram todos os ocupantes que seguiam no avião médico que se despenhou

Um avião de serviços de emergência médica, que transportava uma criança a necessitar de cuidados médicos nos EUA, despenhou-se em Filadélfia pouco depois da descolagem, explodindo numa bola de fogo que envolveu várias casas.

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Segundo a presidente do México, todos os ocupantes a abordo do avião morreram.

A Jet Rescue Air Ambulance disse que a paciente e mais um passageiro, mais tarde confirmado como sendo a mãe da menina, seguiam a bordo, juntamente com quatro membros da tripulação. Todos de nacionalidade mexicana.

"Não podemos confirmar a existência de sobreviventes", declarou a empresa num comunicado logo após o acidente.

"A nossa preocupação imediata é com a família do doente, o nosso pessoal, as suas famílias e outras vítimas que possam ter sido feridas em terra."

Socorristas no local após a queda de um avião de evacuação médica em Filadélfia, 31 de janeiro de 2025 Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Uma pessoa em terra morreu e 19 ficaram feridas

Numa última atualização reportada pela Associated Press, uma pessoa, que se encontrava no bairro de Rhawnhurst - onde o avião se despenhou, morreu e 19 outras ficaram feridas, declarou a presidente da Câmara de Filadélfia. Cherelle Parker, confirmou as vítimas numa conferência de imprensa no sábado.

O acidente ocorreu apenas dois dias após o desastre aéreo mais mortífero dos EUA numa geração.

Na quarta-feira à noite, um jato da American Airlines que transportava 60 passageiros e quatro membros da tripulação colidiu em pleno ar com um helicóptero do exército em Washington DC.

Não houve sobreviventes do acidente.

Uma câmara de campainha de uma porta em Filadélfia captou imagens do avião a cair de nariz e a explodir ao atingir o solo perto de um centro comercial e de uma estrada principal.

"Tudo o que ouvimos foi um rugido alto e não sabíamos de onde vinha. Virámo-nos para trás e vimos a grande nuvem", disse Jim Quinn, o proprietário da casa que tinha a referida câmara e que filmou a queda da avioneta.

O acidente ocorreu a menos de quatro quilómetros do aeroporto de Northeast Philadelphia, que serve principalmente jatos executivos e voos charter.

O avião, um Learjet 55, desapareceu rapidamente dos radares depois de ter descolado do aeroporto às 18:06 (hora local) e de ter subido para uma altitude de 487 metros.

O avião estava a caminho de Springfield, no Missouri, para onde levava a criança que partiu do México para receber cuidados médicos, e estava registado em nome de uma empresa que opera como Med Jets, de acordo com o site de localização de voos Flight Aware.

O presidente Donald Trump publicou na plataforma de media social Truth Social que era "muito triste" ver o acidente.

"Mais almas inocentes perdidas", disse o republicano.

O governador Josh Shapiro disse que está a oferecer todos os "recursos da Commonwealth para responder ao acidente de um pequeno avião privado no nordeste de Filadélfia".

O avião despenhou-se num cruzamento movimentado perto do Roosevelt Mall, um centro comercial ao ar livre no bairro densamente povoado de Rhawnhurst.

Pessoas observam as equipas de emergência que trabalham no local após a queda de um avião de evacuação médica em Filadélfia, a 31 de janeiro de 2025 Matt Rourke/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

O proprietário do avião, Jet Rescue, presta serviços de ambulância aérea a nível mundial.

Tanto a tripulação como os dois passageiros tinham nacionalidade mexicana, informação avançada pela própria presidente mexicana na sua mensagem de condolências publicada no antigo Twitter.

A Jet Rescue, com sede no México, tem efetuado alguns serviços de evacuação médica célebres como quando transportou o famoso jogador de basebol David Ortiz para Boston depois de ter sido baleado na República Dominicana, em 2019, e quando esteve muito ativa no transporte de pacientes gravemente doentes com COVID-19.

A FAA disse que o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes conduzirá uma investigação. O NTSB, que investiga acidentes aéreos, disse que estava a recolher informações sobre o acidente.