Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Líder paramilitar ucraniano pró-Rússia morto em explosão em Moscovo

Polícia no local onde ocorreu a explosão em Moscovo
Polícia no local onde ocorreu a explosão em Moscovo Direitos de autor  Alexander Zemlianichenko/AP
Direitos de autor Alexander Zemlianichenko/AP
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Link copiado!

Armen Sarkisyan estaria a entrar num complexo residencial em Moscovo quando foi detonada uma bomba. Estava ser investigado na Ucrânia por prestar assistência à Rússia na guerra contra Kiev e tinha ligações ao antigo presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que fugiu para a Rússia em 2014.

Um separatista do leste da Ucrânia que criou unidades de combate ao serviço da Rússia foi morto na manhã desta segunda-feira na sequência de uma explosão num complexo residencial no noroeste de Moscovo.

Segundo a imprensa russa, o engenho explosivo foi detonado quando Armen Sarkisyan, acompanhado pelo guarda-costas, entrava num dos edifícios situados nas margens do rio Moskva, a apenas 12 quilómetros do Kremlin. Sarkisyan estava hospitalizado em estado considerado muito grave e acabou por não resistir aos ferimentos. Há registo de pelo menos mais uma vítima mortal e de três feridos.

Segundo a agência noticiosa russa TASS, foi aberta uma investigação criminal a propósito de uma possível tentativa de homicídio. O ataque foi “ordenado e cuidadosamente planeado”, acrescenta a TASS, sem especificar quem está por detrás da explosão.

Em dezembro de 2024, Armen Sarkisyan, da região de Donetsk, foi notificado, à revelia, pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) de que estava a ser investigado por participação voluntária em grupos armados ou paramilitares ilegais e pela assistência a esses grupos na guerra da Rússia em território ucraniano.

De acordo com os meios de comunicação social ucranianos, Kiev emitiu um mandado de captura internacional para Sarkisyan em 2014 devido à violência contra manifestantes pró-União Europeia durante a chamada Revolução de Maidan, uma série de manifestações na Ucrânia que terminaram com a fuga do então presidente Viktor Yanukovych para a Rússia.

Os serviços de segurança ucranianos descrevem Sarkisyan como um criminoso com ligações a Yanukovych. Segundo o SBU, aquando da revolução de 2014, o colaborador ao serviço de Moscovo planeou assassinatos no centro de Kiev.

Após o início da guerra russa em solo ucraniano, em 2022, Armen Sarkisyan organizou o Batalhão Especial de “Arbat”, formado por elementos de origem arménia, que lutou contra a Ucrânia.

Até agora, a Ucrânia ainda não reivindicou o atentado nem fez qualquer outro comentário sobre a explosão desta manhã em Moscovo.

Em dezembro, o tenente-general Igor Kirillov, chefe das tropas de defesa nuclear, química e biológica das Forças Armadas russas, foi igualmente morto numa explosão em Moscovo. A Ucrânia assumiu a responsabilidade por essa operação, tendo o SBU qualificado Kirillov como um “criminoso de guerra e um alvo inteiramente legítimo”.

Ataques com drones ucranianos

Durante a última madrugada, a Ucrânia atacou instalações energéticas nas regiões russas de Astrakhan e Volgograd, provocando vários incêndios, segundo as autoridades locais.

As defesas aéreas russas “repeliram um ataque maciço contra o Oblast de Volgogrado”, afirmou o governador Andrei Bocharov, citado pelo The Kyiv Independent, sublinhando que não houve vítimas e que se registaram apenas quebras de eletricidade de curta duração.

Na região de Astrakhan, foram instalados sistemas de defesa aérea e de guerra eletrónica para intercetar drones que visaram instalações de combustível e de energia, explicou o governador local Igor Babushkin.

“A fábrica de processamento de gás de Astrakhan foi atacada. Trata-se de uma das principais instalações energéticas da Rússia, utilizada para processar gás e produzir gasolina, gasóleo, etc.”, afirmou Andrii Kovalenko, responsável pela unidade de combate à desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia.

A cidade de Astrakhan fica a quase 800 quilómetros da linha da frente na Ucrânia.

A Rússia intercetou ao todo 70 drones ucranianos durante a noite, avança o Ministério russo da Defesa.

Nove aeroportos russos foram obrigados a suspender temporariamente as operações devido aos ataques de drones.

Ofensiva ucraniana em Kursk

Um ataque ucraniano a um posto de comando russo na região de Kursk matou dezenas de oficiais russos e norte-coreanos, segundo disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy à Associated Press.

O ataque terá sido conduzido pelas Forças de Mísseis e Artilharia da Ucrânia a 31 de janeiro, tendo como alvo o posto de comando na cidade de Rylsk.

“Era o nosso alvo militar, um alvo justo. Houve um ataque de mísseis da nossa parte e vários tipos de armas; foi lançado um ataque complexo contra eles”, acrescentou Zelenskyy.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Transnístria poderá receber gás russo através da Turquia, avança a imprensa de Moscovo

Detido em Moscovo suspeito de envolvimento no homicídio do general russo Igor Kirillov

Engenheiro de mísseis russo morto a tiro pelos serviços secretos militares ucranianos em Moscovo