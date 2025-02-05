Zelenskyy diz-se disposto a manter conversações diretas com Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, sublinhou a sua vontade de negociar diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin, desde que essa seja a única forma de "trazer a paz aos cidadãos da Ucrânia e não perder pessoas".

Durante a entrevista com o jornalista britânico Piers Morgan, Zelenskyy disse: "Se essa for a única forma de trazer a paz aos cidadãos ucranianos e não perder pessoas, então vamos optar por essa forma".

Mais tarde, Zelenskyy afirmou, sem especificar quem, que as conversações seriam efetuadas com quatro participantes. No entanto, numa entrevista anterior, durante o fim de semana, afirmou que "gostaria de ver os Estados Unidos da América, a Ucrânia e os russos à mesa das negociações... E, para ser honesto, uma voz da União Europeia também deveria estar presente".

Na altura, Zelenskyy observou que qualquer conversa deste tipo teria de acontecer depois de uma reunião entre ele e o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Não serei gentil com ele, considero-o um inimigo. Para ser honesto, acho que ele também me considera um inimigo", acrescentou, referindo-se a Putin.

Na entrevista de terça-feira, o presidente ucraniano admitiu que o seu país irá provavelmente perder pelo menos parte do território que foi tomado pela Rússia desde o início da sua invasão em fevereiro de 2022.

Numa crítica severa aos aliados da Ucrânia na guerra, Zelenskyy disse que "lamentavelmente, o apoio fornecido pelos nossos parceiros é insuficiente para empurrar Putin totalmente para fora de nossos territórios".

No entanto, apontou a adesão à NATO como a melhor oportunidade para a Ucrânia acabar com a guerra e garantir a segurança do país.

Na entrevista, Zelenskyy calculou em 45.100 o número de mortos na guerra na Ucrânia e em 390.000 o número de feridos. Segundo ele, a Rússia sofreu 350.000 mortes e 700.000 feridos.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, cujas ações futuras serão fundamentais para determinar o resultado da guerra, disse durante uma conferência de imprensa na terça-feira que os EUA estão "a falar com os russos, estamos a falar com a liderança ucraniana". Não forneceu mais pormenores.

Na semana passada, Putin disse que a Rússia estaria "aberta" a conversações de paz, mas transferiu a culpa, dizendo que não havia vontade para resolver questões legais. Também descreveu Zelenskyy como "não legítimo" para liderar quaisquer potenciais conversações e excluiu a possibilidade de falar diretamente com ele, dizendo que iria "designar pessoas adequadas" para participar nas negociações.