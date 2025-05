PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um plano para aumentar as tarifas para igualar as taxas de imposto que outros países cobram sobre as importações de produtos norte-americanos, alimentando um possível confronto económico com aliados e rivais, à medida que procura "eliminar os desequilíbrios comerciais".

"Decidi, por uma questão de justiça, que vou cobrar uma tarifa recíproca", disse Trump na Sala Oval aquando da assinatura de um memorando que antecede uma possível ordem executiva. "É justo para todos. Nenhum outro país pode queixar-se".

Trump deu instruções ao Representante Comercial dos EUA e ao Secretário do Comércio para investigarem as tarifas recíprocas propostas. A sua administração insiste que os novos direitos aduaneiros irão igualar a capacidade de concorrência entre os Estados Unidos e os fabricantes estrangeiros.

O aumento das tarifas será personalizado para cada país e destina-se a iniciar novas negociações comerciais. Outras nações poderão também sentir a necessidade de responder com os seus próprios aumentos de tarifas sobre os produtos americanos, tornando esta uma aposta arriscada e de alto risco para um presidente dos EUA ansioso por declarar a sua autoridade sobre a economia americana.

Estes novos impostos seriam provavelmente pagos pelos consumidores e pelas empresas americanas, quer diretamente, quer através do aumento dos preços. Os economistas acreditam que o plano pode facilmente sair pela culatra para Trump se a sua agenda fizer subir a inflação e abrandar o crescimento.

Os Estados Unidos têm, de facto, uma média de direitos aduaneiros baixa, mas os planos de Trump, tal como descritos na ordem executiva, parecem destinados a aumentar os impostos sobre as importações, em vez de procurar a equidade.

Os Estados Unidos também têm restrições regulamentares que limitam os produtos estrangeiros, diz Scott Lincicome, especialista em comércio do Instituto Cato.

"Isso significará inevitavelmente tarifas mais altas e, portanto, impostos mais altos para os consumidores e fabricantes americanos", disse ele. O plano tarifário de Trump "reflecte um mal-entendido fundamental sobre o funcionamento da economia global".

O plano de Trump procura identificar os impostos sobre o valor acrescentado (IVA) - semelhantes aos impostos sobre as vendas comuns na União Europeia - como uma barreira comercial a incluir em qualquer medida tarifária recíproca. As taxas alfandegárias, as regulamentações e os subsídios de outras nações a várias indústrias também estariam entre os factores que a administração Trump avaliaria ao avaliar as tarifas.

O presidente Donald Trump fala aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, onde assinou uma ordem executiva, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, em Washington Ben Curtis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Um alto funcionário da Casa Branca, que insistiu no anonimato, disse à Associated Press que as receitas aduaneiras esperadas ajudariam a equilibrar o défice orçamental previsto de 1,9 biliões de dólares (1,82 biliões de euros). O funcionário acrescentou ainda que as revisões necessárias para a aplicação dos direitos aduaneiros poderiam estar concluídas numa questão de semanas ou de alguns meses.

Os possíveis aumentos de impostos sobre as importações e exportações podem ser significativos em comparação com as tarifas comparativamente modestas que Trump impôs durante o seu primeiro mandato.

No ano passado, o volume de comércio entre os EUA e a UE totalizou quase 1,3 biliões de dólares (1,24 biliões de euros). No entanto, Washington exportou quase 270 mil milhões de dólares (258 mil milhões de euros) a menos para o bloco do que importou, de acordo com o US Census Bureau.

Trump tem antagonizado abertamente vários parceiros comerciais dos EUA nas últimas semanas desde que assumiu o cargo, ameaçando cobrar tarifas. As medidas levaram alguns países a retaliar com as suas próprias taxas de importação, o que poderá desencadear uma guerra comercial.

Nas últimas semanas, Trump impôs direitos aduaneiros ao Canadá e ao México - os dois maiores parceiros comerciais de Washington - que entretanto suspendeu por 30 dias, depois de os dois países terem concordado em reforçar as suas fronteiras com os EUA.

Trump impôs também direitos aduaneiros sobre as importações chinesas, devido ao papel desempenhado pelo país na produção do opiáceo fentanil, e impôs uma tarifa geral de 25% sobre as importações de aço e alumínio para o país.

A UE, o Canadá e o México têm contramedidas prontas em resposta às acções de Trump, enquanto a China já tomou medidas de retaliação com as suas próprias tarifas sobre a energia, a maquinaria agrícola e os automóveis de grande porte dos EUA.

A equipa de Trump desacreditou as críticas aos seus direitos aduaneiros, embora tenha reconhecido a probabilidade de algumas dificuldades financeiras. Os analistas do banco norte-americano Wells Fargo afirmam que os novos planos irão provavelmente afetar o crescimento este ano.

Trump tentou minimizar as potenciais consequências dos seus planos, afirmando que as políticas apenas provocariam um "breve aumento da inflação".

O presidente dos EUA também não autorizou as agências a analisar possíveis impactos nos consumidores, incluindo aumentos de preços, dizendo: "não há nada para estudar. Vai correr tudo bem".