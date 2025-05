Israel adia a libertação de centenas de prisioneiros palestinianos

PUBLICIDADE

Israel diz que vai adiar a libertação de centenas de prisioneiros palestinianos até que a “libertação dos próximos reféns esteja assegurada, e sem as cerimónias humilhantes” das entregas dos prisioneiros israelitas em Gaza.

A declaração foi feita pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na madrugada de domingo. Os veículos militares que normalmente se deslocam à frente dos autocarros que transportam os prisioneiros saíram dos portões abertos da prisão de Ofer, para depois darem meia volta e voltarem a entrar.

A libertação de mais de 600 prisioneiros palestinianos foi adiada por várias horas. Deveria ter ocorrido imediatamente após a libertação de seis reféns israelitas pelo Hamas no sábado, no que deveria ser a maior libertação de prisioneiros num só dia na primeira fase do cessar-fogo.

A decisão abrupta de Israel de adiar a libertação dos prisioneiros “até nova ordem” põe ainda mais em causa uma trégua já de si frágil.

Cinco dos seis reféns libertados em Gaza no sábado foram escoltados por militantes mascarados e armados, perante uma grande multidão. Organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Cruz Vermelha, criticaram a exibição, considerando-a cruel.

O comunicado israelita acrescenta que “as cerimónias que desrespeitam a dignidade dos nossos reféns e a utilização cínica dos reféns para fins de propaganda” são uma das razões que explicam o atraso.

Os seis reféns libertados pelo Hamas no sábado eram os últimos reféns vivos que se esperava que fossem libertados no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo negociado entre os EUA, o Catar e o Egito. As conversações sobre a segunda fase ainda não tiveram início.

O que se segue?

O acordo de cessar-fogo pôs fim aos combates mais mortíferos e devastadores de sempre entre Israel e o Hamas. Atualmente, teme-se que a guerra seja retomada durante as negociações sobre a segunda fase da trégua.

O Hamas declarou que libertará quatro corpos na próxima semana, completando assim a sua parte na primeira fase do cessar-fogo, que consistia na libertação de pelo menos 33 reféns. O grupo mantém ainda mais de 60 reféns, metade dos quais se crê estarem vivos.

Na segunda fase do cessar-fogo, o Hamas libertará todos os restantes prisioneiros em troca de centenas de outros prisioneiros palestinianos. A segunda fase tem também como objetivo a retirada total de Israel de Gaza e o fim definitivo dos combates.

O Hamas afirma estar pronto para passar à segunda fase, mas sublinhou que não libertará os restantes prisioneiros sem garantias de Israel de que também se comprometerá a cumprir a sua parte do acordo.

Netanyahu, com o apoio da administração do presidente dos EUA, Donald Trump, diz que está empenhado em destruir as capacidades militares e de governação do Hamas e em devolver todos os reféns.

Um funcionário israelita disse à Associated Press que Netanyahu iria reunir-se com conselheiros de segurança no sábado à noite para discutir o futuro das tréguas.

A ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza já matou mais de 48.000 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Cerca de 90% dos 2,1 milhões de habitantes de Gaza foram também deslocados, alguns várias vezes.

A ofensiva destruiu a maior parte das infraestruturas e edifícios do enclave. A ONU afirmou anteriormente que Gaza levaria décadas a reconstruir e a recuperar.

A guerra de Israel em Gaza foi uma resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1 200 pessoas.