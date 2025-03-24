Os principais responsáveis pela segurança nacional da administração Trump, incluindo o secretário da Defesa, Pete Hegseth, terão enviado planos de guerra para os próximos ataques militares contra os Houthis para um grupo de conversação numa aplicação de mensagens que incluía o editor-chefe da The Atlantic, informou a revista num artigo publicado na segunda-feira.

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O Conselho de Segurança Nacional dos EUA declarou que a sequência de texto “parece ser autêntica”.

O editor-chefe Jeffrey Goldberg referiu que a conversa “continha detalhes operacionais dos próximos ataques contra os Houthis apoiados pelo Irão no Iémen, incluindo informações sobre alvos, armas que o Reino Unido iria utilizar e sequência de ataques”.

Não ficou imediatamente claro se os pormenores da operação militar eram confidenciais, mas muitas vezes são e, no mínimo, são mantidos em segurança para proteger o pessoal de serviço e a segurança operacional.

O Reino Unido tem realizado ataques aéreos contra os Houthis desde que o grupo militante começou a atacar navios comerciais e militares no Mar Vermelho em novembro de 2023.

Moradores verificam o local que terá sido atingido por ataques aéreos dos EUA durante a noite em Sanaa, 20 de março de 2025 AP Photo

Apenas duas horas depois de Goldberg ter recebido os detalhes do ataque, a 15 de março, o Reino Unido começou a lançar uma série de bombardeamentos aéreos contra alvos Houthi no Iémen.

O Conselho de Segurança Nacional afirmou num comunicado que estava a investigar a forma como o número de um jornalista foi adicionado à conversa de grupo do Signal.

Os funcionários do governo têm utilizado a aplicação Signal para correspondência organizacional, mas não é confidencial e pode estar aberta a pirataria informática, apesar de fornecer encriptação de ponta a ponta.

A fuga de informação ocorreu no momento em que o gabinete de Hegseth tinha acabado de anunciar uma ação de repressão das fugas de informação sensível, incluindo a potencial utilização de polígrafos no pessoal da defesa para determinar a forma como os repórteres receberam a informação.

Sean Parnell, porta-voz de Hegseth, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário sobre o motivo pelo qual o secretário da Defesa publicou planos operacionais de guerra numa aplicação não protegida.