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Planos de guerra dos EUA para o Iémen revelados por engano a jornalista em chat de grupo do Signal

Escombros de um edifício destruído na sequência de ataques aéreos dos EUA em Sanaa, 24 de março de 2025
Escombros de um edifício destruído na sequência de ataques aéreos dos EUA em Sanaa, 24 de março de 2025 Direitos de autor  AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Direitos de autor AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Sertac Aktan
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A fuga de informação ocorreu no momento em que os EUA lançaram ataques contra os Houthis, apoiados pelo Irão, e apesar da repressão das fugas de informação sensível.

Os principais responsáveis pela segurança nacional da administração Trump, incluindo o secretário da Defesa, Pete Hegseth, terão enviado planos de guerra para os próximos ataques militares contra os Houthis para um grupo de conversação numa aplicação de mensagens que incluía o editor-chefe da The Atlantic, informou a revista num artigo publicado na segunda-feira.

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O Conselho de Segurança Nacional dos EUA declarou que a sequência de texto “parece ser autêntica”.

O editor-chefe Jeffrey Goldberg referiu que a conversa “continha detalhes operacionais dos próximos ataques contra os Houthis apoiados pelo Irão no Iémen, incluindo informações sobre alvos, armas que o Reino Unido iria utilizar e sequência de ataques”.

Não ficou imediatamente claro se os pormenores da operação militar eram confidenciais, mas muitas vezes são e, no mínimo, são mantidos em segurança para proteger o pessoal de serviço e a segurança operacional.

O Reino Unido tem realizado ataques aéreos contra os Houthis desde que o grupo militante começou a atacar navios comerciais e militares no Mar Vermelho em novembro de 2023.

Moradores verificam o local que terá sido atingido por ataques aéreos dos EUA durante a noite em Sanaa, 20 de março de 2025
Moradores verificam o local que terá sido atingido por ataques aéreos dos EUA durante a noite em Sanaa, 20 de março de 2025 AP Photo

Apenas duas horas depois de Goldberg ter recebido os detalhes do ataque, a 15 de março, o Reino Unido começou a lançar uma série de bombardeamentos aéreos contra alvos Houthi no Iémen.

O Conselho de Segurança Nacional afirmou num comunicado que estava a investigar a forma como o número de um jornalista foi adicionado à conversa de grupo do Signal.

Os funcionários do governo têm utilizado a aplicação Signal para correspondência organizacional, mas não é confidencial e pode estar aberta a pirataria informática, apesar de fornecer encriptação de ponta a ponta.

A fuga de informação ocorreu no momento em que o gabinete de Hegseth tinha acabado de anunciar uma ação de repressão das fugas de informação sensível, incluindo a potencial utilização de polígrafos no pessoal da defesa para determinar a forma como os repórteres receberam a informação.

Sean Parnell, porta-voz de Hegseth, não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário sobre o motivo pelo qual o secretário da Defesa publicou planos operacionais de guerra numa aplicação não protegida.

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