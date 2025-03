EUA afirmam que principais líderes dos Houthis foram abatidos nos últimos ataques aéreos no Iémen

De Abby Chitty com AP

O ataque causou ainda 13 feridos e derrubou um edifício num bairro ocidental da capital do Iémen, Sanaa, no momento em que a campanha dos EUA contra os Houthis entrava no seu décimo dia.

Os ataques aéreos dos Estados Unidos (EUA) continuam a atingir posições rebeldes dos Houthis em todo o Iémen, tendo o grupo afirmado que um ataque na capital matou pelo menos uma pessoa e feriu pelo menos 13 outras.

Os pormenores sobre os alvos específicos dos ataques aéreos dos EUA não foram divulgados, embora o conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump, Mike Waltz, tenha afirmado que os principais líderes dos Houthis foram abatidos, incluindo o seu principal especialista em mísseis.

Os Houthis não confirmaram este facto, embora tenham um historial de minimizar as suas baixas e de maximizar as alegações sobre os seus ataques a navios de guerra americanos.

"Atingimos o quartel-general deles", disse Waltz à imprensa americana no domingo. "Atingimos nós de comunicações, fábricas de armas e até algumas das suas instalações de produção de drones sobre a água."

Um aparente ataque dos EUA no domingo atingiu um edifício num bairro ocidental da capital do Iémen, Sanaa, avançou a agência de notícias SABA, controlada pelos rebeldes, citando autoridades de saúde.

As imagens da agência mostraram a destruição do edifício, com manchas de sangue no chão cheio de escombros. Um edifício vizinho permaneceu intacto, o que sugere que os EUA poderão ter utilizado uma ogiva de menor rendimento no ataque.

Moradores inspeccionam o local que terá sido atingido por ataques aéreos dos EUA durante a noite em Sanaa, no Iémen. AP Photo

Os Houthis também denunciaram ataques aéreos dos EUA contra locais em Saana e arredores, um reduto do grupo, bem como em Hodeida, uma cidade portuária chave do Mar Vermelho, e na província de Marib, onde se encontram os campos de petróleo e gás controlados pelas forças leais ao governo exilado do Iémen.

A campanha de ataques aéreos dos EUA - que já matou pelo menos 53 pessoas desde o seu lançamento em 15 de março - seguiu-se às ameaças dos Houthi de voltar a atacar navios "israelitas" devido ao bloqueio israelita à ajuda a Gaza. Os Houthis utilizaram anteriormente uma definição alargada de "navios israelitas", o que suscitou preocupações de que outros navios pudessem estar em risco.

Entre novembro de 2023 e janeiro deste ano, os Houthis atacaram mais de 100 navios mercantes, afundando dois e matando quatro marinheiros. Também lançaram ataques contra navios de guerra norte-americanos, embora nenhum tenha sido atingido com sucesso.

Esta escalada de ataques aumentou a visibilidade dos Houthis, que enfrentam dificuldades económicas internas e têm reprimido a dissidência e os trabalhadores humanitários no meio da guerra civil em curso no Iémen, que devastou o país durante quase uma década.