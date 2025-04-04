Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Sobe para 60 o número de mortos no incêndio em discoteca na Macedónia do Norte

O edifício de um clube noturno está danificado na sequência de um incêndio de grandes dimensões ocorrido na madrugada de domingo na cidade de Kocani, na Macedónia do Norte, segunda-feira, 17 de março de 2025
O edifício de um clube noturno está danificado na sequência de um incêndio de grandes dimensões ocorrido na madrugada de domingo na cidade de Kocani, na Macedónia do Norte, segunda-feira, 17 de março de 2025
Direitos de autor Armin Durgut/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
De Kieran Guilbert & AP
Publicado a
34 pessoas estão detidas por causa do incêndio do mês passado na cidade de Kočani, no leste do país, incluindo um ex-ministro das Finanças e sete oficiais superiores da polícia.

O número de mortos no incêndio de uma discoteca na Macedónia do Norte, no mês passado, subiu para 60, depois de uma vítima de queimaduras graves ter morrido enquanto recebia tratamento na Lituânia, informaram as autoridades esta sexta-feira.

"Infelizmente, esta manhã recebi a má notícia de que um paciente, que estava entre os quatro feridos mais graves, morreu", disse o ministro da Saúde da Macedónia do Norte, Arben Taravari.

A vítima sofreu queimaduras que cobriram quase 40% do seu corpo e morreu depois de desenvolver uma infeção e sofrer de insuficiência renal, de acordo com Taravari.

O incêndio de 16 de março - que matou principalmente jovens e deixou cerca de 200 pessoas feridas - deflagrou quando um espetáculo pirotécnico provocou um incêndio num recinto fechado na cidade oriental de Kočani. As vítimas mais gravemente feridas foram transportadas para hospitais de vários países europeus, com assistência prestada pela UE.

As autoridades descobriram mais tarde que os proprietários da discoteca Pulse tinham cometido várias ilegalidades ao nível da segurança e licenciamento.

Trinta e quatro pessoas estão detidas por causa do incêndio, incluindo um ex-ministro das Finanças e sete oficiais superiores da polícia. O procurador do Estado Ljupcho Kocevski disse que os suspeitos estavam a ser investigados por crimes que podem levar a penas até 20 anos de prisão, se condenados.

As autoridades do pequeno país dos Balcãs Ocidentais, com cerca de 1,8 milhões de habitantes, disseram no mês passado que tinham encerrado dezenas de clubes noturnos e locais de entretenimento na sequência do incêndio.

Várias manifestações de protesto tiveram lugar em todo o país, bem como na vizinha Grécia, com os manifestantes a exigirem justiça pelas mortes.

No mês passado, o primeiro-ministro conservador Hristijan Mickoski reconheceu a cólera da população, mas afirmou que os seus opositores eram "abutres políticos" que procuravam enfraquecer o governo.

