Sobe para 60 o número de mortos no incêndio em discoteca na Macedónia do Norte

O número de mortos no incêndio de uma discoteca na Macedónia do Norte, no mês passado, subiu para 60, depois de uma vítima de queimaduras graves ter morrido enquanto recebia tratamento na Lituânia, informaram as autoridades esta sexta-feira.

"Infelizmente, esta manhã recebi a má notícia de que um paciente, que estava entre os quatro feridos mais graves, morreu", disse o ministro da Saúde da Macedónia do Norte, Arben Taravari.

A vítima sofreu queimaduras que cobriram quase 40% do seu corpo e morreu depois de desenvolver uma infeção e sofrer de insuficiência renal, de acordo com Taravari.

O incêndio de 16 de março - que matou principalmente jovens e deixou cerca de 200 pessoas feridas - deflagrou quando um espetáculo pirotécnico provocou um incêndio num recinto fechado na cidade oriental de Kočani. As vítimas mais gravemente feridas foram transportadas para hospitais de vários países europeus, com assistência prestada pela UE.

As autoridades descobriram mais tarde que os proprietários da discoteca Pulse tinham cometido várias ilegalidades ao nível da segurança e licenciamento.

Trinta e quatro pessoas estão detidas por causa do incêndio, incluindo um ex-ministro das Finanças e sete oficiais superiores da polícia. O procurador do Estado Ljupcho Kocevski disse que os suspeitos estavam a ser investigados por crimes que podem levar a penas até 20 anos de prisão, se condenados.

As autoridades do pequeno país dos Balcãs Ocidentais, com cerca de 1,8 milhões de habitantes, disseram no mês passado que tinham encerrado dezenas de clubes noturnos e locais de entretenimento na sequência do incêndio.

Várias manifestações de protesto tiveram lugar em todo o país, bem como na vizinha Grécia, com os manifestantes a exigirem justiça pelas mortes.

No mês passado, o primeiro-ministro conservador Hristijan Mickoski reconheceu a cólera da população, mas afirmou que os seus opositores eram "abutres políticos" que procuravam enfraquecer o governo.