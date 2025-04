PUBLICIDADE

Uma menina de 12 anos foi morta num ataque russo à região ucraniana de Dnipropetrovsk na madrugada desta terça-feira, de acordo com o governador regional Serhiy Lysak.

A mesma fonte acrescentou que o ataque, com recurso a um drone, feriu três outras pessoas, incluindo uma menina de seis anos. O Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia informou que as duas crianças ficaram presas sob os escombros de uma casa que foi destruída no bombardeamento.

Os socorristas disseram que conseguiram retirar as duas crianças dos escombros, mas uma delas sucumbiu aos ferimentos na ambulância, quando seguia a caminho do hospital.

Na segunda-feira, Serhiy Lysak emitiu uma ordem de evacuação obrigatória para quatro aldeias a leste de Dnipropetrovsk, perto da fronteira com Donetsk, onde as forças russas continuam a avançar.

Donetsk tem estado no epicentro dos combates entre as forças ucranianas e russas. As tropas russas ainda não conseguiram entrar em Dnipropetrovsk, mas têm atacado regularmente a região com drones, mísseis e bombas aéreas.

Segundo as autoridades regionais, pelo menos oito pessoas foram mortas em ataques russos em toda a Ucrânia no último dia.

A Força Aérea da Ucrânia informou que a Rússia disparou 100 drones contra a Ucrânia durante a noite, 37 dos quais foram abatidos.

Zelenskyy classifica proposta russa de cessar-fogo de “manipulação”

Moscovo intensificou os ataques contra a Ucrânia, mesmo depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter declarado um cessar-fogo unilateral de 72 horas, a decorrer na próxima semana.

Putin ordenou que a trégua se iniciasse a 8 de maio e se prolongasse até ao final de 10 de maio, para assinalar a vitória sobre a Alemanha nazi em 1945.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, considerou a proposta “mais uma tentativa de manipulação” e instou a Rússia a concordar com uma trégua mais prolongada que comece mais cedo.

“Por alguma razão, todos devem esperar até 8 de maio por um cessar fogo - apenas para proporcionar a Putin silêncio para o seu desfile”, acrescentou.

Putin também anunciou um cessar-fogo de 30 horas durante a Páscoa, e Zelenskyy referiu estar pronto para retribuir, mas os ataques russos continuaram. Moscovo, por sua vez, acusou a Ucrânia de não ter suspendido as suas investidas.

A Rússia e a Ucrânia também se tinham comprometido anteriormente a respeitar uma suspensão de 30 dias dos ataques às infraestruturas energéticas, mediada pelos EUA, mas acusaram-se repetida - e mutuamente - de graves violações até a medida expirar.

Até à data, Putin tem-se recusado a aceitar um cessar-fogo total e incondicional, exigindo, primeiro que tudo, o fim do fornecimento de armas ocidentais à Ucrânia e o esforço de mobilização por parte de Kiev.