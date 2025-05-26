Os Estados Unidos estão a recalibrar a sua posição militar em África, afastando-se da sua ênfase tradicional na boa governação e no combate às causas profundas da insurreição.

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Em vez disso, estão a exortar os seus parceiros regionais a tornarem-se mais autossuficientes na gestão dos seus próprios desafios de segurança.

A mudança de abordagem foi evidente durante o Leão Africano, o maior exercício militar conjunto anual do continente.

“Precisamos de conseguir que os nossos parceiros atinjam o nível de operações independentes”, disse o general Michael Langley, o principal comandante dos EUA em África, em declarações à Associated Press no final do exercício de quatro semanas.

“Tem de haver alguma partilha de encargos”, acrescentou. “Temos agora as nossas prioridades definidas - proteger a pátria.”

O exercício reuniu tropas de mais de 40 nações para operações combinadas no ar, terra e mar, incluindo voos de drones, simulações de combate a curta distância e lançamentos de mísseis de precisão no deserto.

O general Michael Langley participa no 20.º exercício militar Leão Africano em Agadir, a 30 de maio de 2024 AP Photo

O novo foco de Washington passa pela construção de capacidades militares e não pela construção de nações.

Langley disse que o Departamento de Defesa do presidente Donald Trump deu prioridade a uma “força mais reduzida e mais letal”, que pode até envolver a redução da presença militar dos EUA em regiões como África.

Esta mudança surge no contexto de uma concorrência crescente com as potências mundiais. A China lançou esforços de formação em larga escala para as forças armadas africanas, enquanto os mercenários russos consolidaram a sua influência no Norte de África, na África Ocidental e na África Central, posicionando-se como parceiros de segurança fundamentais.

Em anos anteriores, Langley tinha defendido o que designou como sendo uma abordagem de “todo o governo”, insistindo que a força por si só era insuficiente para estabilizar Estados frágeis.

No ano passado, apontou os esforços integrados na Costa do Marfim - combinando segurança e desenvolvimento - como uma história de sucesso. Mas tais exemplos continuam a ser raros.

“Vi progressos e vi retrocessos”, referiu Langley, que deverá abandonar o cargo no final deste ano.

Enquanto os EUA mudam a sua postura, as insurreições continuam a expandir-se. Um alto funcionário de Defesa dos EUA, falando sob anonimato, disse que África é agora vista como o “epicentro” tanto para a al-Qaeda, como para o chamado Estado Islâmico (EI), com crescentes filiais regionais e o comando do EI alegadamente deslocado para o continente.

Apesar de raramente ser uma das principais prioridades do Pentágono, os EUA destacaram cerca de 6.500 pessoas para África e investiram centenas de milhões de dólares em assistência à segurança.

Em várias regiões, as forças americanas enfrentam a concorrência direta da influência russa e chinesa, enquanto noutras, as ameaças jihadistas continuam a exigir o envolvimento direto dos EUA.

Em 2024, a região do Sahel foi responsável por mais de metade das mortes relacionadas com o terrorismo a nível mundial, de acordo com o Instituto para a Economia e a Paz. Só a Somália representou 6%, o que a torna o país africano mais mortífero para o terrorismo fora do Sahel.

Camiões de lançamento disparam HIMARS contra um alvo durante a 21.ª edição do exercício militar Leão Africano em Tantan, 23 de maio de 2025 AP Photo

Embora os EUA tenham intensificado os ataques aéreos contra alvos do al-Shabaab e do EI na Somália durante a administração Trump, Langley admitiu que as forças armadas somalis estão longe de ser capazes de garantir a estabilidade a longo prazo.

"O Exército Nacional da Somália está a tentar encontrar o seu caminho", disse. "Há algumas coisas de que ainda precisam no campo de batalha para serem muito eficazes."

De acordo com Beverly Ochieng, analista de segurança da Control Risks, mesmo antes da retirada ocidental, muitos exércitos regionais não dispunham dos recursos e da capacidade para enfrentar a escala das ameaças insurreccionais.

"Muitos deles não têm forças aéreas fortes e não são capazes de monitorizar o movimento dos militantes, especialmente em áreas onde as estradas são muito difíceis de atravessar", afirmou.