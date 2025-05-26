As forças armadas israelitas revelaram que tencionam controlar 75% da Faixa de Gaza dentro de dois meses, segundo a imprensa local.

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A notícia surge no momento em que Israel continua a intensificar a sua ofensiva em Gaza, numa tentativa de pressionar o Hamas a libertar os restantes reféns israelitas.

Como parte da sua operação militar em expansão, Israel disse que vai lançar um novo mecanismo de entrega de ajuda esta segunda-feira, vai empurrar a população palestiniana para três pequenas zonas em Gaza e, em seguida, ocupará os restantes três quartos de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel revelaram ainda que a sua nova ofensiva na Faixa de Gaza já não se destina a combater o Hamas, mas sim a capturar território, controlar a distribuição de alimentos e destruir as infraestruturas do Hamas, noticiaram os meios de comunicação social locais no domingo.

O Hamas disse anteriormente que libertaria os reféns em troca de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada militar israelita do território.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no entanto, rejeitou os termos e disse que Israel planeia "assumir o controlo de toda a Faixa de Gaza" e quer estabelecer um novo sistema de distribuição de ajuda que contorne o grupo militante.

Israel bloqueou a entrada de alimentos, medicamentos e combustível em Gaza durante quase três meses, o que suscitou críticas a nível mundial e preocupações generalizadas quanto ao risco de fome.

Palestinianos lutam para receber alimentos cozinhados distribuídos numa cozinha comunitária na zona de Muwasi, em Khan Younis, na Faixa de Gaza. Abdel Kareem Hana/AP

Na semana passada, Israel deixou finalmente entrar uma pequena quantidade de ajuda na Faixa de Gaza, embora as organizações humanitárias e a Organização das Nações Unidas (ONU) tenham alertado para o facto de a quantidade de ajuda distribuída não ser suficiente.

Israel está também a seguir um novo plano apoiado pelos Estados Unidos para controlar a ajuda a Gaza, mas o americano que lidera o esforço demitiu-se inesperadamente no domingo, alegando que se tinha tornado claro que a sua organização não seria autorizada a funcionar de forma independente.

A ONU afirmou anteriormente que não se envolveria no plano apoiado pelos EUA porque este não é imparcial, neutro ou independente.

Nas últimas 24 horas, os ataques israelitas mataram pelo menos 38 pessoas, incluindo crianças, segundo as autoridades sanitárias. Este número não inclui os hospitais do norte atingido, que permanecem inacessíveis por estarem cercados pelas tropas israelitas.