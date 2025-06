Elon Musk considera projeto de lei fiscal de Trump uma "abominação nojenta"

PUBLICIDADE

Elon Musk criticou o plano do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir impostos e despesas, marcando uma forte rutura com o presidente que ajudou a reeleger em 2024.

O projeto de lei permite que o governo dos EUA peça mais dinheiro emprestado e estende os benefícios fiscais aprovados durante o primeiro mandato de Trump na Casa Branca, juntamente com os novos que ele fez campanha.

O orçamento - que inclui um aumento maciço de 350 mil milhões de dólares (307 mil milhões de euros)para a segurança das fronteiras, deportações e segurança nacional - foi aprovado por pouco pela Câmara dos Representantes no mês passado.

"Que vergonha para aqueles que votaram a favor", disse Musk sobre o projeto de lei.

Numa série de publicações na sua plataforma de redes sociais X, Musk afirmou que o projeto de lei "ultrajante e cheio de carne de porco" irá "aumentar maciçamente o já gigantesco défice orçamental para 2,5 biliões de dólares e sobrecarregar os cidadãos americanos com uma dívida esmagadoramente insustentável".

Na sua forma atual, o Gabinete de Orçamento do Congresso (CBO) prevê que as políticas fiscais do projeto de lei, só por si, acrescentem quase 3,8 biliões de dólares (3,3 euros) ao défice federal.

O bilionário sul-africano deixou recentemente o seu cargo na administração Trump, onde supervisionava o Doge, o organismo responsável pela redução das despesas do governo dos EUA e pelo corte de empregos federais.

Os seus comentários são a sua mais forte repreensão às políticas de Trump. Anteriormente, chamou o projeto de lei de "dececionante".

A legislação - a que Trump chama a sua "grande e bela lei" - reduziria o financiamento de veículos elétricos e tecnologias relacionadas, incluindo a Tesla e a SpaceX de Musk, a última das quais detém importantes contratos de defesa.

Musk prosseguiu com as suas críticas, lançando um aviso aos republicanos. "Em novembro do próximo ano, vamos despedir todos os políticos que traíram o povo americano", escreveu no X.

A ameaça é uma mudança de tom acentuada para Musk, que anteriormente se comprometeu a ajudar a derrotar os republicanos considerados desleais a Trump. Musk, a pessoa mais rica do mundo, gastou pelo menos 250 milhões de dólares (€219), apoiando a campanha de Trump no ano passado.

Quando se afastou do Doge, Musk anunciou que iria gastar "muito menos" em campanhas políticas, dedicando o seu tempo às suas empresas e ao seu papel como CEO da Tesla e da SpaceX, deixando, no entando, uma porta aberta para o regresso à política.

Alguns legisladores republicanos fizeram eco das preocupações de Musk, com o senador do Kentucky, Rand Paul, a escrever no X: "Podemos e devemos fazer melhor". O senador do Utah, Mike Lee, disse que "os gastos federais tornaram-se excessivos", acrescentando que isso causa inflação e "arma o governo".

Outros sugeriram que o apoio de Musk teve um impacto mínimo na sua decisão de votar a legislação. "Não importa o que Elon Musk ou qualquer outra pessoa diga - e eu não quero diminuí-lo porque não acho que seja justo - ainda será o segundo violino para o presidente Trump", disse a senadora republicana da Virgínia Ocidental, Shelley Moore Capito.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, minimizou as críticas de Musk. "O presidente já sabe a posição de Elon Musk sobre este projeto de lei", disse Leavitt, sendo que a publicação de Musk "não muda a opinião do presidente".

Os democratas, por sua vez, saudaram as críticas de Musk ao projeto de lei, que Trump em maio chamou de "indiscutivelmente a peça legislativa mais significativa que já foi assinada na história do nosso país".

"Estamos totalmente de acordo", disse o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, sobre Musk, ao lado de uma impressão em tamanho grande da publicação de Musk durante uma conferência de imprensa no Capitólio.