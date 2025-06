PUBLICIDADE

Com a guerra da Rússia contra a Ucrânia a arrastar-se pelo quarto ano, Kiev está a repensar a estratégia sobre como manter laços com as pessoas que foram forçadas a ir para o estrangeiro e como motivá-las a regressar.

Cerca de 4,8 milhões de ucranianos receberam proteção temporária na Europa desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O que estava inicialmente previsto como um mecanismo de proteção de três anos acabou de ser prorrogado por um total de cinco anos, até março de 2027.

Mas quanto mais tempo as pessoas permanecem no estrangeiro, mais difícil é trazê-las de volta a casa, diz Oleksiy Chernyshov, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, que está agora a liderar o recém-criado Ministério da Unidade Nacional.

Chernyshov está encarregue de fazer a ligação com os ucranianos que saíram e de os motivar a regressar, numa altura em que começam a instalar-se no estrangeiro.

"Quanto mais tempo durar a guerra, mais os ucranianos se integram noutros países", disse à Euronews.

"É por isso que, mesmo durante a guerra, queremos manter os laços com os ucranianos. Queremos explicar que todos são igualmente importantes para a Ucrânia. Queremos a vossa contribuição, seja ela material ou emocional", explicou Chernyshov.

"Devem estar integrados na vida ucraniana. Devem pensar na Ucrânia. Independentemente do facto de estarem a considerar o vosso regresso ou de não o estarem a considerar de todo. É importante que mantenham a vossa identidade ucraniana e a vossa agenda ucraniana", acrescentou, dirigindo-se aos compatriotas.

Kiev espera agora reconstruir esta estratégia com a abertura de Centros de Unidade (Unity Hubs) no estrangeiro. Estes espaços multifuncionais vão fornecer uma variedade de serviços aos ucranianos deslocados ou temporariamente deslocados, incluindo serviços jurídicos, psicológicos, educativos, culturais e de apoio para facilitar a integração destes na União Europeia.

Estes centros também vão incentivar os ucranianos a regressar voluntariamente ao país quando as condições de paz o permitirem.

A Comissão Europeia, por seu lado, apoiou esta iniciativa ao anunciar a prorrogação do regime de proteção temporária.

O ministro Chernyshov disse que a prorrogação dá "mais de 20 meses de clareza para os ucranianos aqui na União Europeia planearem a sua vida". Ao mesmo tempo, Kiev espera que os Centros de Unidade ajudem as pessoas a planear o regresso à Ucrânia no futuro.

Chernyshov admite que isso vai depender, antes de mais, da guerra. Sublinha que os ucranianos não se deslocaram à procura de uma vida melhor: "Estavam a fugir da guerra e devemos lembrar-nos sempre disso".

Os refugiados ucranianos e o mercado de trabalho da UE

Entretanto, os ucranianos na Europa têm sido "um trunfo muito forte para o mercado de trabalho", disse o vice-primeiro-ministro da Ucrânia.

"São profissionais, trabalhadores, inteligentes, instruídos e, obviamente, os mercados de trabalho vão competir entre si", defendeu Chernyshov.

Não existem dados oficiais sobre o número de refugiados ucranianos que estão a trabalhar na Europa e a situação varia de país para país.

De acordo com um relatório conjunto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Rede Europeia das Migrações de maio de 2024, os beneficiários de proteção temporária integraram-se no mercado de trabalho mais rapidamente do que outros grupos de refugiados.

No início de 2023, a percentagem destes beneficiários em idade ativa com emprego era já superior a 40% em vários países da União Europeia, incluindo a Estónia, a Lituânia, a Dinamarca e os Países Baixos.

Na Polónia, foram registados níveis de emprego ainda mais elevados, superiores a 60%. Mas na Alemanha (18%) e na Suíça (14%) o número era inferior à média.

Após as primeiras grandes vagas de deslocalização em 2022, a maioria dos países da União Europeia registou um número inferior de registos. No entanto, o número de beneficiários de proteção temporária com emprego continuou a crescer, refletindo uma rápida transição para o mercado de trabalho.

Tendo adquirido experiência profissional no estrangeiro, Kiev espera que os ucranianos a apliquem no país de origem. Chernyshov afirmou que o desenvolvimento económico e a implementação de reformas também vão abrir caminho para que as pessoas regressem a casa após o fim da guerra.

"Quando a Ucrânia reconstruir e desenvolver a economia, os países europeus virão para a recuperação. Quem é que eles vão trazer? Obviamente, em primeiro lugar, vão considerar os ucranianos que estão profissionalmente integrados na Europa e, muito provavelmente, vão oferecer-lhes empregos na Ucrânia", salientou.

No entanto, embora o crescimento económico e o desenvolvimento sejam importantes, o ministro sublinha que a paz estável continua a ser a principal condição prévia para o regresso destas pessoas, bem como para o crescimento económico e a prosperidade da Ucrânia.

Não podemos obrigar as pessoas a regressar

Bruxelas anunciou que a Comissão Europeia vai nomear um enviado especial para os ucranianos na União Europeia.

Esta medida serve para ajudar a informar melhor os ucranianos sobre a transição para um estatuto jurídico diferente da proteção temporária, bem como a preparar o caminho para um regresso gradual na Ucrânia.

Chernyshov afirma que muitos ucranianos querem regressar a casa e já o demonstraram.

Depois de o exército ucraniano ter expulsado as tropas russas para fora da região de Kiev, muitos regressaram a casa assim que puderam.

"Em março de 2022, muitas pessoas regressaram a Kiev e a outras cidades, o que constitui um excelente exemplo", afirmou Chernyshov, acrescentando que muitos regressam regularmente à Ucrânia para visitar a família e amigos, embora se encontrem temporariamente no estrangeiro.

Numa medida sem precedentes, Kiev criou o Ministério da Unidade Nacional, tentando motivá-los a regressar mais vezes e, um dia, a ficar. O ministério está agora a trabalhar para permitir a dupla e múltipla cidadania.

Mas o que Kiev não pode e não vai fazer é forçar as pessoas a regressar.

"Não podemos obrigar ninguém a regressar. Isso é impossível", disse Chernyshov.

"A única motivação para regressar à Ucrânia é uma Ucrânia bem sucedida e o amor pela pátria. Estes são os dois únicos fatores que fazem com que os ucranianos regressem e considerem seriamente esta decisão. Não podem ser ou serão tomadas quaisquer medidas de força. Trata-se apenas de uma motivação pacífica", explicou.

A Ucrânia pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para motivar os refugiados a regressarem com incentivos administrativos e económicos. Mas enquanto as cidades ucranianas continuarem a ser bombardeadas e atacadas, é difícil convencê-los.

Neste caso, a decisão de regressar à Ucrânia não vai depender de Bruxelas ou de Kiev, mas sim da decisão de Moscovo de continuar ou não a guerra.