ONU: mais de 123 milhões de deslocados à força até ao final de 2024

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) declarou que o número de pessoas deslocadas à força devido à violência e à perseguição em todo o mundo aumentou para mais de 123 milhões até ao final de 2024 - um aumento de cerca de 2 milhões em relação ao ano anterior.

Segundo o ACNUR, os números registados no final do ano passado mostram que as deslocações quase duplicaram na última década.

O relatório surge numa altura em que os grupos humanitários enfrentam cortes orçamentais por parte dos Estados Unidos e de outros doadores ocidentais tradicionais.

O líder do organismo da ONU dedicado aos refugiados, Filippo Grandi, sublinhou, no entanto, aquilo a que chamou "raios de esperança" nos últimos meses, referindo que quase dois milhões de sírios regressaram a casa, numa altura em que o país começa a emergir de mais de uma década de guerra civil.

As conclusões foram divulgadas juntamente com o Relatório de Tendências Globais da agência de refugiados da ONU, que estimava que, no final de abril de 2025, o número de pessoas deslocadas à força em todo o mundo tinha provavelmente diminuído ligeiramente - menos 1% para 122,1 milhões - marcando o primeiro declínio em mais de uma década.

Entre estes números, o número de pessoas deslocadas internamente aumentou mais de 9%, atingindo 73,5 milhões no final do ano passado.

Os números representam valores cumulativos de anos de conflito, violência e perseguição - e incluem pessoas que regressaram a casa no ano passado, mesmo quando outras fugiram.

O ACNUR afirmou que quase dois terços das pessoas que atravessaram as fronteiras nacionais para fugir permaneceram nos países vizinhos, contrariando a "perceção generalizada nas regiões mais ricas" de que a maioria das pessoas estava a fugir numa tentativa de chegar a locais como a Europa ou os Estados Unidos.

Principais zonas de deslocação

Segundo a agência, o Sudão, dilacerado pela guerra civil, é atualmente o palco da maior crise de deslocações do mundo, com mais de 14 milhões de pessoas deslocadas - ultrapassando os 13,5 milhões da Síria.

Muitos dos que fogem do conflito em curso entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF) fugiram para países vizinhos como o Sudão do Sul, o Chade e o Egito.

Refugiados que fogem da guerra na vizinha Ucrânia fazem fila no posto fronteiriço de Medyka com a Polónia, 10 de março de 2022 AP Photo

No Afeganistão, mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas à força. Embora os combates tenham praticamente cessado, o ACNUR observa que a pobreza e a fome generalizadas persistem e que alguns países aplicaram políticas de deportação de migrantes sem documentos, incluindo cidadãos afegãos.

O relatório refere ainda que a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia continua a provocar deslocações em grande escala.

Cerca de 8,8 milhões de ucranianos foram deslocados pelos combates, 3,7 milhões internamente e 5,1 milhões que procuraram refúgio noutros países.