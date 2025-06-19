República Democrática do Congo e Ruanda vão assinar acordo de paz mediado pelos EUA

A República Democrática do Congo (RDC) e o Ruanda deverão assinar na próxima semana, em Washington, um acordo de paz mediado pelos EUA, que tem por objetivo pôr termo aos combates no leste da RDC.

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Um acordo provisório, anunciado pelos dois países e pelo Departamento de Estado dos EUA, abrange questões como o desarmamento, a integração de grupos armados não estatais e o regresso dos refugiados e das pessoas deslocadas internamente no leste da RDC. A assinatura do acordo está prevista para 27 de junho.

O leste da RDC tem sido assolado por conflitos desde há décadas, com grupos armados a competir pelo acesso a recursos naturais, incluindo tântalo, ouro, cobalto, cobre e lítio.

O Congo acusou o seu vizinho Ruanda de apoiar um dos maiores grupos da região, os rebeldes M23. Segundo peritos da ONU, os rebeldes são apoiados por cerca de 4.000 soldados do Ruanda, uma acusação que Kigali negou.

O conflito agravou-se em janeiro, quando os rebeldes do M23 avançaram e tomaram a cidade estratégica de Goma, na RDC, seguindo-se a cidade de Bukavu em fevereiro.

O projeto de acordo inclui "disposições sobre o respeito pela integridade territorial e a proibição de hostilidades; desmobilização, desarmamento e integração condicional de grupos armados não estatais". Inclui também um compromisso de respeito pela integridade territorial e a integração condicional de grupos armados não estatais.

A administração Trump falou em desbloquear o investimento ocidental no leste da RDC, e o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descreveu anteriormente a possibilidade de paz como "vantajosa para todos os envolvidos".

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O Congo e o Ruanda não estão formalmente em guerra e, no passado, mantiveram conversações de paz que, em grande parte, fracassaram, incluindo algumas organizadas pelo Qatar. Angola abandonou em março o seu papel de mediador após várias tentativas de resolver os combates no leste da RDC.

O M23 é uma das cerca de 100 fações armadas que disputam o controlo da região. Mas, ao contrário das outras, é maioritariamente constituída por pessoas de etnia tutsi que não conseguiram integrar-se no exército da RDC.

O grupo afirma que está a defender a etnia tutsi e os congoleses de origem ruandesa da discriminação, embora os críticos afirmem que a sua campanha apoiada pelo Ruanda é um pretexto para exercer influência económica e política no leste da RDC.

O presidente de longa data do Ruanda, Paul Kagame, acusa o presidente congolês, Felix Tshisekedi, de não ter em conta as preocupações da etnia tutsi e de ignorar os anteriores acordos de paz.

No início desta semana, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que os rebeldes do M23, os militares da RDC e os grupos armados aliados tinham todos cometido violações dos direitos humanos, algumas das quais poderiam constituir crimes de guerra.