As forças ucranianas travaram o recente avanço da Rússia na região de Sumy, no nordeste do país, e estabilizaram a linha da frente junto à fronteira com a Rússia, afirmou o comandante militar ucraniano na quinta-feira.

O comandante-chefe das forças armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, afirmou que a defesa bem sucedida na região de Sumy impediu a Rússia de deslocar cerca de 50.000 soldados, incluindo brigadas de elite da Ariborne e da Marinha, para outras partes da linha da frente.

"Com base nos resultados de maio e junho, podemos dizer que a vaga de ofensiva de verão do inimigo a partir do território russo está a vacilar", afirmou Syrskyi na quinta-feira.

Moscovo ainda não comentou a afirmação.

As forças russas têm feito avanços lentos e dispendiosos ao longo de partes da linha da frente de cerca de 1.000 quilómetros.

Os seus ganhos têm sido obtidos à custa de pesadas baixas de tropas e de equipamento danificado. O exército ucraniano, em inferioridade numérica, tem-se apoiado fortemente em drones para conter as tropas russas.

Meses de esforços internacionais liderados pelos EUA para mediar um cessar-fogo - que já ultrapassou largamente a marca dos três anos - falharam.

O único resultado tangível das conversações foi o acordo para efetuar uma série de trocas de prisioneiros de guerra. A troca mais recente teve lugar esta quinta-feira.

A sede da coordenação ucraniana para os prisioneiros de guerra disse que a troca incluía soldados gravemente feridos ou doentes. O mais novo tem 24 anos e o mais velho tem 62. As autoridades acrescentam que estão previstas mais trocas em breve.

Sumy, a capital regional, tinha uma população de cerca de 250.000 habitantes antes da guerra e situa-se a cerca de 20 quilómetros da linha da frente.

Syrskyi disse que foi formado um grupo especial de defesa para melhorar a segurança e a defesa em Sumy e nas comunidades vizinhas. O seu objetivo é melhorar as fortificações e acelerar a construção de barreiras defensivas adicionais.

Em março, as forças ucranianas retiraram-se de partes da região russa vizinha de Kursk - partes que controlavam depois de terem lançado uma incursão em agosto de 2024.

A sua retirada permitiu que as forças russas recuperassem algum território na região de Kursk, antes de avançarem entre dois e 12 quilómetros para o território ucraniano, de acordo com estimativas divergentes.