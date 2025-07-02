Novo centro de detenção "Alligator Alcatraz" de Trump pronto para receber imigrantes

O novo centro de imigração do presidente dos EUA, Donald Trump, que se localiza numa pista de aterragem isolada nos Everglades da Florida, poderá receber os primeiros detidos a qualquer momento.

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A visita de Trump, na terça-feira, acompanhada pela secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, e outros funcionários, foi elogiada pelos republicanos como um potencial modelo para outros Estados.

Os apoiantes consideram que a instalação é uma forma "inovadora" e "rentável" do governo federal implementar o plano de deportação em massa de Trump.

Construído em apenas 8 dias, o complexo é composto por tendas resistentes, atrelados e edifícios temporários, e tem um custo estimado de 381 milhões de euros por ano, disse um funcionário dos EUA.

As instalações foram apelidadas de "Alligator Alcatraz" devido aos pântanos circundantes infestados de jacarés, mosquitos e pítons.

"Estamos rodeados por quilómetros de pântanos traiçoeiros e a única saída é, na verdade, a deportação", disse Trump, acrescentando: "É uma coisa espantosa o que fizeram aqui".

Instalação de detenção de imigrantes no aeródromo do condado de Miami Dade, a cerca de 45 milhas a oeste do centro de Miami, 27 de junho de 2025. Daniel Kozin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Durante a visita, Trump brincou com o facto dos detidos serem apanhados por cobras e crocodilos se tentassem fugir.

No interior do centro de detenção, filas de beliches estão cercadas por uma vedação de arame, onde os imigrantes poderão ficar alojados durante dias, semanas ou meses. As autoridades dizem que os detidos terão acesso a cuidados médicos, ar condicionado 24 horas por dia e 7 dias por semana, um pátio, bem como apoio de solicitadores e membros do clero.

Vários manifestantes reuniram-se no exterior do edifício, e descreveram-no como desumano e improvisado. Já os republicanos da Florida estão a angariar fundos com t-shirts e koozies de cerveja com o nome do centro de detenção.

O novo centro pode albergar, atualmente, 3.000 pessoas em dormitórios, mas os funcionários dizem que pode ser expandido para albergar 5.000. O objetivo é ajudar a administração Trump a atingir a meta de 100.000 camas para a detenção de imigrantes.

Na terça-feira, DeSantis anunciou que o Estado está a avançar com planos para construir outro centro de detenção temporário para migrantes em Camp Blanding, uma instalação de treino da Guarda Nacional localizada a cerca de 48 quilómetros a sudoeste de Jacksonville, no nordeste da Florida.

Os funcionários do Estado lançaram um concurso para a contratação de empreiteiros para o local, que deverá disponibilizar mais 2.000 camas, estando o início da construção previsto para depois do feriado de 4 de julho.