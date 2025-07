PUBLICIDADE

Agentes federais entraram em confronto com manifestantes durante uma rusga de imigração numa quinta de canábis no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, na quinta-feira. Os agentes disparam munições e pareceram imobilizar um manifestante no chão.

Agentes encapuçados do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) fizeram rusgas em dois locais do estado, em Santa Barbara e na comunidade de Camarillo, perto de Los Angeles.

Neste último local, os agentes foram recebidos com uma manifestação. As imagens mostraram dezenas de manifestantes numa estrada, que atravessa uma zona agrícola, e agentes de uniforme. Estes parecem disparar bombas de fumo para dispersar a multidão. Outras imagens mostram um grupo de agentes a tentar imobilizar um manifestante no chão.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, partilhou na quinta-feira um vídeo da estação de televisão KTLA que mostrava crianças a fugir do fumo disparado pelos agentes.

"Crianças a fugir de gás lacrimogéneo, a chorar ao telefone porque a mãe acabou de ser levada dos campos. Trump chama-me 'Newscum' - mas ele é que é a verdadeira escumalha", disse Newsom.

Não ficou imediatamente claro porque é que os agentes lançaram fumo ou se foram utilizados agentes químicos.

A Glass House Farms, que opera duas quintas de canábis licenciadas pelo Estado, disse que, na quinta-feira, os dois locais foram visitados por funcionários da imigração.

As quintas "cumpriram integralmente os mandados de busca dos agentes", disse a empresa num comunicado publicado nas redes sociais.

O membro da Câmara dos Representantes Salud Carbajal (democrata da Califórnia) disse numa publicação no X que lhe foi negado o acesso ao local da rusga e que, mais tarde, funcionários da empresa lhe disseram que 10 trabalhadores tinham sido detidos.

Carbajal acusou os agentes do ICE de "visarem trabalhadores agrícolas".

Estufa da Glass House Farms, 12 de abril de 2018. AP Photo

O incidente ocorre numa altura em que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei da imigração intensificaram as rusgas e as detenções na Califórnia.

A administração Trump autorizou a Guarda Nacional a fazer a proteção dos agentes federais de imigração que efetuam estas rusgas.

Esta semana, foram enviados dezenas de agentes e 90 soldados da Guarda Nacional, alguns a cavalo, para o Parque MacArthur, em Los Angeles, que se encontrava praticamente vazio.

Em junho, a administração Trump pediu ao ICE que parasse de efetuar rusgas em quintas, mas reverteu a decisão alguns dias mais tarde.