Os ataques israelitas na Faixa de Gaza mataram pelo menos 30 pessoas no domingo, 17 das quais num ponto de recolha de água, incluindo seis crianças, segundo as autoridades sanitárias locais.

Por outro lado, as autoridades do Hamas informaram que um ataque israelita atingiu um grupo de cidadãos que caminhava na rua no domingo à tarde no centro da cidade de Gaza, matando 11 pessoas e ferindo cerca de 30 outras.

As autoridades sanitárias locais dizem que pelo menos 139 palestinianos foram mortos em 24 horas.

Ahmed Qandil, especialista em cirurgia geral, foi um dos mortos, segundo informou o Ministério da Saúde de Gaza. O porta-voz do ministério, Zaher al-Wahidi, disse à Associated Press que Qandil estava a caminho do Hospital Batista Árabe Al-Ahli.

Relativamente ao ataque mortal no ponto de recolha, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ter havido um erro técnico: "Hoje de manhã foi efetuado um ataque contra um agente terrorista da organização Jihad Islâmica no centro da Faixa de Gaza. Devido a uma avaria técnica na munição, esta atingiu dezenas de metros de distância do alvo pretendido", diz o comunicado das FDI. "O incidente está a ser investigado. Temos conhecimento de relatos de vítimas na zona e os pormenores do incidente ainda estão a ser analisados", acrescenta o documento.

Negociações de tréguas num impasse

Entretanto, Israel e o Hamas não parecem estar próximos de um avanço nas conversações indiretas destinadas a travar a guerra e a libertar mais reféns israelitas, após a visita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a Washington na semana passada. Netanyahu defendeu os seus esforços contra as críticas da imprensa israelita num vídeo publicado na sua conta na rede social X: "Foi uma visita muito bem-sucedida, depois de uma grande vitória no Irão. Temos muitas tarefas a fazer e estou determinado a concluí-las", diz.

Em resposta às alegações de que ele e o seu governo estão a obstruir um acordo, Netanyahu acusa os meios de comunicação social de língua hebraica de "estarem sempre a fazer eco da propaganda do Hamas, e estão sempre errados".

Surgiu um novo ponto de discórdia sobre o destacamento de tropas israelitas durante um cessar-fogo. Israel diz que só terminará a guerra quando o Hamas se render, se desarmar e se exilar, algo que o grupo armado palestiniano se recusa a fazer. O Hamas afirma estar disposto a libertar todos os restantes 50 reféns, cerca de 20 dos quais se diz estarem vivos, em troca do fim da guerra e da retirada total das forças israelitas.

Durante a guerra em Gaza, a violência também aumentou na Cisjordânia ocupada por Israel. De acordo com o Ministério palestiniano da Saúde , realizaram-se este domingo os funerais de dois palestinianos, entre os quais o palestiniano-americano Sayfollah Musallet, que se encontrava de visita e foi morto por colonos israelitas.

A família de Musallet solicitou ao Departamento de Estado dos EUA que investigue a sua morte e responsabilize os colonos. A administração norte-americana não quis comentar "por respeito à família".