O ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Hakan Fidan, reuniu-se na quinta-feira com o presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, em Damasco, numa altura em que o novo governo se esforça por unificar e afirmar o controlo do país.

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A agência noticiosa estatal síria SANA disse apenas que "as duas partes discutiram os desenvolvimentos regionais e globais e as formas de reforçar a cooperação conjunta em vários domínios".

Ancara tem apoiado fortemente o governo provisório de Damasco desde que o antigo presidente sírio Bashar al-Assad foi derrubado numa ofensiva rebelde relâmpago em dezembro.

No mês passado, a Síria solicitou o apoio da Turquia para reforçar as suas capacidades de defesa, na sequência da violência sectária que aumentou as tensões no país e provocou uma intervenção militar israelita.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Hakan Fidan, à esquerda, senta-se ao lado do presidente interino da Síria, Ahmad Al-Sharaa, durante a reunião em Damasco. AP

No mês passado, eclodiram confrontos entre membros de tribos beduínas e fações armadas da minoria religiosa drusa na província de Sueida, no sul do país.

As forças governamentais que intervieram, ostensivamente para pôr termo aos combates, acabaram por ficar do lado dos beduínos.

Israel lançou então ataques contra comboios governamentais em Sueida e contra a sede do Ministério da Defesa em Damasco, afirmando que estava a agir para proteger os drusos.

A Turquia tem criticado fortemente a intervenção israelita na Síria e quer também limitar a influência dos grupos curdos que controlam o nordeste da Síria.

As Forças Democráticas da Síria (FDS), lideradas pelos curdos, têm sido um aliado fundamental dos EUA na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico.

Sírios que fugiram durante a guerra civil reúnem-se para celebrar o regresso às suas casas em Arbeen, 4 de agosto de 2025. AP

No entanto, Ancara considera as FDS um grupo terrorista e a ramificação síria do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que é ilegal e que travou uma insurreição de décadas na Turquia.

Em março, as FDS e Damasco chegaram a um acordo para a fusão das suas forças, mas os seus pormenores eram vagos e o acordo não foi aplicado.

Na quinta-feira, oficiais do Ministério da Defesa turco, falando sob condição de anonimato, de acordo com os regulamentos, acusaram as FDS de não cumprirem o seu compromisso.

Segundo eles, Ancara continua "empenhada em apoiar a luta da administração síria contra as organizações terroristas e em fornecer a formação, o aconselhamento e a assistência técnica solicitados para reforçar a sua capacidade de defesa e segurança".