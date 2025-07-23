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Síria pede apoio à Turquia em matéria de defesa após confrontos sectários

As forças de segurança do governo sírio impedem os combatentes beduínos de entrar na província de Suwayda, 20 de julho de 2025
As forças de segurança do governo sírio impedem os combatentes beduínos de entrar na província de Suwayda, 20 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
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A Turquia, que há muito manifestou a sua disponibilidade para ajudar Damasco, está a trabalhar no sentido de fornecer formação e apoio técnico para ajudar a reforçar a capacidade de defesa da Síria, garantem responsáveis de Ancara.

O governo interino da Síria solicitou o apoio da Turquia para reforçar as suas capacidades de defesa, afirmaram funcionários turcos na quarta-feira, na sequência da violência sectária das últimas duas semanas, que aumentou as tensões na Síria e provocou uma intervenção israelita.

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Os funcionários do Ministério da Defesa, que falaram sob condição de anonimato, de acordo com os procedimentos, disseram que a Síria também pediu ajuda para combater "organizações terroristas", incluindo o chamado grupo Estado Islâmico (EI).

A Turquia, que há muito manifestou a sua disponibilidade para ajudar a Síria, está a trabalhar no sentido de fornecer formação, serviços de consultoria e apoio técnico para ajudar a reforçar a capacidade de defesa da Síria, acrescentaram os funcionários.

As autoridades sírias não puderam ser imediatamente contactadas para comentar o assunto.

As tensões aumentaram no sul da Síria na semana passada, com a eclosão de violentos confrontos entre tribos árabes beduínas e milícias drusas na província de Sueida.

Combatentes beduínos reúnem-se quando as forças de segurança do governo sírio os impedem de entrar na província de Sueida, 20 de julho de 2025.
Combatentes beduínos reúnem-se quando as forças de segurança do governo sírio os impedem de entrar na província de Sueida, 20 de julho de 2025. AP

O conflito desencadeou ataques aéreos israelitas contra comboios de forças governamentais em Sueida e contra a sede do Ministério da Defesa no centro de Damasco, que Israel justificou como esforços para proteger as comunidades drusas.

O enviado dos EUA à Síria, Tom Barrack, anunciou um cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e a Síria em 19 de julho, o que permitiu às forças governamentais sírias entrar em Sueida e acabar com os combates entre os drusos e os beduínos.

Um cessar-fogo anterior entre as facções drusas e as forças governamentais foi interrompido. Após um segundo cessar-fogo, as forças governamentais retiraram-se de Sueida, mas os combates recomeçaram entre grupos drusos e beduínos.

Ancara apoia firmemente o governo interino da Síria, liderado pelo presidente Ahmad al-Sharaa, e tem procurado chegar a um acordo de defesa com Damasco, que poderá incluir o estabelecimento de bases militares turcas em território sírio.

Numa entrevista concedida no início desta semana à agência noticiosa AP, Barrack afirmou que os EUA "não têm qualquer posição" sobre a perspetiva de um pacto de defesa entre a Síria e a Turquia.

Combatentes beduínos reúnem-se em frente a uma loja incendiada na aldeia de Mazraa, nos arredores da cidade de Sueida, 18 de julho de 2025
Combatentes beduínos reúnem-se em frente a uma loja incendiada na aldeia de Mazraa, nos arredores da cidade de Sueida, 18 de julho de 2025 AP Photo/Michael Sohn

"Não é do interesse dos EUA dizer a nenhuma das nações vizinhas o que fazer", afirmou.

Ancara também apoia o acordo alcançado entre a administração síria interina e as Forças Democráticas Sírias (SDF), lideradas pelos curdos, para a integração no exército nacional da Síria.

A implementação do acordo foi interrompida, sendo um dos principais pontos de discórdia a questão de saber se as FDS permanecerão como uma unidade coesa no novo exército ou se serão completamente dissolvidas.

Na terça-feira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, advertiu os grupos curdos e outros grupos na Síria contra a exploração das tensões para obterem autonomia, afirmando que qualquer tentativa de dividir a Síria seria vista como uma ameaça direta à segurança nacional da Turquia e poderia levar a uma intervenção.

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A Turquia considera as FDS uma organização terrorista devido à sua associação com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que travou uma insurreição de décadas na Turquia.

Os responsáveis turcos afirmaram que a Turquia espera que as FDS cumpram os compromissos assumidos no âmbito do acordo, acrescentando que a Turquia estará a "acompanhar" a situação.

A situação na Síria aumentou as tensões entre a Turquia e Israel.

Em abril, Israel atacou cinco cidades na Síria, incluindo mais de uma dúzia de ataques perto de uma base aérea estratégica na cidade de Hama, onde a Turquia tem alegadamente interesse em ter uma presença militar.

Israel acusou a Turquia de estar a tentar construir um "protetorado" na Síria.

Outras fontes • AP

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