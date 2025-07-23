O governo interino da Síria solicitou o apoio da Turquia para reforçar as suas capacidades de defesa, afirmaram funcionários turcos na quarta-feira, na sequência da violência sectária das últimas duas semanas, que aumentou as tensões na Síria e provocou uma intervenção israelita.

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Os funcionários do Ministério da Defesa, que falaram sob condição de anonimato, de acordo com os procedimentos, disseram que a Síria também pediu ajuda para combater "organizações terroristas", incluindo o chamado grupo Estado Islâmico (EI).

A Turquia, que há muito manifestou a sua disponibilidade para ajudar a Síria, está a trabalhar no sentido de fornecer formação, serviços de consultoria e apoio técnico para ajudar a reforçar a capacidade de defesa da Síria, acrescentaram os funcionários.

As autoridades sírias não puderam ser imediatamente contactadas para comentar o assunto.

As tensões aumentaram no sul da Síria na semana passada, com a eclosão de violentos confrontos entre tribos árabes beduínas e milícias drusas na província de Sueida.

Combatentes beduínos reúnem-se quando as forças de segurança do governo sírio os impedem de entrar na província de Sueida, 20 de julho de 2025. AP

O conflito desencadeou ataques aéreos israelitas contra comboios de forças governamentais em Sueida e contra a sede do Ministério da Defesa no centro de Damasco, que Israel justificou como esforços para proteger as comunidades drusas.

O enviado dos EUA à Síria, Tom Barrack, anunciou um cessar-fogo mediado pelos EUA entre Israel e a Síria em 19 de julho, o que permitiu às forças governamentais sírias entrar em Sueida e acabar com os combates entre os drusos e os beduínos.

Um cessar-fogo anterior entre as facções drusas e as forças governamentais foi interrompido. Após um segundo cessar-fogo, as forças governamentais retiraram-se de Sueida, mas os combates recomeçaram entre grupos drusos e beduínos.

Ancara apoia firmemente o governo interino da Síria, liderado pelo presidente Ahmad al-Sharaa, e tem procurado chegar a um acordo de defesa com Damasco, que poderá incluir o estabelecimento de bases militares turcas em território sírio.

Numa entrevista concedida no início desta semana à agência noticiosa AP, Barrack afirmou que os EUA "não têm qualquer posição" sobre a perspetiva de um pacto de defesa entre a Síria e a Turquia.

Combatentes beduínos reúnem-se em frente a uma loja incendiada na aldeia de Mazraa, nos arredores da cidade de Sueida, 18 de julho de 2025 AP Photo/Michael Sohn

"Não é do interesse dos EUA dizer a nenhuma das nações vizinhas o que fazer", afirmou.

Ancara também apoia o acordo alcançado entre a administração síria interina e as Forças Democráticas Sírias (SDF), lideradas pelos curdos, para a integração no exército nacional da Síria.

A implementação do acordo foi interrompida, sendo um dos principais pontos de discórdia a questão de saber se as FDS permanecerão como uma unidade coesa no novo exército ou se serão completamente dissolvidas.

Na terça-feira, o Ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Hakan Fidan, advertiu os grupos curdos e outros grupos na Síria contra a exploração das tensões para obterem autonomia, afirmando que qualquer tentativa de dividir a Síria seria vista como uma ameaça direta à segurança nacional da Turquia e poderia levar a uma intervenção.

A Turquia considera as FDS uma organização terrorista devido à sua associação com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que travou uma insurreição de décadas na Turquia.

Os responsáveis turcos afirmaram que a Turquia espera que as FDS cumpram os compromissos assumidos no âmbito do acordo, acrescentando que a Turquia estará a "acompanhar" a situação.

A situação na Síria aumentou as tensões entre a Turquia e Israel.

Em abril, Israel atacou cinco cidades na Síria, incluindo mais de uma dúzia de ataques perto de uma base aérea estratégica na cidade de Hama, onde a Turquia tem alegadamente interesse em ter uma presença militar.

Israel acusou a Turquia de estar a tentar construir um "protetorado" na Síria.