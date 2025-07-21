O governo sírio começou a retirar as famílias beduínas da cidade de Sueida na segunda-feira, onde está em vigor um frágil cessar-fogo entre a minoria drusa e os combatentes beduínos.

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A violência entre as milícias drusas e os clãs muçulmanos sunitas causou a morte de centenas de pessoas e ameaçou pôr em causa a já frágil transição síria do pós-guerra.

Os confrontos conduziram também a uma série de ataques dirigidos contra a comunidade drusa, seguidos de ataques de vingança contra os beduínos.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU, cerca de 128 571 pessoas foram deslocadas durante as hostilidades que começaram com uma série de ataques há uma semana.

Israel também lançou dezenas de ataques aéreos na província de Sueida, de maioria drusa, visando as forças governamentais que se tinham efetivamente aliado aos beduínos.

Famílias beduínas sírias viajam na parte de trás de camiões conduzido por veículos do Crescente Vermelho em Busra al-Harir, 21 de julho 2025 AP Photo

Os meios de comunicação social estatais sírios afirmaram no domingo que o governo tinha coordenado com algumas autoridades de Sueida a chegada de autocarros para retirar cerca de 1.500 beduínos da cidade.

O ministro do Interior sírio interino, Ahmad al-Dalati, disse à agência noticiosa estatal SANA que a iniciativa também permitirá o regresso dos civis deslocados de Sueida, uma vez que os combates cessaram em grande parte e que estão a ser envidados esforços para um cessar-fogo abrangente.

"Impusemos um cordão de segurança nas imediações de Sueida para a manter segura e pôr termo aos combates", declarou al-Dalati. "Isto permitirá preservar o caminho que conduzirá à reconciliação e à estabilidade na província", concluiu.

Famílias beduínas acompanhadas para fora de Sueida

Os autocarros cheios de famílias beduínas foram acompanhados por veículos e ambulâncias do Crescente Vermelho Árabe Sírio. Algumas famílias partiram em camiões com os seus pertences.

As autoridades sírias não forneceram mais pormenores sobre esta operação e a sua relação com o acordo mais amplo, na sequência do fracasso das conversações para um acordo de troca de reféns no sábado.

No entanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou, como parte integrante do acordo, que os combatentes beduínos teriam de libertar as mulheres drusas que mantinham em cativeiro e abandonar a província.

Mulheres beduínas deslocadas sentadas à porta de um abrigo que alberga as suas famílias na cidade de Nahtah, 21 de julho de 2025 AP Photo

O enviado especial dos EUA para a Síria, Tom Barrack, que tem estado envolvido em negociações entre vários países, afirmou que os autores das hostilidades de ambos os lados têm de ser responsabilizados e que deve ser alcançado um acordo que permita ao governo provisório da Síria, com sete meses de existência, exercer a sua autoridade e funcionar plenamente após mais de uma década de conflito.

"O que aconteceu é horrível. É impensável", disse Barrack em Beirute, depois de se ter reunido com responsáveis na segunda-feira. "Eles (as autoridades sírias) têm de ser responsabilizados, mas também têm de assumir a responsabilidade" de restabelecer a ordem.

Combatentes beduínos aguardam na periferia da cidade

Os combatentes beduínos retiraram-se da cidade de Sueida no domingo e, juntamente com outros de diferentes partes do país, permaneceram na periferia enquanto as forças de segurança isolavam a área.

Um comboio de ajuda com cerca de 32 veículos do Crescente Vermelho entrou na cidade, embora uma delegação governamental com outro comboio de ajuda tenha sido rejeitada.

Depois de as conversações para a troca de reféns terem fracassado no final do domingo, o Observatório e grupos de ativistas em Sueida relataram ter ouvido o que disseram ser ataques aéreos e helicópteros israelitas sobre aldeias onde ocorreram algumas escaramuças entre os beduínos e os drusos.

O exército israelita afirmou "não ter conhecimento" de quaisquer ataques durante a noite na Síria.

Soldados israelitas montam guarda enquanto os drusos sírios atravessam de volta para a Síria na fronteira israelo-síria, 17 de julho de 2025 AP Photo

Os drusos estão cada vez mais inseguros quanto ao novo governo

O presidente interino da Síria, Ahmad al-Sharaa, tentou apelar à comunidade drusa, ao mesmo tempo que criticou as fações leais ao líder espiritual Sheikh Hikmat al-Hijri, que estiveram envolvidas nos confrontos.

Prometeu responsabilizar os autores de ataques seletivos e de outras violações.

A comunidade drusa do país festejou largamente a queda da família al-Assad, que pôs fim a décadas de regime tirânico na Síria; embora estivessem preocupados com o possível domínio islamista de al-Sharaa, um grande número de pessoas queria abordar a questão diplomaticamente.

No entanto, Al-Hijri e os seus apoiantes adotaram uma abordagem mais conflituosa em relação a al-Sharaa, ao contrário da maioria das outras figuras drusas influentes.

Os numerosos casos de ataques, que incluíram o assassinato de civis drusos e a profanação de fotografias de personalidades religiosas, tornaram os drusos mais céticos em relação ao Al-Sharaa e menos otimistas quanto a uma coexistência pacífica.

Mais de metade dos cerca de um milhão de drusos em todo o mundo vive na Síria. A maior parte dos outros drusos vive no Líbano e em Israel, incluindo nos Montes Golã ocupados, que Israel capturou à Síria na guerra do Médio Oriente de 1967 e anexou em 1981.